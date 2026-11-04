Dua Lipa жамоаси билан ҳамкорлик: Муниса Ризаева янги альбом тайёрлади

·40·Маданият
Dua Lipa жамоаси билан ҳамкорлик: Муниса Ризаева янги альбом тайёрлади

Ўзбекистонлик хонанда Муниса Ризаева халқаро миқёсдаги янги ижодий лойиҳаси билан мухлисларини хурсанд қилиши мумкин. Маълум бўлишича, санъаткор таниқли британиялик қўшиқчи Dua Lipa билан ҳамкорлик қиладиган ижодий жамоа билан биргаликда альбом устида ишлаган.

Хонанданинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ушбу лойиҳа ҳақида савол берган кузатувчиларга жавоб беришича, тайёрланган альбом яқин кунларда тингловчилар эътиборига ҳавола этилади. Бу хабар унинг ижодини кузатиб бораётган мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.

Муниса Ризаеванинг халқаро ижодий жамоа билан ишлагани унинг мусиқий фаолиятидаги янги босқич сифатида баҳоланмоқда. Альбомда қандай қўшиқлар жамлангани, уларнинг мусиқий йўналиши ва лойиҳа доирасида яна қандай ижодкорлар иштирок этгани ҳозирча маълум эмас.

Шунга қарамай, мухлислар хонанданинг янги ишини интиқлик билан кутмоқда. Ижтимоий тармоқларда унга омад тилаб, қўллаб-қувватловчи изоҳлар қолдирилмоқда.

Эндиликда тингловчиларни қизиқтираётган асосий савол — янги альбом қачон тақдим этилиши ва ундаги қўшиқлар қандай янграшида. Хонанда айтганидек, премьера узоқ куттирмаслиги кутилмоқда.

Муниса РизаеваDua LipaЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилдиМуниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди11 октябр 13:31Муниса Ризаева бугун 40 ёшни қарши олмоқда (видео)Муниса Ризаева бугун 40 ёшни қарши олмоқда (видео)21 октябр 10:28«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!Муниса Ризаева бир кунда нечта тўйга боради? Ўз рекордини янгилаб, шов-шувли мурожаат йўллади!21 сентябр 15:12Саҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбатиСаҳна ортидаги ноёб учрашув: Насиба Абдуллаева ва Муниса Ризаеванинг самимий суҳбати29 сентябр 11:05Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)Муниса Ризаева ўғлининг келажакда ким бўлишини хоҳлашини айтди (видео)11 октябр 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!