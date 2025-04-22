“Пахтакор” кийиниш хонасида Жаҳонгир Ортиқхўжаев футболчиларга эҳтиросли чиқиш қилди (видео)
Қисқача
“Пахтакор” клуби раҳбари Жаҳонгир Ортиқхўжаев “Нефтчи” устидан 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа кийиниш хонасида футболчиларга эҳтиросли нутқ сўзлади. У футболчиларнинг ўйинини юқори баҳолаб, жамоани чемпионликка ишонишга ва катта мақсадлар сари интилишга чақирди. Ортиқхўжаев аввалги танқидларни такрорламасликни исташини билдириб, жамоада ижобий руҳият ва бирдамлик бўлиши кераклигини таъкидлади.
“Пахтакор” клуби раҳбари Жаҳонгир Ортиқхўжаев Фарғонадаги “Нефтчи” устидан қозонилган йирик 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа кийиниш хонасига ташриф буюриб, футболчиларга самимий ва таъсирли сўзлар йўллади.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Унинг сўзлари видеокадрлар орқали интернетда тарқалди ва жамоа ичидаги руҳ, муҳит ва қайноқ ҳис-туйғуларни яна бир бор намоён этди.
“Бугун классикани кўрдик — бу супер ғалаба!”
“Бугун классикани кўрдик-а, ростакаси. Супер победа! Непросто так, идеал эмас — суперпобеда! Молодцы, бор бўлларинг! Рахмат ҳаммаларингга!” — деди Ортиқхўжаев руҳланган ҳолда.
Президент футболчиларнинг меҳнати ва майдондаги ҳаракатини юқори баҳолар экан, уларни фахр билан мақтади.
“Бўлди, нимадан қўрқасанлар?! Чемпион бўламиз, Худо хоҳласа!”
Жаҳонгир Ортиқхўжаев чиқиш давомида футболчиларни янада юқори мақсадларга илҳомлантирди:
“Тушунмадим, қандай ўйнадиларинг биринчи таймда, тушунмадим. Бўлар экан-ку, ўйнаса! Чемпион бўламизми?! Кўзларинг етяптими?! Бўлди, нимадан қўрқасанлар! Чемпион бўламиз, Худо хоҳласа!”
У жамоани мағлубиятдан кейин тушкунликка тушмасликка, ғалабаларга ишонишга ва доимо катта мақсадлар сари интилишга чақиради.
“Мен ҳаётимда ҳеч кимни бундай сўкмаганман...”
Ортиқхўжаев ўз сўзларида ўтгандаги танқидларни эслаб, уларни қайтадан такрорлашни хоҳламаслигини таъкидлади:
“Мен ҳаётимда ҳеч кимни бундай сўкмаганман. Биринчи марта бўлдими, охиргиси бўлсин, бўладими, йигитлар?”
Бу сўзлар орқали у жамоа ичида фақат ижобий руҳият ва бирдамликни кўришни хоҳлашини кўрсатди.
“Мухлислар қандай эҳтиром билан кузатди — кўрдингизлар!”
Жамоа ғалабадан сўнг Фарғонадаги мухлислар томонидан бурғули эҳтиром билан кузатиб қўйилгани ҳам клуб раҳбарининг диққат марказида бўлди:
“Бугун энг катта рақибни урдиларинг — ўз майдонида. Мухлисларга ҳам рахмат. Кўрдиларинг-ку, сизларни қандай почёт билан кузатиб қўйишди.”
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Пахтакор” жамоасининг бу каби руҳий кўтаринкилиги чемпионликка етадими? Президентнинг сўзлари жамоага мотивация бўладими?
Унинг сўзлари видеокадрлар орқали интернетда тарқалди ва жамоа ичидаги руҳ, муҳит ва қайноқ ҳис-туйғуларни яна бир бор намоён этди.
“Бугун классикани кўрдик — бу супер ғалаба!”
“Бугун классикани кўрдик-а, ростакаси. Супер победа! Непросто так, идеал эмас — суперпобеда! Молодцы, бор бўлларинг! Рахмат ҳаммаларингга!” — деди Ортиқхўжаев руҳланган ҳолда.
Президент футболчиларнинг меҳнати ва майдондаги ҳаракатини юқори баҳолар экан, уларни фахр билан мақтади.
“Бўлди, нимадан қўрқасанлар?! Чемпион бўламиз, Худо хоҳласа!”
Жаҳонгир Ортиқхўжаев чиқиш давомида футболчиларни янада юқори мақсадларга илҳомлантирди:
“Тушунмадим, қандай ўйнадиларинг биринчи таймда, тушунмадим. Бўлар экан-ку, ўйнаса! Чемпион бўламизми?! Кўзларинг етяптими?! Бўлди, нимадан қўрқасанлар! Чемпион бўламиз, Худо хоҳласа!”
У жамоани мағлубиятдан кейин тушкунликка тушмасликка, ғалабаларга ишонишга ва доимо катта мақсадлар сари интилишга чақиради.
“Мен ҳаётимда ҳеч кимни бундай сўкмаганман...”
Ортиқхўжаев ўз сўзларида ўтгандаги танқидларни эслаб, уларни қайтадан такрорлашни хоҳламаслигини таъкидлади:
“Мен ҳаётимда ҳеч кимни бундай сўкмаганман. Биринчи марта бўлдими, охиргиси бўлсин, бўладими, йигитлар?”
Бу сўзлар орқали у жамоа ичида фақат ижобий руҳият ва бирдамликни кўришни хоҳлашини кўрсатди.
“Мухлислар қандай эҳтиром билан кузатди — кўрдингизлар!”
Жамоа ғалабадан сўнг Фарғонадаги мухлислар томонидан бурғули эҳтиром билан кузатиб қўйилгани ҳам клуб раҳбарининг диққат марказида бўлди:
“Бугун энг катта рақибни урдиларинг — ўз майдонида. Мухлисларга ҳам рахмат. Кўрдиларинг-ку, сизларни қандай почёт билан кузатиб қўйишди.”
Сиз нима деб ўйлайсиз — “Пахтакор” жамоасининг бу каби руҳий кўтаринкилиги чемпионликка етадими? Президентнинг сўзлари жамоага мотивация бўладими?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…