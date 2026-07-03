Студентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда Узбекистана

·22·Узбекистан
Студентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил о внедрении новой системы поддержки молодежи, способствующей повышению туристического и экспортного потенциала Узбекистана.

Ожидается, что инициатива охватит более 150 тысяч узбекистанцев, обучающихся в зарубежных вузах.

В рамках новой программы молодые люди будут готовить на иностранных языках цифровые материалы об истории, культуре и туристических возможностях Узбекистана. На эти цели ежегодно будет выделяться 20 миллиардов сумов.

Студентам, обучающимся за рубежом, будут предоставляться гранты за анализ рынка страны пребывания, презентацию туристических направлений Узбекистана и популяризацию местных товаров.

Таким образом, планируется превратить знания и возможности 650 тысяч владеющих иностранными языками молодых людей в источник дохода, привлекая их в качестве неофициальных послов Узбекистана за рубежом.

Программа позволит студентам получать дополнительный доход во время учебы, занимаясь продвижением туристического потенциала и продукции Узбекистана в странах своего обучения.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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