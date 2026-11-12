Протез қўл билан скрипка чалган япон аёли Гиннес рекордини янгилади

1 дақиқа ўқиш14
Протез қўл билан скрипка чалган япон аёли Гиннес рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япониялик 42 ёшли Манами Ито протез қўл ёрдамида скрипка чалган дунёдаги биринчи мусиқачи сифатида Гиннеснинг 2027 йилги Рекордлар китобига киритилди.
  • 2004 йилда автоҳалокат оқибатида ўнг қўлидан айрилган аёл узоқ йиллик машқлар ва махсус мосламалар ёрдамида мусиқий маҳоратини қайта тиклади.

Япониялик 42 ёшли Манами Ито оғир автоҳалокат оқибатида ўнг қўлидан айрилган бўлса-да, севимли машғулотидан воз кечмади. У узоқ йиллик машқлар ва махсус протез ёрдамида яна саҳнага қайтиб, протез қўл билан скрипка чалган дунёдаги биринчи мусиқачи сифатида Гиннеснинг 2027 йилги Рекордлар китобидан жой олди.

Манами ушбу эътирофга 2012 йил 5 август куни Япониянинг Кобе шаҳрида ташкил этилган тиббий конференциядаги чиқишидан сўнг сазовор бўлган.

У болалигидан скрипка чалишга қизиққан ва кўп йиллар давомида бу санъат билан шуғулланган. Бироқ 2004 йилда содир бўлган автоҳалокат унинг ҳаётини бутунлай ўзгартирди. Аёл ўнг қўлидан айрилди ва бир муддат севимли машғулотидан узоқлашишга мажбур бўлди. Шунга қарамай, оиласининг қўллаб-қувватлаши ва махсус тайёрланган протез ёрдамида яна мусиқага қайтишга қарор қилди.

Саҳнага қайта чиқиш ва аввалги маҳоратини тиклаш учун Манамига бир неча йиллик машқлар керак бўлди. У скрипка камончасини одатдагидек торларга босиш имконига эга бўлмагани сабабли, оғирроқ виолончел камончасидан фойдаланишни бошлади. Бундан ташқари, унинг оғирлигини ошириш учун камончага қўшимча тош ҳам маҳкамлайди.

Bionik protez qo'lli ayol skripka chalmoqda.

Мусиқачининг тушунтиришича, протезнинг ўзи билан скрипкадан керакли овозни чиқаришнинг имкони йўқ. Шу боис у торларнинг бурчагини ўзгартириш ва овоз баландлигини бошқаришда бутун танасининг ҳаракатидан фойдаланади.

«Чап елкамдан орқа томонга ўтказилган сим ўнг курагимнинг ҳаракати орқали тортилади. Протез бўғимларининг ҳаракатланиши эса унинг учига маҳкамланган камончани ҳаракатга келтиради», — деб ўзининг ноодатий ижро усулини тушунтирди Манами.

Унинг энг эътиборга молик чиқишларидан бири 2021 йил август ойида бўлиб ўтган. Манами Ито Токио шаҳрида ташкил этилган Паралимпия ўйинларининг очилиш маросимида скрипка чалиб, томошабинлар эътиборини қозонган.

Бугунги кунда япон мусиқачиси ўзининг ғайриоддий ижро услуби ва матонати билан кўпчиликка намуна бўлиб келмоқда. Унинг тарихи инсоннинг қатъияти ва севимли ишига бўлган меҳри ҳатто энг қийин тўсиқларни ҳам енгиб ўтишга ёрдам беришини кўрсатади.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари