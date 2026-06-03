Лучший электромобиль: Та самая модель, которой вам не хватает

·254·Авто
Лучший электромобиль: Та самая модель, которой вам не хватает
Аудиоверсия

Если вы скучаете по старым временам, когда цифры в названиях моделей BMW обозначали объем двигателя, у нас для вас плохие новости: стратеги автопрома разрабатывают новые сложные системы наименования, чтобы электромобили не стали похожи на модели принтеров. Эти системы должны одновременно объяснять клиентам разницу между батареями и моторами и, с другой стороны, побуждать их к покупке более дорогих моделей. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Делать быстрые электромобили привлекательными становится все сложнее. Например, если обычная Audi А5 имеет четырехцилиндровый двигатель, а С5 — В6, выбор очевиден. Но если базовая Audi К6 EV уже тихая и очень быстрая, зачем переплачивать за СК6, которая кажется почти такой же, но имеет меньший запас хода? Производители решают эту проблему, слегка занижая характеристики более доступных моделей.

Если взглянуть на новую линейку Volvo ЭКс60, можно заметить странность: есть модели П6, П10 и П12, но нет П8. Volvo установила батареи разного объема в каждую модель. П6 эффективнее благодаря одному мотору, но ее батарея меньше. В результате каждая старшая модель получает и больше мощности, и больший запас хода. BMW поступила так же с новым иКс3, установив батарею меньшего размера в одномоторную версию 40 по сравнению с двухмоторной версией 50.

На самом деле, многим нужен именно тот отсутствующий вариант «П8» — модель с большой батареей и одним мотором, способная проехать около 450 миль (724 км). Однако производители предпочитают не выпускать такие оптимальные версии, чтобы вынудить клиентов покупать более дорогие и мощные модификации. Это заставляет потребителя переплачивать за избыточную мощность.

Сегодня, когда появляются электромобили с запасом хода 500 миль по ВЛТП и станции быстрой зарядки мощностью 400 кВт, водители могут согласиться и на чуть меньший запас хода. Если вы проезжаете 50 миль в день, дальнобойные электромобили вроде BMW iX3 не нужно заряжать всю неделю. Таким образом, самая дорогая модель не всегда является самым разумным выбором.

BMWVolvoЭлектромобильАвтомобильТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Семиместный Skoda Пеак: опубликованы первые изображения нового флагманского кроссовераСегодня, 08:27Ford выпустит в Европе пять новых моделей в стиле ралли к 2029 годуСегодня, 07:278000 км на BMW 3 Сериес 2005 года: можно ли ездить на классике каждый день?Сегодня, 06:27Stellantis представил новую стратегию: главный акцент на качестве продукцииСегодня, 05:24Обновление Toyota Алфард и Веллфире: более комфортные и доступные гибридные версииСегодня, 03:27В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada АзимутСегодня, 02:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
BYD представила свой новый флагманский кроссовер Хиаке 08
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Hongqi Гуоя: роскошный седан, конкурирующий с Меркедес-Майбач С-Класс
Спрос на пикапы RAM в России резко вырос: объем продаж увеличился на 121 процент