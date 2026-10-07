Фотиҳ Жалолов Муқимий театрига директор этиб тайинланди

·37·Маданият
Фотиҳ Жалолов Муқимий театрига директор этиб тайинланди

Бугун Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат академик мусиқали театри жамоасига янги директор — Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Фотиҳ Жалолов таништирилди. Бу ҳақда Маданият вазирлиги хабар берди.

Қайд этилишича, Маданият вазирининг тегишли буйруғига асосан Фотиҳ Жалолов Муқимий номидаги Ўзбекистон давлат академик мусиқали театри директори лавозимига тайинланган.

Фотиҳ Жалолов актёр сифатида “Сардор”, “Дилхирож”, “Оқ бино оқшомлари”, “Бомба”, “Марғиёна”, “Қабрдан қайтган умр”, “Аёллар салтанати”, “Осмондаги болалар 2”, “Бахт учун миллион” каби фильмларда рол ижро этган.

Шунингдек, у “Катта ойи”, “Хотира рашки” ва “Муқимий” фильмларига режиссёрлик қилган.

Harbiy formadagi o‘rta yoshli kishi xonada o‘tiribdi.

Фотиҳ Жалолов мазкур тайинловга қадар Маданият вазирлиги ҳузуридаги Халқаро фестиваллар дирекцияси директори лавозимида фаолият юритган.

Фотиҳ Жалолов 1963 йилда туғилган. 1984 йилда А. Островский номидаги Тошкент театр-рассомлик институтининг актёрлик факультетини тамомлаган. Меҳнат фаолиятини 1986 йилда мазкур институтнинг “Қўғирчоқ актёри маҳорати” кафедрасида ўқитувчи сифатида бошлаган.

У турли йилларда Ўзбекистон Маданият ва спорт ишлари вазирининг биринчи ўринбосари, “Ўзбеккино” тизими ҳамда “Ўзбекфильм” акциядорлик жамиятида раҳбарлик лавозимларида фаолият олиб борган.

Kostyum va galstuk taqqan kishi jiddiy nigoh bilan qarab turibdi.
Фотиҳ ЖалоловМуқимий номидаги Ўзбекистон давлат академик мусиқали театриМаданият вазирлигиХалқаро фестиваллар дирекцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова ҳақидаги спектакль премераси бўлиб ўтдиДиёра Келдиёрова ҳақидаги спектакль премераси бўлиб ўтди12 май 12:46Азим Муллахонов оғир жудоликка учрадиАзим Муллахонов оғир жудоликка учради29 май 15:00“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эслади“Нега мени Фотима-Зуҳра қилиб туғмагансиз?” — Шаҳзода Муҳаммедованинг онаси қизининг гапларини эсладиБугун 16:28Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмушга чиқди (видео)Ўзбекистон гўзали Нигина Фахриддинова турмушга чиқди (видео)Бугун 15:15Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)Бугун 12:29Хонзода Камбарова учрашувга чиқишдан олдин йигитларга карта рақамини юборишини айтдиХонзода Камбарова учрашувга чиқишдан олдин йигитларга карта рақамини юборишини айтдиБугун 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди