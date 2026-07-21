Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топди

·26·Техно
Хитой сунъий интеллект пойгасида АҚШ санкцияларини четлаб ўтиш йўлини топди

Хитойнинг Z.AI (собиқ Жипу) компанияси сунъий интеллект моделларини ўқитишга мўлжалланган, қуввати 1 ГВга тенг бўлган улкан маълумотлар марказини ишга туширди. Ушбу лойиҳанинг энг муҳим жиҳати шундаки, мажмуа бирорта ҳам NVIDIA чипларисиз, тўлиқ Хитойда ишлаб чиқарилган технологиялар асосида барпо этилган. Бу воқеа Вашингтон томонидан ўрнатилган қатъий экспорт чекловлари Хитойнинг технологик ривожланишини тўхтата олмаслигининг яққол исботига айланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg нашри хабарига кўра, янги маълумотлар маркази ГЛМ (Генерал Лангуаге Модел) сериясидаги сунъий интеллект моделларини такомиллаштириш учун хизмат қилади. Мажмуанинг энергия истеъмоли миқёси ҳайратланарли: 1 ГВ қувват тахминан 750 000 та хонадоннинг бир вақтдаги эҳтиёжини қондиришга етади. Бу кўрсаткич объектни Хитойдаги энг йирик ҳисоблаш марказларидан бирига айлантиради.

Маҳаллий чипларнинг ғалабаси

Ҳозирги вақтда Z.AI бир нечта ҳисоблаш кластерларини эксплуатация қилмоқда. Уларнинг ҳар бири 10 000 дан ортиқ чипларни ўз ичига олади ва манбаларнинг тасдиқлашича, ушбу тизимларда NVIDIA маҳсулотларидан фойдаланилмаган. Гарчи айнан қайси ишлаб чиқарувчининг процессорлари ўрнатилгани очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар асосий етказиб берувчилар сифатида Huawei, Камбрикон ёки Алибаба компанияларини тахмин қилишмоқда.

Узоқ вақт давомида жаҳон технология ҳамжамиятида Хитой чиплари фақат тайёр моделларни ишлатишга (инференсе) қодир, аммо мураккаб тизимларни нолдан ўқитиш (траининг) учун NVIDIA каби кучли эмас, деган қараш устун эди. Z.AI лойиҳаси ушбу стереотипни парчалаб, маҳаллий аппарат таъминоти энг мураккаб вазифаларни ҳам бажара олишини кўрсатмоқда.

Ресурслар танқислиги ва келажак режалари

Ушбу янгилик Пекиннинг Мооншот компанияси ўзининг Кими K3 моделини тақдим этганидан сўнг пайдо бўлди. Эътиборлиси, Кими K3 имкониятлари бўйича АҚШнинг етакчи аналоглари билан рақобатлаша олган бўлса-да, ҳисоблаш қувватлари етишмагани сабабли янги фойдаланувчиларни рўйхатга олишни вақтинча тўхтатишга мажбур бўлган эди. Z.AI томонидан ўз инфратузилмасига тикилган тикиш айнан шу каби муаммоларнинг олдини олишга қаратилган.

Хитой ҳукумати сунъий интеллект соҳасидаги мустақилликни стратегик мақсад деб билади. Шу сабабли, яқин 5 йил ичида мамлакат бўйлаб янги маълумотлар марказларини қуриш учун тахминан 2 триллион юан (295 миллиард доллар атрофида) инвестиция киритиш режалаштирилган. Бу маблағлар нафақат техник базани кучайтиришга, балки дастурий таъминот ва экотизимни NVIDIA стандартларидан мустақил қилишга йўналтирилади.

Ўзбекистон каби жадал рақамлашаётган мамлакатлар учун ҳам ушбу тренд муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозорда NVIDIA чипларига бўлган дефицит ва юқори нархлар шароитида, Хитойнинг муқобил ва рақобатбардош ечимлари минтақавий IT-лойиҳалар учун янги имкониятлар эшигини очиши мумкин.

ХитойСунъий ИнтеллектNVIDIAТехнологияZ.AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираLenovo ҳамёнбоп ва кучли Лекоо Pro14 ноутбукини тақдим этди: Окулинк ва 32 GB оператив хотираБугун, 05:52Доналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаДоналд Трумп маъмуриятининг сунъий интеллект бўйича раҳбарлари бирин-кетин истеъфо бермоқдаБугун, 05:27Anthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиAnthropic муаллифлар билан 1,5 миллиард долларлик тарихий келишувга эришдиБугун, 05:20Йўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинЙўқолиб кетган ҳайвонларни тирилтирувчи Колоссал Биоссиенсес қиймати 30 миллиард долларга етиши мумкинБугун, 04:56Google янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиGoogle янги Фрозен v2 процессорини ишлаб чиқмоқда: Gemini бевосита чипга жойланадиБугун, 04:56Хитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиХитойда фикр кучи билан бошқариладиган роботлар тақдим этилдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда