Мухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз берди

·0·Маданият
Мухлис берган гул сабаб саҳнада кутилмаган қизиқ ҳолат юз берди

Концерт давомида хонандалар Жаҳонгир Позилжонов ва Улуғбек Йўлчиев ўртасида кутилмаган ва бироз кулгили ҳолат юз берди.

Жаҳонгир Позилжонов қўшиқ ижро этаётган пайтда мухлислардан бири саҳнага гул узатди. Шу пайт Улуғбек Йўлчиев ушбу гулни олиб, ҳурмат юзасидан уни Позилжоновга узатди. Бироқ Позилжонов имо-ишора билан “гул сенга берилган” дегандек қилиб, уни олишдан бош тортди.

Улуғбек Йўлчиев эса аксинча, “йўқ, сизга беришди” дея гулни яна унга узатди. Позилжонов яна рад этиб, гулни қайтаргач, Йўлчиев гул берган мухлисга қараб, “кимга бердингиз?” дегандек ишора қилди.

Шунда мухлис Жаҳонгир Позилжоновни кўрсатди. Шундан кейин Позилжонов “менгами?” дегандек ўзини кўрсатиб аниқлик киритди ва мухлис тасдиқлагач, гулни қабул қилди.

Мазкур видео Улуғбек Йўлчиевнинг Instagram саҳифасига жойланди. У пост остига “Гулни кимга беришди?” деб ёзиб қолдирди.

Изоҳларда эса кузатувчилар ушбу вазиятни илиқ кутиб олиб, концерт жуда зўр ўтганини таъкидлашди. Кўпчилик Улуғбек Йўлчиевнинг устозига ҳурмат кўрсатиб, гулни аввал унга узатганини ижобий баҳолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?«Instagram’ига қараб билганман». Шаҳзод Султонов нега 18 ёшли қизни танлади?Бугун, 10:54Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: “Бугун дизайнер шогирдимизни узатяпмиз” (видео)Бугун, 10:30Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?Умида Мирҳамидова Америкада туғилиб ўсган келинига ҳаётда ҳам қаттиқўл қайнонами?Бугун, 10:29“Королева Жана” Янги Ўзбекистон боғида янгради (видео)“Королева Жана” Янги Ўзбекистон боғида янгради (видео)Бугун, 10:15Пул сизни изласин: Жаҳонгир Отажоновдан кутилмаган маслаҳатПул сизни изласин: Жаҳонгир Отажоновдан кутилмаган маслаҳатБугун, 09:10Феруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиФеруза Норматова ҳақида фитна тарқатган фейк аккаунт эгаси топилдиБугун, 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди