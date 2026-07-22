«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди
Санкт-Петербургнинг «Особняк» драма театри бадиий раҳбари ва асосчиси, «Каменская», «Тергов сирлари» ва «Чернобиль» каби оммабоп сериаллардаги роллари билан танилган актёр Дмитрий Поднозов 20 июль куни 64 ёшида оламдан ўтди.
Zamin.uz санъаткорнинг вафоти тафсилотлари, унинг оғир хасталикка қарши кураши ва ижодий йўли ҳақида маълумот беради.
Оғир хасталик ва сўнгги кунлари
Театрнинг «ВКонтакте» тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилинишича, актёр сўнгги олти ой давомида оғир саратон хасталиги билан курашиб келган.
Ташхис: 2025 йилнинг декабрь ойида Поднозовга мияга метастаз берган ўпка саратони ташхиси қўйилган эди.
Ёрдам акцияси: Актёрнинг рафиқаси Алиса Олейник ва ҳамкасблари (жумладан, актёр Сергей Жигунов) уни даволаш учун шошилинч маблағ йиғишни ташкил этишган.
Сўнгги кунлар: 2026 йил июнь ойида актёрнинг аҳволи оғирлашиб, реанимация бўлимига ётқизилган, сўнг уйда даволанишни давом эттириш учун касалхонадан чиқарилган эди.
Театр жамоасининг самимий хабаридан:
«Кеча дўстимиз, устозимиз, ҳамкасбимиз ва оиламиз аъзоси Дмитрий Поднозов вафот этди. У нафақат буюк санъаткор, балки ҳар доим ёрдам сўраш ва суяниш мумкин бўлган катта инсон эди. У театрни ва барчамизни охиригача етаклади».
Видолашув ва фуқаролик маросими марҳум ўзи асос солган «Особняк» театрида бўлиб ўтади.
Театр ва кинодаги ижодий йўли
Дмитрий Поднозов 1961 йил 17 декабрда Ленинградда туғилган. Ленинград театр, мусиқа ва кинематография институтини (СССР халқ артисти Рубен Агамирзян устахонаси) тамомлагач, Советск ва Псков драма театрларида хизмат қилди.
1989 йилда у Ленинградда ўз мустақил лойиҳаси — «Особняк» драма театрига асос солди ва умрининг охиригача унга бадиий раҳбарлик қилди.
Фильмлардаги дебют: 1987 йилда «Яшаш муҳити» («Среда обитания») фильмида.
Машҳур сериаллари: «Каменская», «Тергов сирлари» («Тайны следствия»), «Муз ёрар» («Ледокол»), «Чернобиль».
Тўлиқ метражли фильмлари: «Пайғамбар. Александр Пушкин тарихи», «Капитан Волконогов қочиб кетди» ва «Кинотавр» фестивали бош соврини соҳиби бўлган «Дунё юраги» («Сердце мира»).
Дмитрий Поднозов: Асосий маълумотлар
Кўрсаткич / Факт
Тафсилотлар
Туғилган санаси ва жойи
1961 йил 17 декабрь, Ленинград
Вафот этган санаси
2026 йил 20 июль (64 ёшида)
Касаллик сабаби
Мияга метастаз берган ўпка саратони
Асосий лойиҳаси
«Особняк» драма театри асосчиси (1989 й.)
Таниқли сериаллари
«Каменская», «Тергов сирлари», «Чернобиль»
Мукофотли фильмлари
«Дунё юраги», «Капитан Волконогов қочиб кетди»
…