“Тоттенхэм”да “каламуш” бор! Постекоглу ички маълумотлар сизиб чиқaётганини очиқлади

·1.1K·Спорт
“Тоттенхэм”да “каламуш” бор! Постекоглу ички маълумотлар сизиб чиқaётганини очиқлади

Англия Премьер-лигасида рақобат қизниб боряпти, аммо “Тоттенхэм”да бошқа муаммо — ички маълумотлар ташқаридан чиқмоқда. Бош мураббий Анге Постекоглу жамоада “каламуш” борлигини айтди ва бу шахс деярли аниқ эканини таъкидлади.

“Маълумотлар рақибларга иш беряпти”

Постекоглунинг таъкидлашича, ўйинлар олдидан жамоа ичидаги вазият, жароҳатлар, таркиб ҳақидаги маълумотлар рақибларга фойда беряпти.

“Биз аниқ биламиз — кимдир лагеримиздан маълумотларни мунтазам тарқатяпти. Қидирув доирасини торгандик, тез орада бу ишга барҳам берамиз”, — деди мураббий.

Мавсум “Тоттенхэм” учун оғир кетяпти

Жорий мавсум “Тоттенхэм” учун омадли кечмаяпти. Лондонликлар:

  • Европа кубокларига чиқиш имкониятидан узоқлашган,

  • Жадвалнинг қуйи қисмида турибди,

  • Мураббий танқид ва босим остида қолган.

Постекоглу клуб мутасаддилари бу масалани анча вақтдан бери ўрганаётгани, маълумотлар қай йўл билан сизиб чиқаяпганини тушунишганини қўшимча қилди.


Сиз нима деб ўйлайсиз — жамоа ички муҳитини бузувчи “каламуш”ни аниқлаш қандай таъсир беради?


Тоттенхэм ЖамоасиИккила МаълумотАнглия Премьер-лигасиПостекоглу Бош МураббийРақибларга ФойдаМавсум Оғир Кетяпти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34Фрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиФрейзер Кларк Хргович - Итаума супер жанги ғолибини башорат қилдиБугун, 16:08Робби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиРобби Кин нима учун ҳали ҳам бош мураббийлик вазифасини олмаяптиБугун, 15:53Аёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиАёллар Чемпионлар лигаси: грандлар саралаш рақибларини билиб олдиБугун, 15:51Интер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиИнтер Джед Спенс трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:38Арсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиАрсенал ҳимоясидаги муаммолар Микел Артета бош оғриғига айландиБугун, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)