Хонанда Сардор Таиров гўзал қизининг туғилган кунидан лавҳалар улашди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Сардор Таиров оиласидаги қувончли сана муносабати билан ижтимоий тармоқларда янги видеоларни эълон қилди. У қизининг 3 ёшини яқинлари билан бирга нишонламоқда.
Сардор Таиров сўнгги вақтларда саҳна ва ижодий янгиликларда камроқ кўринаётган бўлса-да, унинг мухлислари хонандани кузатишда давом этмоқда. Қизалоғининг туғилган куни муносабати билан жойланган видеолар ҳам обуначилар эътиборини тортди.
Изоҳларда мухлислар Сардор Таировнинг қизига яхши тилаклар билдиришди. Улар болажонга бахтли болалик, соғлик ва келажакда омад тилашмоқда.
Шу билан бирга, хонанданинг ижодига қизиқувчилар унинг янги тароналарини кутаётганини ҳам ёзишган. Улар Сардор Таиров яна фаол ижодга қайтишини исташмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…