Студентам за рубежом будут выделять гранты за продвижение бренда Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил о внедрении новой системы поддержки молодежи, способствующей повышению туристического и экспортного потенциала Узбекистана.

Ожидается, что инициатива охватит более 150 тысяч узбекистанцев, обучающихся в зарубежных вузах.

В рамках новой программы молодые люди будут готовить на иностранных языках цифровые материалы об истории, культуре и туристических возможностях Узбекистана. На эти цели ежегодно будет выделяться 20 миллиардов сумов.

Студентам, обучающимся за рубежом, будут предоставляться гранты за анализ рынка страны пребывания, презентацию туристических направлений Узбекистана и популяризацию местных товаров.

Таким образом, планируется превратить знания и возможности 650 тысяч владеющих иностранными языками молодых людей в источник дохода, привлекая их в качестве неофициальных послов Узбекистана за рубежом.

Программа позволит студентам получать дополнительный доход во время учебы, занимаясь продвижением туристического потенциала и продукции Узбекистана в странах своего обучения.