Трамп Эрон билан уруш қачон тугашини айтди
АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан давом этаётган урушнинг қачон якунланиши мумкинлиги ҳақида баёнот берди. Унинг айтишича, уруш жорий йилнинг 3 ноябрь куни АҚШда бўлиб ўтадиган оралиқ сайловлардан кейин тугаши мумкин. Бу ҳақда у 9 сентябрь куни Вашингтон яқинидаги Joint Base Andrews ҳарбий базасида журналистларга маълум қилган.
Трампнинг таъкидлашича, Эрон урушни узоқ давом эттиришга қодир эмас. АҚШ Президенти Теҳрон сайловларга таъсир кўрсатишга уринаётганини ҳам билдирган.
«Менимча, уруш сайловдан кейин тугайди, чунки улар энди бунга бардош бера олмайди. Улар сайловга таъсир ўтказишга уриниш учун умидсиз аҳволда», деган Трамп.
Шу билан бирга, у Эрон билан музокаралар ўтказиш эҳтимолини ҳам бутунлай рад этмаган. Президент ҳозирча Вашингтон бундай музокараларни муҳокама қилмаётганини, бироқ келажакда бундай имконият пайдо бўлиши мумкинлигини айтган.
«Музокара бўлиши мумкин, аммо ҳозир биз кўриб чиқаётган масала бу эмас», деган АҚШ раҳбари.
Трамп АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий операциялари давом этишига ҳам ишора қилган. Журналистларнинг ҳужумлар борасидаги саволига у қисқа қилиб: «Бундан ҳам кўпроғини кўрасиз», дея жавоб берган.
Маълум қилинишича, АҚШ томонидан Эроннинг бешта нефть танкерига зарба берилганидан сўнг, Теҳрон Ҳормуз бўғози яқинида 10 та кемани нишонга олганини билдирган. Минтақада кескинлик кучайиши ортидан Brent маркали нефть нархи бир баррель учун 100 доллардан ошган.
Трампнинг фикрича, уруш якунланиши нефть нархларининг пасайишига ҳам сабаб бўлади. У АҚШдаги оралиқ сайловлардан кейин нефть нархлари тезда тушишини кутаётганини маълум қилган.
…