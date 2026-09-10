Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтди

·78·Дунё
Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтди

АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан давом этаётган урушнинг қачон якунланиши мумкинлиги ҳақида баёнот берди. Унинг айтишича, уруш жорий йилнинг 3 ноябрь куни АҚШда бўлиб ўтадиган оралиқ сайловлардан кейин тугаши мумкин. Бу ҳақда у 9 сентябрь куни Вашингтон яқинидаги Joint Base Andrews ҳарбий базасида журналистларга маълум қилган.

Трампнинг таъкидлашича, Эрон урушни узоқ давом эттиришга қодир эмас. АҚШ Президенти Теҳрон сайловларга таъсир кўрсатишга уринаётганини ҳам билдирган.

«Менимча, уруш сайловдан кейин тугайди, чунки улар энди бунга бардош бера олмайди. Улар сайловга таъсир ўтказишга уриниш учун умидсиз аҳволда», деган Трамп.

Шу билан бирга, у Эрон билан музокаралар ўтказиш эҳтимолини ҳам бутунлай рад этмаган. Президент ҳозирча Вашингтон бундай музокараларни муҳокама қилмаётганини, бироқ келажакда бундай имконият пайдо бўлиши мумкинлигини айтган.

«Музокара бўлиши мумкин, аммо ҳозир биз кўриб чиқаётган масала бу эмас», деган АҚШ раҳбари.

Трамп АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий операциялари давом этишига ҳам ишора қилган. Журналистларнинг ҳужумлар борасидаги саволига у қисқа қилиб: «Бундан ҳам кўпроғини кўрасиз», дея жавоб берган.

Маълум қилинишича, АҚШ томонидан Эроннинг бешта нефть танкерига зарба берилганидан сўнг, Теҳрон Ҳормуз бўғози яқинида 10 та кемани нишонга олганини билдирган. Минтақада кескинлик кучайиши ортидан Brent маркали нефть нархи бир баррель учун 100 доллардан ошган.

Трампнинг фикрича, уруш якунланиши нефть нархларининг пасайишига ҳам сабаб бўлади. У АҚШдаги оралиқ сайловлардан кейин нефть нархлари тезда тушишини кутаётганини маълум қилган.

ТрампЭронўрушсайловнефтьАҚШТеҳрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиАнталияда кучли ўрмон ёнғини: 720 киши эвакуация қилиндиБугун, 14:15Ҳиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиҲиндистонда эркак ибодатхонага 5 километр думалаб бордиБугун, 13:59Яқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаЯқин Шарқда уруш: Эрон АҚШ авиабазасига зарба берди, Пентагон ҳарбийларни чегарага ташламоқдаБугун, 13:13Сочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиСочи сайргоҳига денгиз дронлари ҳужуми: Жабрланганлар сони 8 нафарга етдиБугун, 13:01Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиБугун, 12:4822 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада