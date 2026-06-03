Лучший электромобиль: Та самая модель, которой вам не хватает

Если вы скучаете по старым временам, когда цифры в названиях моделей BMW обозначали объем двигателя, у нас для вас плохие новости: стратеги автопрома разрабатывают новые сложные системы наименования, чтобы электромобили не стали похожи на модели принтеров. Эти системы должны одновременно объяснять клиентам разницу между батареями и моторами и, с другой стороны, побуждать их к покупке более дорогих моделей. Об этом сообщает Аутокар.ко.ук сообщает .

Делать быстрые электромобили привлекательными становится все сложнее. Например, если обычная Audi А5 имеет четырехцилиндровый двигатель, а С5 — В6, выбор очевиден. Но если базовая Audi К6 EV уже тихая и очень быстрая, зачем переплачивать за СК6, которая кажется почти такой же, но имеет меньший запас хода? Производители решают эту проблему, слегка занижая характеристики более доступных моделей.

Если взглянуть на новую линейку Volvo ЭКс60, можно заметить странность: есть модели П6, П10 и П12, но нет П8. Volvo установила батареи разного объема в каждую модель. П6 эффективнее благодаря одному мотору, но ее батарея меньше. В результате каждая старшая модель получает и больше мощности, и больший запас хода. BMW поступила так же с новым иКс3, установив батарею меньшего размера в одномоторную версию 40 по сравнению с двухмоторной версией 50.

На самом деле, многим нужен именно тот отсутствующий вариант «П8» — модель с большой батареей и одним мотором, способная проехать около 450 миль (724 км). Однако производители предпочитают не выпускать такие оптимальные версии, чтобы вынудить клиентов покупать более дорогие и мощные модификации. Это заставляет потребителя переплачивать за избыточную мощность.

Сегодня, когда появляются электромобили с запасом хода 500 миль по ВЛТП и станции быстрой зарядки мощностью 400 кВт, водители могут согласиться и на чуть меньший запас хода. Если вы проезжаете 50 миль в день, дальнобойные электромобили вроде BMW iX3 не нужно заряжать всю неделю. Таким образом, самая дорогая модель не всегда является самым разумным выбором.