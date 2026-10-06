Отабек Мадраҳимов ўз характери ҳақида: “Мен билан ишлаш қийинлигини ўзим биламан” (видео)

·23·Маданият
Отабек Мадраҳимов ўз характери ҳақида: “Мен билан ишлаш қийинлигини ўзим биламан” (видео)

Хонанда Отабек МадраҳимовSMusic” кўрсатувидаги суҳбатда ўз характери ҳақида очиқ гапирди. У авваллари жуда жаҳлдор бўлгани, ноҳақликларга чидай олмагани ва тез-тез баҳслашиб кетганини айтди.

“Олдинлари оловдай ловиллаб кетардим. Жуда жаҳлдор бўлганман. Жаҳлдорлигим сабаб кўп одамлар билан урушиб кетардим. Ноҳақликларни ёқтирмасдим. Тўғрисини айтаман, лекин буни ўзимга минус бўлаётганини, соғлиғимга таъсир қилаётганини тушунаман. Шунинг учун ҳозир иложи борича индамай, ичимга ютишга ҳаракат қиламан”, — деди хонанда.

Мадраҳимов ўзини талабчан ва бироз инжиқ инсон деб ҳисоблашини ҳам таъкидлади.

“Талабчанман. Иккинчидан, ўзимга яраша инжиқлигим бор. Нимадир ёқмаса, нима бўлган тақдирда ҳам ўша нарсани қилмайман. Шу сабабли бутун ижодий гуруҳимдаги ҳаммага бош эгиб раҳматимни айтаман. Чунки мен билан ишлаш қийинлигини ўзим биламан, Худо билади. Мен жуда ҳам, русчасига айтганда, «самокритичный» инсонман”, — дея фикр билдирди у.

Суҳбат давомида бошловчи хонандадан бундай характердаги инсон билан бирга яшаш қийин эмасми, деб сўради.

“Қийин, жуда қийин. Шунинг учун ҳаётда энди элликка тўлган бўлсам-да, кўп нарсани кўрдим деб айтмайман. Лекин ўзимга яраша кўп нарсани кўрдим. Ҳозир биринчи ўринда машғул бўлаётган нарсам — ижодим ва соғлиғим”, — деди Отабек Мадраҳимов.

Отабек МадраҳимовSMusicЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)4 октябр 09:07Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)Индира Мифтаҳованинг туғилган кунидан ёрқин лавҳалар тарқалди (видео)27 июл 22:46Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)Отабек Мадраҳимов саҳнага қайтди, Озода уни олқишлади (видео)24 май 10:53Отабек Мадраҳимов узоқ танаффусдан сўнг юбилей концерт берадиОтабек Мадраҳимов узоқ танаффусдан сўнг юбилей концерт беради20 апрел 13:55"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирди"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирдиБугун 16:28Дилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб бердиДилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб бердиБугун 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)