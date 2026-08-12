Starlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқда

·34·Техно
Starlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқда
Қисқача

SpaceX компаниясига қарашли Starlink тармоғи дунёнинг 167 мамлакатида фаолият юритмоқда. Илон Маск маълумотларига кўра, тармоқда 22 миллион мобил абонент ва 13 миллион юқори тезликдаги интернет фойдаланувчиси бор. Ер орбитасида 11 мингга яқин Starlink сунъий йўлдоши ҳаракатланмоқда, компания эса орбитал гуруҳни 100 мингта сунъий йўлдошга етказиш ва фойдаланувчилар базасини ўн баробар оширишни режалаштирмоқда.

Фазовий технологиялар ва сунъий йўлдош интернети соҳасида кескин ўзгаришлар юз бермоқда. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, SpaceX компаниясига қарашли Starlink глобал тармоқи ҳозирги кунда дунёнинг 167 мамлакатида муваффақиятли фаолият юритмоқда ва унинг хизматларидан миллионлаб инсонлар фойдаланмоқда. Мазкур кўрсаткичлар тизимнинг нафақат техник имкониятларини, балки бутун дунё бўйлаб юқори тезликдаги интернетга бўлган улкан талабни қондира олаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания раҳбари Илон Маскнинг маълумотларига кўра, бугунги кунда Starlink тармоғи 22 миллион мобил абонент ҳамда 13 миллион юқори тезликдаги интернет фойдаланувчисини ўз ичига олади. Мутахассислар фикрича, ушбу кўрсаткичлар тармоқнинг қамрови кенгайиб бораётганидан далолат беради. Таркибий ўсиш суръатлари келгусида рақамли тенгсизликни бартараф этишда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.

Орбитал гуруҳни кенгайтириш режалари

Ҳозирги вақтда Ер орбитасида 11 мингга яқин Starlink сунъий йўлдошлари ҳаракатланмоқда. Бу кўрсаткич бошқа барча операторларнинг умумий сунъий йўлдошлари сонидан икки баробар кўпдир. Илон Маскнинг таъкидлашича, компания бу натижа билан чекланиб қолмоқчи эмас. Келгусида Starlink V3 ва ундан кейинги авлод қурилмаларининг учирилиши натижасида орбитал гуруҳ ҳажмини 100 мингта сунъий йўлдошга етказиш потенциали мавжуд.

Кенгайтириш ишлари фақат қурилмалар сонини кўпайтириш билан чекланмайди. Компания фойдаланувчилар базасини ҳозиргидан ўн баробар кўпроққа оширишни мақсад қилган. Маскнинг прогнозларига кўра, келгусида Starlink тизими нафақат абонентлар сонини, балки узатиладиган маълумотлар ҳажмини ҳам кескин оширади.

Глобал интернет трафигидаги улуш

Тармоқнинг келажагига оид энг улкан режаларидан бири бу глобал интернет трафигини бошқаришдир. Манбага кўра, Илон Маск келгусида Starlink бутун дунёдаги барча интернет трафигининг 90 фоизидан ортиғини узатиш имкониятига эга бўлишини тахмин қилмоқда. Ушбу кўрсаткич компания ўз олдига қандай улкан геосиёсий ва технологик мақсадларни қўйганини яққол кўрсатади.

Бундай улкан кўрсаткичларга эришиш учун техник инфратузилмани янада такомиллаштириш талаб этилади. Ер юзидаги ҳар қандай нуқтани юқори тезликдаги тармоқ билан қамраб олиш йўлидаги саъй-ҳаракатлар глобал телекоммуникация бозоридаги мавжуд мувозанатни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Starlink тарихдаги биринчи чинакам глобал юқори тезликдаги интернет тизими сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда.

StarlinkИлон МаскSpaceXСунъий йўлдош интернетиТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиRedmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатдиБугун, 15:52SpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаSpaceX келажаги сунъий интеллект билан боғланмоқдаБугун, 15:27Ақлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиАқлий иситгичлар: Ресервоир уй ва энергия тармоғи учун янги қурилмани тақдим этдиБугун, 15:20Сунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиСунъий интеллект компанияларида 90 соатлик иш ҳафтаси фош этилдиБугун, 14:20Starship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинStarship космик кемаси йилига 10 миллион тонна юк ташиши мумкинБугун, 13:52Хитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиХитойда дунёдаги энг йирик гидротурбина ротори ўрнатилдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди