Протез қўл билан скрипка чалган япон аёли Гиннес рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япониялик 42 ёшли Манами Ито протез қўл ёрдамида скрипка чалган дунёдаги биринчи мусиқачи сифатида Гиннеснинг 2027 йилги Рекордлар китобига киритилди.
- 2004 йилда автоҳалокат оқибатида ўнг қўлидан айрилган аёл узоқ йиллик машқлар ва махсус мосламалар ёрдамида мусиқий маҳоратини қайта тиклади.
Япониялик 42 ёшли Манами Ито оғир автоҳалокат оқибатида ўнг қўлидан айрилган бўлса-да, севимли машғулотидан воз кечмади. У узоқ йиллик машқлар ва махсус протез ёрдамида яна саҳнага қайтиб, протез қўл билан скрипка чалган дунёдаги биринчи мусиқачи сифатида Гиннеснинг 2027 йилги Рекордлар китобидан жой олди.
Манами ушбу эътирофга 2012 йил 5 август куни Япониянинг Кобе шаҳрида ташкил этилган тиббий конференциядаги чиқишидан сўнг сазовор бўлган.
У болалигидан скрипка чалишга қизиққан ва кўп йиллар давомида бу санъат билан шуғулланган. Бироқ 2004 йилда содир бўлган автоҳалокат унинг ҳаётини бутунлай ўзгартирди. Аёл ўнг қўлидан айрилди ва бир муддат севимли машғулотидан узоқлашишга мажбур бўлди. Шунга қарамай, оиласининг қўллаб-қувватлаши ва махсус тайёрланган протез ёрдамида яна мусиқага қайтишга қарор қилди.
Саҳнага қайта чиқиш ва аввалги маҳоратини тиклаш учун Манамига бир неча йиллик машқлар керак бўлди. У скрипка камончасини одатдагидек торларга босиш имконига эга бўлмагани сабабли, оғирроқ виолончел камончасидан фойдаланишни бошлади. Бундан ташқари, унинг оғирлигини ошириш учун камончага қўшимча тош ҳам маҳкамлайди.
Мусиқачининг тушунтиришича, протезнинг ўзи билан скрипкадан керакли овозни чиқаришнинг имкони йўқ. Шу боис у торларнинг бурчагини ўзгартириш ва овоз баландлигини бошқаришда бутун танасининг ҳаракатидан фойдаланади.
«Чап елкамдан орқа томонга ўтказилган сим ўнг курагимнинг ҳаракати орқали тортилади. Протез бўғимларининг ҳаракатланиши эса унинг учига маҳкамланган камончани ҳаракатга келтиради», — деб ўзининг ноодатий ижро усулини тушунтирди Манами.
Унинг энг эътиборга молик чиқишларидан бири 2021 йил август ойида бўлиб ўтган. Манами Ито Токио шаҳрида ташкил этилган Паралимпия ўйинларининг очилиш маросимида скрипка чалиб, томошабинлар эътиборини қозонган.
Бугунги кунда япон мусиқачиси ўзининг ғайриоддий ижро услуби ва матонати билан кўпчиликка намуна бўлиб келмоқда. Унинг тарихи инсоннинг қатъияти ва севимли ишига бўлган меҳри ҳатто энг қийин тўсиқларни ҳам енгиб ўтишга ёрдам беришини кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…