BMW M2 впервые получил полноприводную систему ксДриве

Компания BMW впервые оснастила свою популярную модель BMW M2 полноприводной системой ксДриве. Благодаря этому нововведению теперь все автомобили М-серии доступны с двумя ведущими осями. Ожидается, что новый BMW M2 ксДриве поступит в продажу в конце лета по цене от 74 255 фунтов стерлингов, что примерно на 4000 фунтов дороже стандартной заднеприводной версии. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук .

Автомобиль оснащен тем же 3,0-литровым турбированным шестицилиндровым двигателем С58, что и текущий BMW M2. Однако в него внедрена новая технология сгорания под названием М Игните. Данная технология будет применяться во всех моделях М с середины 2026 года для соответствия экологическому стандарту Евро 7. По словам представителей BMW, это решение, основанное на гоночных технологиях, значительно снижает расход топлива при высоких нагрузках.

Благодаря новой системе ксДриве время разгона BMW M2 с 0 до 100 км/ч сократилось с 4,0 до 3,7 секунды. Автомобиль оснащен активным дифференциалом М, который улучшает сцепление с дорогой за счет распределения крутящего момента по задней оси. Это позволяет водителю ощутить неизменную мощь М в любых погодных и дорожных условиях.

В обычном режиме вождения система ксДриве направляет мощность только на задние колеса, а передние подключаются лишь при необходимости дополнительного сцепления. Кроме того, при отключенной системе ДСК автомобиль можно перевести в режим чисто заднего привода. Стоит отметить, что в отличие от заднеприводной версии, модификация ксДриве предлагается исключительно с автоматической коробкой передач.