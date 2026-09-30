Анжелина Жоли 24,75 миллион долларлик тарихий қасрини сотди: ҳашаматли уй ортида қандай ҳикоя бор?
Голливуд юлдузи Анжелина Жоли Лос-Анжелесдаги тарихий қасрини 24,75 миллион долларга сотди. Актриса мулкни дастлаб 29,85 миллион долларга савдога қўйган ва харидор топиш учун қарийб беш ой кутган.
Жоли ушбу ҳашаматли мулкни 2017 йилда 24,5 миллион долларга сотиб олган эди. Бред Питт билан ажрашганидан сўнг, фарзандлари билан шу уйга кўчиб ўтган. 1913 йилда қурилган тарихий қаср бир вақтлар машҳур режиссёр Сесил Б. ДеМиллга тегишли бўлган. Кейинчалик мулк ДеМиллар оиласида сақланиб келган.
Қаср ҳудудида алоҳида меҳмон уйи, 12 метрлик бассейн, фитнес зали, ошхона ва қоровулхонаси бўлган гараж мавжуд. Мулк кўп йиллик дарахтлар ва кенг майсазорлар билан ўралган.
Уйнинг деразаларидан Голливуд тепаликлари ва машҳур Гриффит обсерваторияси кўринади.
Жоли аввалроқ эгизак фарзандлари Нокс ва Вивен 18 ёшга тўлганидан сўнг Лос-Анжелесни тарк этиб, чет элга кўчиб кетиш режаси ҳақида гапирган эди.
Шунингдек, шу йил июль ойида 18 ёшли Вивен фамилиясини шунчаки Жоли қилиб ўзгартириш учун судга ариза бергани хабар қилинган. У Питт фамилиясидан воз кечган оиладаги тўртинчи фарзанд бўлган.
Изоҳлар 0
…