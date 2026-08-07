Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул юборган инсон ким? (видео)
Дилфуза Исмоиловага ноодатий гул композициясини қизи Севара юборган. Катта ҳажмдаги сариқ эможи кўринишидаги композицияда кўзлар юрак шаклида тасвирланган. Хонанда совғадан қувониб, қизи Севарани дуо қилган. Видео мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, она-қиз ўртасидаги меҳр эътироф этилган.
Хонанда Дилфуза Исмоилова ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қизидан олган кутилмаган совғани намойиш этган видеосини эълон қилди. Қисқа фурсатда кенг тарқалган ушбу видео мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Видеода санъаткорга ноодатий кўринишдаги гул композицияси юборилгани акс этган. Совға катта ҳажмдаги, сариқ рангли, кўзлари юрак шаклида тасвирланган эможи кўринишида тайёрлангани билан кўпчиликнинг эътиборини тортди.
Дилфуза Исмоилова видеога "Қизимдан жума ҳадияси" дея изоҳ қолдирган. Кадрларда хонанданинг бундай кутилмаган совғадан самимий қувониб, қизи Севарани дуо қилгани акс этади.
Видео изоҳларда ҳам илиқ кутиб олинди. Мухлислар она ва қиз ўртасидаги меҳр-муҳаббатни эътироф этиб, ушбу ёқимли лаҳзага кўплаб ижобий фикр ва эзгу тилаклар қолдиришмоқда.
…