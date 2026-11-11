Ҳазилдан бошланган шов-шув: Трампнинг Дана Уайт ҳақидаги баёноти ортида нима яширин?
Қўшма Штатлар президенти Дональд Трамп UFC раҳбари Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиби лавозимини эгаллашни таклиф қилгани ҳақидаги хабарларга ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, бу шунчаки матбуот билан мулоқотдаги оғир кунлардан бирида айтилган ҳазил бўлган, бироқ оммавий ахборот воситалари буни жиддий қабул қилиб юборган.
Журналистлар билан мулоқот ва кутилмаган ҳазил
Дональд Трампнинг таъкидлашича, матбуот билан мулоқот нуқтаи назаридан жуда омадсиз кунларнинг бирида унинг хаёлига таниқли дўсти Дана Уайтнинг исми келиб қолган. Шундан сўнг у журналистлар гуруҳига қараб кутилмаган гапни айтган:
«Биласизларми, мен Дана Уайтни янги матбуот котибим этиб тайинласам керак», — деган эди Трамп.
Президентнинг сўзларига кўра, бу гап шунчаки кун мавзусидаги бироз кўнгилхушлик ва ҳазил сифатида айтилган, бироқ ОАВ вакиллари буни мутлақо жиддий қабул қилиб, шов-шувли хабарларга айлантириб юборган. Оқибатда ҳаммага тинимсиз қўнғироқлар бўла бошлаган.
Воқеа параметрлари ва тафсилотлар
Асосий маълумотлар ва кўрсаткичлар
Асосий шахслар
Дональд Трамп (АҚШ президенти) ва Дана Уайт (UFC президенти)
Муҳокама қилинган лавозим
Оқ уй матбуот котиби лавозими
Баёнотнинг келиб чиқиши
Матбуот билан мулоқотдаги оғир кунларнинг бирида қилинган ҳазил
ОАВ реакцияси
Журналистлар ҳазилни жиддий қабул қилиб, кенг муҳокама қилди
Трампнинг якуний фикри
«Биз бироз кўнгилхушлик қилиш мумкин, деб ўйладик ва Данани бу ерга таклиф қилдик. У ажойиб матбуот котиби бўла оларди»
«Биз бироз кўнгилхушлик қилиш мумкин, деб ўйладик ва Данани бу ерга таклиф қилдик. У ажойиб матбуот котиби бўла оларди», — дея қўшимча қилди АҚШ раҳбари.
Дана Уайт ва Оқ уй муҳити
Маълумки, Дональд Трамп ва Дана Уайт кўп йиллик қадрдон дўстлар ҳисобланади. Улар кўпинча UFC турнирларида бирга кўриниш беришади ва бир-бирини очиқ қўллаб-қувватлайди. Гарчи бу сафарги матбуот котиблиги масаласи ҳазил тариқасида бошланган бўлса-да, бундай ёрқин шахснинг Оқ уй жамоасида кўрилиши мухлислар ва экспертлар томонидан катта қизиқиш билан муҳокама қилинди.
Сизнингча, агар Дана Уайт ҳақиқатан ҳам Оқ уй матбуот котиби лавозимини эгаллаганида, у журналистлар билан мулоқотда қандай стиль танлаган бўларди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…