Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)

·7·Маданият
Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)

Хонанда Муниса Ризаева мухлисларидан келган саволларга жавоб берди. Улардан бири хонандадан ўғлининг келажакда қайси касб эгаси бўлишини исташи ҳақида сўради.

Муниса Ризаева бу борада фарзандига танлов эркинлигини беришини, у қайси касбни танламасин, она сифатида доимо қўллаб-қувватлашини таъкидлади.

“Вой, менинг ўғлим ҳар қандай касбни танлаши мумкин. Ўзи хоҳлаган касбни танлайди ва мен она сифатида уни доим қўллаб-қувватлайман. Ким бўлишидан қатъи назар, энг асосийси, наркоман, ўғри ёки фирибгар бўлмаса бўлди”, — деди хонанда.

Шунингдек, Муниса Ризаева ўғлининг келажакда жамиятга фойдаси тегадиган инсон бўлиб улғайишини исташини билдирди. Унинг фикрича, фарзандининг қандай касб эгаси бўлишидан кўра, қандай инсон бўлиб вояга етиши муҳимроқ.

“Албатта, унинг фойдали инсон бўлишини хоҳлайман. Яхши инсон бўлсин, одамларга ёрдам берсин, сахий бўлсин, бой бўлсин”, — дея ўз истакларини баён қилди Муниса Ризаева.

Муниса Ризаевахонандакасб танловиўғлинг келажак
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!21 сентябр 15:12«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26Саҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбатиСаҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбати29 сентябр 11:05“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)“Беш баравар кўп беришса ҳам бормайман” — Муниса Ризаева (видео)9 октябр 15:12Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирдиМуниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди27 сентябр 12:31Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди