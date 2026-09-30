Анжелина Жоли 24,75 миллион долларлик тарихий қасрини сотди: ҳашаматли уй ортида қандай ҳикоя бор?

·2·Маданият
Анжелина Жоли 24,75 миллион долларлик тарихий қасрини сотди: ҳашаматли уй ортида қандай ҳикоя бор?

Голливуд юлдузи Анжелина Жоли Лос-Анжелесдаги тарихий қасрини 24,75 миллион долларга сотди. Актриса мулкни дастлаб 29,85 миллион долларга савдога қўйган ва харидор топиш учун қарийб беш ой кутган.

Жоли ушбу ҳашаматли мулкни 2017 йилда 24,5 миллион долларга сотиб олган эди. Бред Питт билан ажрашганидан сўнг, фарзандлари билан шу уйга кўчиб ўтган. 1913 йилда қурилган тарихий қаср бир вақтлар машҳур режиссёр Сесил Б. ДеМиллга тегишли бўлган. Кейинчалик мулк ДеМиллар оиласида сақланиб келган.

Қаср ҳудудида алоҳида меҳмон уйи, 12 метрлик бассейн, фитнес зали, ошхона ва қоровулхонаси бўлган гараж мавжуд. Мулк кўп йиллик дарахтлар ва кенг майсазорлар билан ўралган.

Уйнинг деразаларидан Голливуд тепаликлари ва машҳур Гриффит обсерваторияси кўринади.

Жоли аввалроқ эгизак фарзандлари Нокс ва Вивен 18 ёшга тўлганидан сўнг Лос-Анжелесни тарк этиб, чет элга кўчиб кетиш режаси ҳақида гапирган эди.

Шунингдек, шу йил июль ойида 18 ёшли Вивен фамилиясини шунчаки Жоли қилиб ўзгартириш учун судга ариза бергани хабар қилинган. У Питт фамилиясидан воз кечган оиладаги тўртинчи фарзанд бўлган.

Анжелина ЖолиСесил Б. ДеМиллГолливуд қасриЛос-Анжелес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот бердиАнжелина Жоли шахсий ҳаёти ҳақида кутилмаган баёнот берди30 июн 03:42Анжелина Жоли ва Бред Питтнинг қизи Шайло клипда кўриндиАнжелина Жоли ва Бред Питтнинг қизи Шайло клипда кўринди7 апрел 14:30«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълум«Калмар ўйини» юлдузи Тошкентда пайдо бўлди: сабаби номаълумКеча 17:47“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)Кеча 17:26Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)Жаҳонгир Отажонов қандай китобларни ўқишини айтди (видео)Кеча 15:27Туркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилдиТуркиянинг машҳур актрисаси ва модели Ханде Эрчел Қатарга ташриф буюриб, мухлисларини хурсанд қилдиКеча 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди