Мухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз берди
Концерт давомида хонандалар Жаҳонгир Позилжонов ва Улуғбек Йўлчиев ўртасида кутилмаган ва бироз кулгили ҳолат юз берди.
Жаҳонгир Позилжонов қўшиқ ижро этаётган пайтда мухлислардан бири саҳнага гул узатди. Шу пайт Улуғбек Йўлчиев ушбу гулни олиб, ҳурмат юзасидан уни Позилжоновга узатди. Бироқ Позилжонов имо-ишора билан “гул сенга берилган” дегандек қилиб, уни олишдан бош тортди.
Улуғбек Йўлчиев эса аксинча, “йўқ, сизга беришди” дея гулни яна унга узатди. Позилжонов яна рад этиб, гулни қайтаргач, Йўлчиев гул берган мухлисга қараб, “кимга бердингиз?” дегандек ишора қилди.
Шунда мухлис Жаҳонгир Позилжоновни кўрсатди. Шундан кейин Позилжонов “менгами?” дегандек ўзини кўрсатиб аниқлик киритди ва мухлис тасдиқлагач, гулни қабул қилди.
Мазкур видео Улуғбек Йўлчиевнинг Instagram саҳифасига жойланди. У пост остига “Гулни кимга беришди?” деб ёзиб қолдирди.
Изоҳларда эса кузатувчилар ушбу вазиятни илиқ кутиб олиб, концерт жуда зўр ўтганини таъкидлашди. Кўпчилик Улуғбек Йўлчиевнинг устозига ҳурмат кўрсатиб, гулни аввал унга узатганини ижобий баҳолади.
…