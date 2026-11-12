Шоҳжаҳон Жўраев пул қистирмоқчи бўлган тўй меҳмонига кескин жавоб қайтарди
Хонанда Шоҳжаҳон Жўраевнинг тўйлардан бирида ўзига пул қистирмоқчи бўлган эркакка муносабат билдиргани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Видеода хонанда тўй хизматида қўшиқ куйлаётган пайтда маст ҳолатда бўлган бир эркак унинг олдига келиб, пул бермоқчи бўлади. Шоҳжаҳон Жўраев бир неча бор «Йўқ, йўқ» деб рад этишига қарамай, эркак уринишда давом этади. Шундан сўнг хонанда уни қўли билан четга суради.
Воқеа ортидан қўшиқ айтишни тўхтатган Шоҳжаҳон Жўраев эркакнинг хатти-ҳаракатидан норозилигини очиқ билдиради.
«Эй, ака, ҳурматингизни билинг. Беш минг сўм қистириб, хоҳлаган ишимни қиламан, деманг. Керак бўлса, устингиздан сочаман. Ичиб олиб, бунақа қилмайди одам. Мен сизнинг беш минг сўмингизга ашула айтгани келганим йўқ. Ўзингизни босиб олинг. Кўтара олсангиз ичинг», — дейди хонанда.
Видео остидаги изоҳларда фойдаланувчиларнинг фикрлари иккига бўлинган. Айримлар хонанданинг ўз чегарасини ҳимоя қилганини маъқуллаган бўлса, бошқалар ёши катта инсонга нисбатан бундай муносабат билдириш тўғри эмаслигини ёзмоқда.
Сиз Шоҳжаҳон Жўраевнинг ўрнида бўлганингизда қандай йўл тутардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…