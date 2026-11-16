“Гримхонада мени урди”: Саида Раметова ҳаётидаги оғир воқеани ошкор қилди

1 дақиқа ўқиш32
“Гримхонада мени урди”: Саида Раметова ҳаётидаги оғир воқеани ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саида Ramетова ва турмуш ўртоғи Жумадулла номаълум аёл томонидан хиёнат ҳақидаги туҳматлар билан юз тўқишди.
  • Ушбу ёлғон гаплар натижасида Жумадулла актрисани

Актриса Саида Раметова ҳаётидаги энг оғир синовлардан бири турмуш ўртоғи Жумадулла билан муносабатларига таъсир қилган туҳмат бўлганини эслади. Унинг айтишича, номаълум аёл бир неча бор қўнғироқ қилиб, актрисани бошқа эркак билан юришда айблаган ва оиласини бузишга уринган.

Саида Раметованинг ҳикоя қилишича, ўша пайтларда уяли телефонлар бўлмаган. Бир куни театрга қўнғироқ қилган номаълум аёл Жумадуллага хотинини «йиғиштириб олиши» кераклигини, гўёки у аёлнинг эри билан муносабатда эканини айтган. Ҳатто актрисанинг уйига бориб, уни шарманда қилиш билан ҳам таҳдид қилган.

Бу гаплар табиатан рашкчи бўлган Жумадулланинг қаттиқ жаҳли чиқишига сабаб бўлган. Актрисанинг айтишича, турмуш ўртоғи уни гримхонада турган вақтида урган. Саида эса нима бўлаётганини тушунмай, ўзининг ҳеч ким билан юрмаганини ва хиёнат қилмаганини тушунтиришга уринган. Шунга қарамай, номаълум аёлнинг қўнғироқлари яна такрорланган.

Охири актриса бу вазият ҳақида Баҳодир акага мурожаат қилган. У киши ҳам шунга ўхшаш ҳолатни бошидан ўтказганини айтиб, эр-хотинни бундай туҳматларга ишонмасликка чақирган. Жумладан, уларнинг Англияга сафар қилиши ва санъатдаги обрўси ошиб бораётгани сабаб кимдир атайлаб муносабатларига раҳна солишга уринаётган бўлиши мумкинлигини таъкидлаган. Бошқа устозлар ҳам номаълум қўнғироқларга эътибор бермасликни маслаҳат беришган.

Бир куни номаълум аёл актрисанинг уйига ҳам қўнғироқ қилган. Бу сафар гўшакни Саида Раметованинг ўзи кўтарган. Аёл яна таҳдид қилганида, актриса ундан исми ва фамилиясини айтишни, айбловларини исботлашни талаб қилган. Суҳбат давомида эса кинояли жавоб қайтарганини эслайди:

«Мен бешта эркак билан юраман, қайси бири сенинг эринглигини билмайман. Кел, исботла», — деган у.

Шундан сўнг номаълум аёлдан бошқа қўнғироқ бўлмаган. Жумадулла ҳам бу гаплар туҳмат эканини, кимдир атайлаб оиласини бузишга ҳаракат қилганини англаган.

Актрисанинг тахминича, ўша вақтда оиласида муаммоси бўлган санъаткорларнинг хорижга чиқишига ҳам тўсқинлик қилиниши мумкин эди. Шу сабабли уларнинг Англияга сафар қилишини билган кимдир атайлаб шундай йўл билан зарар етказмоқчи бўлган бўлиши мумкин.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари