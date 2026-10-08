«Оскар»ни илк фильмидаёқ қўлга киритган Голливуд афсонаси 102 ёшида вафот этди
Голливуднинг олтин даври вакилларидан бири, америкалик актриса Эва Мари Сейнт 102 ёшида ҳаётдан кўз юмди. У Лос-Анжелесдаги уйида табиий сабабларга кўра вафот этгани маълум қилинди.
Эва Мари Сейнт 1954 йилда Марлон Брандо билан бирга «Сув бўйида» (On the Waterfront) фильмида катта экрандаги дебютини қилган. Мазкур фильмда ижро этган роли унга «Энг яхши иккинчи пландаги актриса» номинациясида «Оскар» мукофотини олиб келган.
Актриса, шунингдек, Алфред Хиткокнинг машҳур «Шимолдан-шимоли-ғарбий» (North by Northwest) фильмидаги роли билан ҳам кино тарихида ўзига хос из қолдирган. Фаолияти давомида у «Raintree County», «Эходус», «Гранд Прих» каби кўплаб фильмларда суратга тушган.
Эва Мари Сейнт кино ва телевидениега қўшган ҳиссаси учун Голливуд Шон-шараф хиёбонида иккита юлдуз билан тақдирланган.
Актриса узоқ йиллик фаолияти давомида Голливуднинг энг машҳур ижодкорларидан бири сифатида эътироф этилган.
Изоҳлар 0
…