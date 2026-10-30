Дилноз Ҳакимова ва Миржалол Нематовдан янги дуэт: "Юракда севги" (видео)

·3·Маданият
Дилноз Ҳакимова ва Миржалол Нематовдан янги дуэт: "Юракда севги" (видео)

Хонандалар Дилноз Ҳакимова ва Миржалол Нематов мухлисларига янги дуэтини тақдим этди. “Юракда севги” деб номланган тарона кеча, 29 октябрь куни YouTube платформасида премьера қилинди.

Янги қўшиқ эълон қилиниши биланоқ тингловчилар эътиборини тортди. Тарона қисқа вақт ичида кўплаб томошабинлар томонидан тингланиб, илиқ фикр ва изоҳларга сабаб бўлди.

Дуэт премьерасидан атиги 22 соат ўтиб, видеоклип 380 мингга яқин марта томоша қилинди. Изоҳларда мухлислар Дилноз Ҳакимова ва Миржалол Нематовнинг ижодига юқори баҳо бериб, хонандаларга омад тиламоқда.

Сиз ҳам “Юракда севги” дуэтини томоша қилдингизми? Агар уни 10 баллик тизимда баҳолаш имконингиз бўлса, неча балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Дилноз ҲакимоваМиржалол НематовЮракда севги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)28 октябр 18:54Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)5 октябр 11:22Дилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб бердиДилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб берди6 октябр 16:05Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)Янги ҳит: “Ошиқ эдим” мухлислар қалбини забт этмоқда (видео)6 июн 02:56Райҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқдаРайҳон ва Иззат Шукуровдан кутилмаган дуэт: мухлислар янги таронани кутмоқда22 сентябр 13:48Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)20 июн 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари