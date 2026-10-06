Дилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб берди

·38·Маданият
Дилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб берди

Хонанда Дилноз Ҳакимова қиз фарзандли бўлганидан сўнг ҳаётида юз берган ўзгаришлар ҳақида гапириб берди. У оналик даврини ўз ҳаётидаги энг ёқимли ва бахтли босқичлардан бири сифатида таърифлади.

Хонанданинг айтишича, қизалоғи дунёга келгач, унинг меҳр берадиган ва севадиган инсонлари янада кўпайган. Бу эса ижодига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда. Дилноз Ҳакимова қалбидаги меҳр ва ҳис-туйғулар қўшиқ яратишга илҳом бераётганини таъкидлади.

Шунингдек, хонанда тадбир ва тўйларда иштирок этганида ҳам мухлисларидан қизи Амани ҳақида кўплаб саволлар олаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, кузатувчилари тез-тез "Амани яхшими?" дея ҳол-аҳвол сўрашади. Дилноз Ҳакимова қизига Амани деб исм қўйганини, аввалига яқинлари бу исмни эслаб қолиш қийин бўлиши мумкинлигини айтганини ҳам эслади. Бироқ ҳозир бу исм мухлислари учун ҳам таниш бўлиб улгурган.

Бундан ташқари, хонанда Миржалол билан янги клип устида иш бошлаганини маълум қилди. Айни пайтда ижодкорлар клип суратга олиш жараёнларини олиб бормоқда.

Дилноз ҲакимоваАманиМиржалол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)18 июл 16:26Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)20 июн 23:03Дилноз Ҳакимова турмуш ўртоғи қўядиган тақиқлари ҳақида гапирдиДилноз Ҳакимова турмуш ўртоғи қўядиган тақиқлари ҳақида гапирди16 апрел 20:26Дилноз Ҳакимова никоҳ пайтидаги кўз ёшларининг сабабини очиб бердиДилноз Ҳакимова никоҳ пайтидаги кўз ёшларининг сабабини очиб берди20 апрел 15:54"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирди"Қизимдан хавотир оладиган бўлиб қолдим" — Шаҳзода Муҳаммедова охирги бўлаётган воқеалар ҳақида фикр билдирдиБугун 16:28Отабек Мадраҳимов ўз характери ҳақида: “Мен билан ишлаш қийинлигини ўзим биламан” (видео)Отабек Мадраҳимов ўз характери ҳақида: “Мен билан ишлаш қийинлигини ўзим биламан” (видео)Бугун 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)