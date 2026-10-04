Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрози борлиги маълум бўлди (видео)

·10·Жамият
Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрози борлиги маълум бўлди (видео)

Pulnews” кўрсатуви бошловчиси, блогер Жаҳонгир Латипов билан суҳбатда таниқли тадбиркор Мурод Назаров ўзининг товуқ ва хўрози, шунингдек, жўжалари борлигини айтди.

Тадбиркорнинг сўзларига кўра, у Чинозга балиқ ейиш учун борганида хонаки товуқларга кўзи тушган. Уларнинг одамдан қўрқмай юриши Мурод Назаровга ёқиб қолган ва у бир жуфт товуқ беришларини сўраган. Шунда унга товуқ ва хўроз совға қилинган.

“Буларни олиб келганимга икки ой бўлди, жўжалади. Ўнта тухум қўйган эди, саккизта жўжа очилди. Бу товуғимиз одамдан қўрқмайди. Қўлда ўсган, тухум беради. Деярли ҳар куни биттадан тухум қўяди”, — деди Мурод Назаров.

Суҳбат давомида тадбиркор товуқ, хўроз ва жўжалар учун ҳам алоҳида шароит яратгани кўринади. Бу ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг ҳам эътиборини тортди.

Изоҳларда кузатувчилар ҳазил аралаш Мурод Назаровнинг товуқ ва хўрозлари жуда яхши яшаётгани, ҳатто кўпчилик ҳавас қиладиган шароитда эканини ёзишмоқда.

Мурод НазаровЖаҳонгир ЛатиповPulnews
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)“Mittivine” жамоаси аъзоси Бону Икромова Instagramдаги реклама нархлари ва даромади ҳақида гапирди (видео)29 сентябр 17:26Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)Муниса Ризаева ўғлига совға қилинган қимматбаҳо автомобилни кўрсатди (видео)26 сентябр 19:10Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»Мурод Назаров рафиқаси билан қандай танишганини эслади: «Бир кўришдаёқ севиб қолганман»1 октябр 07:19Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотларМурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар27 сентябр 12:08Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)16 июл 16:31Ер йўқми? Наманганда қўйлар томда боқилмоқдаЕр йўқми? Наманганда қўйлар томда боқилмоқда5 июн 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди