Шоҳжаҳон Жўраев пул қистирмоқчи бўлган тўй меҳмонига кескин жавоб қайтарди

1 дақиқа ўқиш86
Шоҳжаҳон Жўраев пул қистирмоқчи бўлган тўй меҳмонига кескин жавоб қайтарди

Хонанда Шоҳжаҳон Жўраевнинг тўйлардан бирида ўзига пул қистирмоқчи бўлган эркакка муносабат билдиргани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Видеода хонанда тўй хизматида қўшиқ куйлаётган пайтда маст ҳолатда бўлган бир эркак унинг олдига келиб, пул бермоқчи бўлади. Шоҳжаҳон Жўраев бир неча бор «Йўқ, йўқ» деб рад этишига қарамай, эркак уринишда давом этади. Шундан сўнг хонанда уни қўли билан четга суради.

Воқеа ортидан қўшиқ айтишни тўхтатган Шоҳжаҳон Жўраев эркакнинг хатти-ҳаракатидан норозилигини очиқ билдиради.

«Эй, ака, ҳурматингизни билинг. Беш минг сўм қистириб, хоҳлаган ишимни қиламан, деманг. Керак бўлса, устингиздан сочаман. Ичиб олиб, бунақа қилмайди одам. Мен сизнинг беш минг сўмингизга ашула айтгани келганим йўқ. Ўзингизни босиб олинг. Кўтара олсангиз ичинг», — дейди хонанда.

Видео остидаги изоҳларда фойдаланувчиларнинг фикрлари иккига бўлинган. Айримлар хонанданинг ўз чегарасини ҳимоя қилганини маъқуллаган бўлса, бошқалар ёши катта инсонга нисбатан бундай муносабат билдириш тўғри эмаслигини ёзмоқда.

Сиз Шоҳжаҳон Жўраевнинг ўрнида бўлганингизда қандай йўл тутардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари