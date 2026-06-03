BMW M2 впервые получил полноприводную систему ксДриве

·151·Авто
BMW M2 впервые получил полноприводную систему ксДриве
Аудиоверсия

Компания BMW впервые оснастила свою популярную модель BMW M2 полноприводной системой ксДриве. Благодаря этому нововведению теперь все автомобили М-серии доступны с двумя ведущими осями. Ожидается, что новый BMW M2 ксДриве поступит в продажу в конце лета по цене от 74 255 фунтов стерлингов, что примерно на 4000 фунтов дороже стандартной заднеприводной версии. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук .

Автомобиль оснащен тем же 3,0-литровым турбированным шестицилиндровым двигателем С58, что и текущий BMW M2. Однако в него внедрена новая технология сгорания под названием М Игните. Данная технология будет применяться во всех моделях М с середины 2026 года для соответствия экологическому стандарту Евро 7. По словам представителей BMW, это решение, основанное на гоночных технологиях, значительно снижает расход топлива при высоких нагрузках.

Благодаря новой системе ксДриве время разгона BMW M2 с 0 до 100 км/ч сократилось с 4,0 до 3,7 секунды. Автомобиль оснащен активным дифференциалом М, который улучшает сцепление с дорогой за счет распределения крутящего момента по задней оси. Это позволяет водителю ощутить неизменную мощь М в любых погодных и дорожных условиях.

В обычном режиме вождения система ксДриве направляет мощность только на задние колеса, а передние подключаются лишь при необходимости дополнительного сцепления. Кроме того, при отключенной системе ДСК автомобиль можно перевести в режим чисто заднего привода. Стоит отметить, что в отличие от заднеприводной версии, модификация ксДриве предлагается исключительно с автоматической коробкой передач.

BMWBMW M2АвтомобильXdriveСпорткар
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Аналог Toyota Highlander ГАК С9 в России стоит от 6,8 млн рублейСегодня, 11:58Лучший электромобиль: Та самая модель, которой вам не хватаетСегодня, 10:58Кроссовер Fiat Гриззлй представлен как старший брат модели Гранде ПандаСегодня, 10:58Кроссовер Lada Азимут представлен на выставке ПМЭФ-2026Сегодня, 10:22Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвескаСегодня, 08:24Сиеменс стал партнером премии Аутокар Авардс 2026Сегодня, 07:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс
Спрос на пикапы RAM в России резко вырос: объем продаж увеличился на 121 процент