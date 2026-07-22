«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди

·1·Маданият
«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди

Санкт-Петербургнинг «Особняк» драма театри бадиий раҳбари ва асосчиси, «Каменская», «Тергов сирлари» ва «Чернобиль» каби оммабоп сериаллардаги роллари билан танилган актёр Дмитрий Поднозов 20 июль куни 64 ёшида оламдан ўтди.

Zamin.uz санъаткорнинг вафоти тафсилотлари, унинг оғир хасталикка қарши кураши ва ижодий йўли ҳақида маълумот беради.

Оғир хасталик ва сўнгги кунлари

Театрнинг «ВКонтакте» тармоғидаги расмий саҳифасида маълум қилинишича, актёр сўнгги олти ой давомида оғир саратон хасталиги билан курашиб келган.

  • Ташхис: 2025 йилнинг декабрь ойида Поднозовга мияга метастаз берган ўпка саратони ташхиси қўйилган эди.

  • Ёрдам акцияси: Актёрнинг рафиқаси Алиса Олейник ва ҳамкасблари (жумладан, актёр Сергей Жигунов) уни даволаш учун шошилинч маблағ йиғишни ташкил этишган.

  • Сўнгги кунлар: 2026 йил июнь ойида актёрнинг аҳволи оғирлашиб, реанимация бўлимига ётқизилган, сўнг уйда даволанишни давом эттириш учун касалхонадан чиқарилган эди.

Театр жамоасининг самимий хабаридан:

«Кеча дўстимиз, устозимиз, ҳамкасбимиз ва оиламиз аъзоси Дмитрий Поднозов вафот этди. У нафақат буюк санъаткор, балки ҳар доим ёрдам сўраш ва суяниш мумкин бўлган катта инсон эди. У театрни ва барчамизни охиригача етаклади».

Видолашув ва фуқаролик маросими марҳум ўзи асос солган «Особняк» театрида бўлиб ўтади.

Театр ва кинодаги ижодий йўли

Дмитрий Поднозов 1961 йил 17 декабрда Ленинградда туғилган. Ленинград театр, мусиқа ва кинематография институтини (СССР халқ артисти Рубен Агамирзян устахонаси) тамомлагач, Советск ва Псков драма театрларида хизмат қилди.

1989 йилда у Ленинградда ўз мустақил лойиҳаси — «Особняк» драма театрига асос солди ва умрининг охиригача унга бадиий раҳбарлик қилди.

  • Фильмлардаги дебют: 1987 йилда «Яшаш муҳити» («Среда обитания») фильмида.

  • Машҳур сериаллари: «Каменская», «Тергов сирлари» («Тайны следствия»), «Муз ёрар» («Ледокол»), «Чернобиль».

  • Тўлиқ метражли фильмлари: «Пайғамбар. Александр Пушкин тарихи», «Капитан Волконогов қочиб кетди» ва «Кинотавр» фестивали бош соврини соҳиби бўлган «Дунё юраги» («Сердце мира»).

Дмитрий Поднозов: Асосий маълумотлар

Кўрсаткич / Факт

Тафсилотлар

Туғилган санаси ва жойи

1961 йил 17 декабрь, Ленинград

Вафот этган санаси

2026 йил 20 июль (64 ёшида)

Касаллик сабаби

Мияга метастаз берган ўпка саратони

Асосий лойиҳаси

«Особняк» драма театри асосчиси (1989 й.)

Таниқли сериаллари

«Каменская», «Тергов сирлари», «Чернобиль»

Мукофотли фильмлари

«Дунё юраги», «Капитан Волконогов қочиб кетди»

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмди“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмдиБугун, 09:46Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Бугун, 05:52Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”Бугун, 05:25Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Бугун, 04:02Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 03:04Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 02:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)