Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)

·2·Маданият
Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)

Таниқли хонанда ва актёр Отабек Мадраҳимов 18 ёшида оила қурган. Бугун 51 ёшли санъаткорнинг тўрт нафар набираси бор. Бу ҳақда унинг онаси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Зиёда Мадраҳимова интервюларидан бирида сўзлаб берди.

Зиёда Мадраҳимованинг айтишича, ўғлининг эрта уйлангани ва қисқа вақт ичида оила қуриш ҳақида қарор қабул қилгани кўпчиликни ҳайратда қолдирган.

“Энди кечирасизлар, тўртта набираси бор. Бунга сабаб — ўғлимнинг 18 ёшида уйлангани. Бу ҳам алоҳида тарих. Чунки ҳамма ҳайрон қолган. Қизлардан телефонлар, хатлар келарди. Бир куни келиб, 'Уйланаман', деди. 'Жинни-пинни бўлиб қолмадингми?' дедим”, — дея эслайди санъаткорнинг онаси.

Унинг сўзларига кўра, Отабек Мадраҳимовнинг бўлажак турмуш ўртоғи бошқа қизлардан ўзининг ғурури ва ўзини тутиши билан ажралиб турган. Атрофида кўплаб қизлар бўлишига қарамай, хонанда айнан унга кўнгил қўйган.

“Қизларнинг ҳаммаси атрофида юрарди. Лекин бир қиз ҳаддан ташқари ғурурли эди: гапирса ҳам қарамас, тескари қараб кетарди. Айнан шу қиз насиб қилган экан, келин бўлди”, — деди Зиёда Мадраҳимова.

Санъаткорнинг таъкидлашича, ҳозир оилада тўрт нафар набира вояга етмоқда. Отабек Мадраҳимовнинг 18 ёшида уйлангани эса яқинлари учун ҳамон эсда қоларли воқеа бўлиб қолган.

Отабек МадраҳимовЗиёда Мадраҳимова18 ёшда уйланганОтабек Мадраҳимовнинг оиласи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)27 июл 22:46Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53 Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео) Саида Раметова: «Ёшларимиз арзимаган нарсага ажрашиб кетяпти» (видео)Кеча 22:42Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)Том Круз хафа бўлган деб ўйлаган қизни овутишга уринди ва TikTok’да вирусга айланди (видео)Кеча 16:53Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)Мухлислар хавотирда: Озода Нурсаидова нейрохирургия бўлимида даволанаётгани айтилмоқда (видео)Кеча 16:26«Сценарийни ўқиб йиғладим»: Вин Дизель сўнгги «Форсаж» ва янги сериал ҳақида«Сценарийни ўқиб йиғладим»: Вин Дизель сўнгги «Форсаж» ва янги сериал ҳақидаКеча 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)