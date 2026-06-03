Представлена новая Lada Искра ТМС: 218 л.с. и секвентальная КПП

В рамках ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил одну из самых необычных версий своей новой модели Искра — гоночный автомобиль Lada Искра ТМС, созданный в сотрудничестве с компанией «ТМС Моторспорт». Разработчик хорошо известен в мире автоспорта: именно на базе его технологий был построен Lada Гранта ТК1, на котором британский гонщик Роб Хафф установил рекорд на трассе в Макао в 2014 году. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Под капотом Lada Искра ТМС установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 280 Н·м. В паре с ним работает 6-ступенчатая секвентальная механическая коробка передач. Секвентальная КПП обеспечивает максимально быстрое и безошибочное переключение передач. В отличие от классической «механики», этот механизм позволяет переключать передачи только последовательно — вверх или вниз (лишь на одну ступень за раз).

Для участия в соревнованиях автомобиль получил облегченный кузов с вваренным каркасом безопасности, развитый аэродинамический обвес, модернизированную усиленную подвеску с регулируемыми параметрами сжатия и отбоя, а также новые 17-дюймовые колесные диски.

Проект ориентирован на участие в новом формате длительных гонок — монокубке, и первые заезды с участием Lada Искра ТМС запланированы на следующий год. Ранее тюнинг-ателье РКИ Сервике также объявило о создании первой турбоверсии модели Lada Искра мощностью 160 л.с.