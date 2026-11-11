Ҳазилдан бошланган шов-шув: Трампнинг Дана Уайт ҳақидаги баёноти ортида нима яширин?

1 дақиқа ўқиш0
Ҳазилдан бошланган шов-шув: Трампнинг Дана Уайт ҳақидаги баёноти ортида нима яширин?

Қўшма Штатлар президенти Дональд Трамп UFC раҳбари Дана Уайтга Оқ уй матбуот котиби лавозимини эгаллашни таклиф қилгани ҳақидаги хабарларга ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, бу шунчаки матбуот билан мулоқотдаги оғир кунлардан бирида айтилган ҳазил бўлган, бироқ оммавий ахборот воситалари буни жиддий қабул қилиб юборган.

Журналистлар билан мулоқот ва кутилмаган ҳазил

Дональд Трампнинг таъкидлашича, матбуот билан мулоқот нуқтаи назаридан жуда омадсиз кунларнинг бирида унинг хаёлига таниқли дўсти Дана Уайтнинг исми келиб қолган. Шундан сўнг у журналистлар гуруҳига қараб кутилмаган гапни айтган:

«Биласизларми, мен Дана Уайтни янги матбуот котибим этиб тайинласам керак», — деган эди Трамп.

Президентнинг сўзларига кўра, бу гап шунчаки кун мавзусидаги бироз кўнгилхушлик ва ҳазил сифатида айтилган, бироқ ОАВ вакиллари буни мутлақо жиддий қабул қилиб, шов-шувли хабарларга айлантириб юборган. Оқибатда ҳаммага тинимсиз қўнғироқлар бўла бошлаган.

Воқеа параметрлари ва тафсилотлар

Асосий маълумотлар ва кўрсаткичлар

Асосий шахслар

Дональд Трамп (АҚШ президенти) ва Дана Уайт (UFC президенти)

Муҳокама қилинган лавозим

Оқ уй матбуот котиби лавозими

Баёнотнинг келиб чиқиши

Матбуот билан мулоқотдаги оғир кунларнинг бирида қилинган ҳазил

ОАВ реакцияси

Журналистлар ҳазилни жиддий қабул қилиб, кенг муҳокама қилди

Трампнинг якуний фикри

«Биз бироз кўнгилхушлик қилиш мумкин, деб ўйладик ва Данани бу ерга таклиф қилдик. У ажойиб матбуот котиби бўла оларди»

«Биз бироз кўнгилхушлик қилиш мумкин, деб ўйладик ва Данани бу ерга таклиф қилдик. У ажойиб матбуот котиби бўла оларди», — дея қўшимча қилди АҚШ раҳбари.

Дана Уайт ва Оқ уй муҳити

Маълумки, Дональд Трамп ва Дана Уайт кўп йиллик қадрдон дўстлар ҳисобланади. Улар кўпинча UFC турнирларида бирга кўриниш беришади ва бир-бирини очиқ қўллаб-қувватлайди. Гарчи бу сафарги матбуот котиблиги масаласи ҳазил тариқасида бошланган бўлса-да, бундай ёрқин шахснинг Оқ уй жамоасида кўрилиши мухлислар ва экспертлар томонидан катта қизиқиш билан муҳокама қилинди.

Сизнингча, агар Дана Уайт ҳақиқатан ҳам Оқ уй матбуот котиби лавозимини эгаллаганида, у журналистлар билан мулоқотда қандай стиль танлаган бўларди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари