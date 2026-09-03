Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)

·42·Маданият
Бобур Йўлдошев унвонни эшитиб шокка тушганини айтди (видео)

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист” фахрий унвонига сазовор бўлган актёр Бобур Йўлдошев ушбу юксак эътироф ҳақидаги хабарни илк бор эшитганидаги таассуротлари билан ўртоқлашди.

Актёрга: “Бобур ака, яқинда 'Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист' унвонини олдингиз. Бу хабарни биринчи эшитганингизда қандай ҳис-туйғуларни бошдан кечирдингиз?” дея савол берилди.

Бобур Йўлдошев бу хабар у учун мутлақо кутилмаган бўлганини таъкидлади.

“Шокка тушиб қолдим, чунки бу хабар мен учун кутилмаган эди. Ишонгим келмади. Ҳатто мукофотни олаётганимда ҳам бунга тўлиқ ишонмадим. Ҳали ҳам тўлиқ ишонганим йўқ. Албатта, бу юртбошимизнинг ўз қўлларидан мукофот олиш мен учун жуда катта бахт ва масъулият. Умуман, камтарона меҳнатимизни кўриб, вақт ажратиб, муносиб баҳо бериб мукофотлаганлари — мен учун катта бахт”, — деди актёр.

Актёрнинг мухлислари ҳам унинг янги унвонини илиқ кутиб олди. Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда мухлислар Бобур Йўлдошевни самимий табриклаб, ютуқлари бардавом бўлишини тилашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Актёр Мусулмон Юнусов Шаҳноза Мирзиёевага мурожаат қилди (видео)Бугун, 14:22Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Актриса Маржона Мирзаалиева янги сериалдаги партнёрини очиқлади (видео)Бугун, 14:06 Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео) Кумуш Зокирова туғилган кунини сирли совға билан бошлади (видео)Бугун, 13:44Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Хонанда Навруза мухлисларига қувончли хабарни етказди (фото)Бугун, 11:48Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиЗебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтдиБугун, 11:10Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Бугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди