Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топди
Хитойнинг Z.AI (собиқ Жипу) компанияси сунъий интеллект моделларини ўқитишга мўлжалланган, қуввати 1 ГВга тенг бўлган улкан маълумотлар марказини ишга туширди. Ушбу лойиҳанинг энг муҳим жиҳати шундаки, мажмуа бирорта ҳам NVIDIA чипларисиз, тўлиқ Хитойда ишлаб чиқарилган технологиялар асосида барпо этилган. Бу воқеа Вашингтон томонидан ўрнатилган қатъий экспорт чекловлари Хитойнинг технологик ривожланишини тўхтата олмаслигининг яққол исботига айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg нашри хабарига кўра, янги маълумотлар маркази ГЛМ (Генерал Лангуаге Модел) сериясидаги сунъий интеллект моделларини такомиллаштириш учун хизмат қилади. Мажмуанинг энергия истеъмоли миқёси ҳайратланарли: 1 ГВ қувват тахминан 750 000 та хонадоннинг бир вақтдаги эҳтиёжини қондиришга етади. Бу кўрсаткич объектни Хитойдаги энг йирик ҳисоблаш марказларидан бирига айлантиради.
Маҳаллий чипларнинг ғалабасиҲозирги вақтда Z.AI бир нечта ҳисоблаш кластерларини эксплуатация қилмоқда. Уларнинг ҳар бири 10 000 дан ортиқ чипларни ўз ичига олади ва манбаларнинг тасдиқлашича, ушбу тизимларда NVIDIA маҳсулотларидан фойдаланилмаган. Гарчи айнан қайси ишлаб чиқарувчининг процессорлари ўрнатилгани очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар асосий етказиб берувчилар сифатида Huawei, Камбрикон ёки Алибаба компанияларини тахмин қилишмоқда.
Узоқ вақт давомида жаҳон технология ҳамжамиятида Хитой чиплари фақат тайёр моделларни ишлатишга (инференсе) қодир, аммо мураккаб тизимларни нолдан ўқитиш (траининг) учун NVIDIA каби кучли эмас, деган қараш устун эди. Z.AI лойиҳаси ушбу стереотипни парчалаб, маҳаллий аппарат таъминоти энг мураккаб вазифаларни ҳам бажара олишини кўрсатмоқда.
Ресурслар танқислиги ва келажак режалариУшбу янгилик Пекиннинг Мооншот компанияси ўзининг Кими K3 моделини тақдим этганидан сўнг пайдо бўлди. Эътиборлиси, Кими K3 имкониятлари бўйича АҚШнинг етакчи аналоглари билан рақобатлаша олган бўлса-да, ҳисоблаш қувватлари етишмагани сабабли янги фойдаланувчиларни рўйхатга олишни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлган эди. Z.AI томонидан ўз инфратузилмасига тикилган тикиш айнан шу каби муаммоларнинг олдини олишга қаратилган.
Хитой ҳукумати сунъий интеллект соҳасидаги мустақилликни стратегик мақсад деб билади. Шу сабабли, яқин 5 йил ичида мамлакат бўйлаб янги маълумотлар марказларини қуриш учун тахминан 2 триллион юан (295 миллиард доллар атрофида) инвестиция киритиш режалаштирилган. Бу маблағлар нафақат техник базани кучайтиришга, балки дастурий таъминот ва экотизимни NVIDIA стандартларидан мустақил қилишга йўналтирилади.
Ўзбекистон каби жадал рақамлашаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу тренд муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозорда NVIDIA чипларига бўлган дефицит ва юқори нархлар шароитида, Хитойнинг муқобил ва рақобатбардош ечимлари минтақавий IT-лойиҳалар учун янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.
…