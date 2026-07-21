Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришди

·22·Техно
Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic муаллифлик ҳуқуқини бузиш билан боғлиқ йирик суд жараёнига нуқта қўйди. АҚШ федерал судяси компания ва бир гуруҳ нашриётлар ҳамда ёзувчилар ўртасидаги 1,5 миллиард долларлик келишувни расман тасдиқлади. Бу АҚШ муаллифлик ҳуқуқи тарихидаги энг йирик товон пули тўланадиган ҳолат сифатида қайд этилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабар беришига кўра, Калифорния шимолий округи федерал суди судяси Арасели Мартинез-Олгуин душанба куни ушбу келишувни имзолади. Мазкур иш доирасида Anthropic ўзининг сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун миллионлаб китобларни ноқонуний юклаб олганликда ва сақлаганликда айбланган эди. Эндиликда компания ҳар бир асар учун тахминан 3000 доллар миқдорида товон пули тўлайди.

Муаллифлик ҳуқуқи ва "ҳалол фойдаланиш" масаласи

Мазкур суд жараёни сунъий интеллект саноати учун ўзига хос бурилиш нуқтаси бўлди. Судя Виллиам Алсуп (ишни аввалроқ кўриб чиққан ва ҳозирда истеъфодаги судя) сунъий интеллект моделларини муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган матнлар асосида ўқитишни "ҳалол фойдаланиш" (фаир усе) тамойилига мос келади, деб топди. Бу қарор технология гигантлари учун катта ғалаба сифатида баҳоланмоқда.

Бироқ, Anthropic компаниясининг китобларни қўлга киритиш усули қонунга зид деб топилди. Маълум бўлишича, компания ўз кутубхонасини шакллантиришда нафақат сотиб олинган китоблардан, балки Либрарй Genesis ва Пирате Либрарй Миррор каби қароқчи сайтлардан юклаб олинган материаллардан ҳам фойдаланган. Судя айнан мана шу ҳаракатни ноқонуний деб баҳолади ва компания катта жарималардан қочиш учун даъвогарлар билан келишишга қарор қилди.

Саноат учун оқибатлар ва давом этаётган даъволар

Гарчи Anthropic иши якунига етган бўлса-да, бу бутун сунъий интеллект соҳаси учун якуний ҳуқуқий ечим дегани эмас. Компания келишув йўлини танлагани сабабли, иш апелляция босқичига чиқмади ва бошқа судлар учун мажбурий прецедентга айланмади. Бу эса бошқа судялар ўхшаш ҳолатларда турлича қарорлар чиқариши мумкинлигини англатади.

Ҳозирда муаллифлик ҳуқуқи бўйича бир қатор йирик компанияларга қарши суд жараёнлари давом этмоқда:

  • OpenAI ва Microsoft – ChatGPT моделларини ўқитишда ОАВ материалларидан фойдаланганликда айбланмоқда;
  • Google – яқиндагина Gemini платформаси бўйича янги жамоавий даъвога дуч келди;
  • Meta ва Midjourney – тасвирлар ва матнларни ноқонуний ўзлаштириш бўйича судлашмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва контент яратувчилар учун ҳам бу каби халқаро суд қарорлари муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсда интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш чоралари кучайиши, келажакда сунъий интеллект сервисларининг нархи ва улардан фойдаланиш шартларига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Anthropic тўлайдиган 1,5 миллиард доллар жами 500 мингга яқин асарни қамраб олиши кутилмоқда.

AnthropicСунъий интеллектМуаллифлик ҳуқуқиGoogleOpenAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиХитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топдиБугун, 05:23Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиGoogle янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда