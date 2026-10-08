Нигина Жабборова туғилган кунини ўзгача нишонлади (видео)
Актриса ва блогер Нигина Жабборова яна бир ёшни қарши олди. У Instagram саҳифасида туғилган куни муносабати билан тайёрланган видео ва суратларни мухлислари билан бўлишди.
Видеода актрисанинг миллий либосда, қўлида кичик торт ва битта шам билан туғилган кунини қарши олгани акс этган. Нигина Жабборова суратлари остига “Йилда бир марта келадиган кун ва бу ўша кун”, дея изоҳ қолдирган.
Актрисанинг кузатувчилари уни таваллуд айёми билан табриклаб, изоҳларда самимий тилакларини ёзмоқда.
Биз ҳам Нигина Жабборовани туғилган куни билан муборакбод этиб, унга мустаҳкам соғлик, бахт, ижодий муваффақиятлар ва қувончли кунлар тилаб қоламиз.
Изоҳлар 0
…