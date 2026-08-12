Starlink 167 мамлакатда ишга туширилди ва фойдаланувчилар сони ошмоқда
SpaceX компаниясига қарашли Starlink тармоғи дунёнинг 167 мамлакатида фаолият юритмоқда. Илон Маск маълумотларига кўра, тармоқда 22 миллион мобил абонент ва 13 миллион юқори тезликдаги интернет фойдаланувчиси бор. Ер орбитасида 11 мингга яқин Starlink сунъий йўлдоши ҳаракатланмоқда, компания эса орбитал гуруҳни 100 мингта сунъий йўлдошга етказиш ва фойдаланувчилар базасини ўн баробар оширишни режалаштирмоқда.
Фазовий технологиялар ва сунъий йўлдош интернети соҳасида кескин ўзгаришлар юз бермоқда. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, SpaceX компаниясига қарашли Starlink глобал тармоқи ҳозирги кунда дунёнинг 167 мамлакатида муваффақиятли фаолият юритмоқда ва унинг хизматларидан миллионлаб инсонлар фойдаланмоқда. Мазкур кўрсаткичлар тизимнинг нафақат техник имкониятларини, балки бутун дунё бўйлаб юқори тезликдаги интернетга бўлган улкан талабни қондира олаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания раҳбари Илон Маскнинг маълумотларига кўра, бугунги кунда Starlink тармоғи 22 миллион мобил абонент ҳамда 13 миллион юқори тезликдаги интернет фойдаланувчисини ўз ичига олади. Мутахассислар фикрича, ушбу кўрсаткичлар тармоқнинг қамрови кенгайиб бораётганидан далолат беради. Таркибий ўсиш суръатлари келгусида рақамли тенгсизликни бартараф этишда муҳим ўрин тутиши кутилмоқда.
Орбитал гуруҳни кенгайтириш режалариҲозирги вақтда Ер орбитасида 11 мингга яқин Starlink сунъий йўлдошлари ҳаракатланмоқда. Бу кўрсаткич бошқа барча операторларнинг умумий сунъий йўлдошлари сонидан икки баробар кўпдир. Илон Маскнинг таъкидлашича, компания бу натижа билан чекланиб қолмоқчи эмас. Келгусида Starlink V3 ва ундан кейинги авлод қурилмаларининг учирилиши натижасида орбитал гуруҳ ҳажмини 100 мингта сунъий йўлдошга етказиш потенциали мавжуд.
Кенгайтириш ишлари фақат қурилмалар сонини кўпайтириш билан чекланмайди. Компания фойдаланувчилар базасини ҳозиргидан ўн баробар кўпроққа оширишни мақсад қилган. Маскнинг прогнозларига кўра, келгусида Starlink тизими нафақат абонентлар сонини, балки узатиладиган маълумотлар ҳажмини ҳам кескин оширади.
Глобал интернет трафигидаги улушТармоқнинг келажагига оид энг улкан режаларидан бири бу глобал интернет трафигини бошқаришдир. Манбага кўра, Илон Маск келгусида Starlink бутун дунёдаги барча интернет трафигининг 90 фоизидан ортиғини узатиш имкониятига эга бўлишини тахмин қилмоқда. Ушбу кўрсаткич компания ўз олдига қандай улкан геосиёсий ва технологик мақсадларни қўйганини яққол кўрсатади.
Бундай улкан кўрсаткичларга эришиш учун техник инфратузилмани янада такомиллаштириш талаб этилади. Ер юзидаги ҳар қандай нуқтани юқори тезликдаги тармоқ билан қамраб олиш йўлидаги саъй-ҳаракатлар глобал телекоммуникация бозоридаги мавжуд мувозанатни тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Starlink тарихдаги биринчи чинакам глобал юқори тезликдаги интернет тизими сифатида ўз мавқеини мустаҳкамлаб бормоқда.
…