Dua Lipa жамоаси билан ҳамкорлик: Муниса Ризаева янги альбом тайёрлади
Ўзбекистонлик хонанда Муниса Ризаева халқаро миқёсдаги янги ижодий лойиҳаси билан мухлисларини хурсанд қилиши мумкин. Маълум бўлишича, санъаткор таниқли британиялик қўшиқчи Dua Lipa билан ҳамкорлик қиладиган ижодий жамоа билан биргаликда альбом устида ишлаган.
Хонанданинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу лойиҳа ҳақида савол берган кузатувчиларга жавоб беришича, тайёрланган альбом яқин кунларда тингловчилар эътиборига ҳавола этилади. Бу хабар унинг ижодини кузатиб бораётган мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Муниса Ризаеванинг халқаро ижодий жамоа билан ишлагани унинг мусиқий фаолиятидаги янги босқич сифатида баҳоланмоқда. Альбомда қандай қўшиқлар жамлангани, уларнинг мусиқий йўналиши ва лойиҳа доирасида яна қандай ижодкорлар иштирок этгани ҳозирча маълум эмас.
Шунга қарамай, мухлислар хонанданинг янги ишини интиқлик билан кутмоқда. Ижтимоий тармоқларда унга омад тилаб, қўллаб-қувватловчи изоҳлар қолдирилмоқда.
Эндиликда тингловчиларни қизиқтираётган асосий савол — янги альбом қачон тақдим этилиши ва ундаги қўшиқлар қандай янграшида. Хонанда айтганидек, премьера узоқ куттирмаслиги кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…