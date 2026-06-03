Сотрудничество Stellantis и ДжЛР: новая стратегия на рынке США

·52·Авто
Сотрудничество Stellantis и ДжЛР: новая стратегия на рынке США
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21 мая на Дне инвесторов Stellantis была объявлена одна из самых громких новостей. Гигант, объединяющий 14 брендов, сообщил о сотрудничестве с ДжЛР (Jaguar Land Rover) в разработке продуктов и технологий, ориентированных на рынок США. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

В рамках этого стратегического партнерства стороны нацелены на снижение себестоимости продукции и оптимизацию технологических процессов. Однако после официального заявления руководители компаний не раскрыли подробностей, что породило множество спекуляций в автомобильном мире.

Среди экспертов идут жаркие споры о том, как будет выглядеть это сотрудничество. Некоторые аналитики предполагают, что в будущем мы можем увидеть модели Land Rover, построенные на платформе Jeep.

Рынок США имеет жизненно важное значение для ДжЛР. Ожидается, что сотрудничество со Stellantis поможет британскому бренду укрепить свои позиции на американском рынке и более эффективно использовать производственные мощности.

StellantisJLRLand RoverJeepАвтомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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