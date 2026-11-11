Имрон янги қўшиғини тақдим этди: «Олтидами еттида» (видео)
1 дақиқа ўқиш2
Хонанда Имрон бугун, 11 ноябрь куни соат 11:00 да «Олтидами еттида» номли янги қўшиғини YouTube каналига жойлади.
Тарона эълон қилиниши биланоқ тингловчилар эътиборини тортди. Қўшиқ мухлислар орасида қизиқиш уйғотиб, қисқа вақт ичида кўплаб томошалар тўплади. Шунингдек, унинг остида илиқ фикрлар ва ижобий изоҳлар ҳам қолдирилмоқда.
Имроннинг янги ижоди тингловчиларга манзур бўлаётгандек. Хонанданинг мухлислари эса қўшиқ ҳақидаги таассуротлари билан бўлишмоқда.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…