“Пахтакор” кийиниш хонасида Жаҳонгир Ортиқхўжаев футболчиларга эҳтиросли чиқиш қилди (видео)

·8.8K·Спорт
“Пахтакор” кийиниш хонасида Жаҳонгир Ортиқхўжаев футболчиларга эҳтиросли чиқиш қилди (видео)
Қисқача

“Пахтакор” клуби раҳбари Жаҳонгир Ортиқхўжаев “Нефтчи” устидан 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа кийиниш хонасида футболчиларга эҳтиросли нутқ сўзлади. У футболчиларнинг ўйинини юқори баҳолаб, жамоани чемпионликка ишонишга ва катта мақсадлар сари интилишга чақирди. Ортиқхўжаев аввалги танқидларни такрорламасликни исташини билдириб, жамоада ижобий руҳият ва бирдамлик бўлиши кераклигини таъкидлади.

“Пахтакор” клуби раҳбари Жаҳонгир Ортиқхўжаев Фарғонадаги “Нефтчи” устидан қозонилган йирик 4:0 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоа кийиниш хонасига ташриф буюриб, футболчиларга самимий ва таъсирли сўзлар йўллади.

Унинг сўзлари видеокадрлар орқали интернетда тарқалди ва жамоа ичидаги руҳ, муҳит ва қайноқ ҳис-туйғуларни яна бир бор намоён этди.

“Бугун классикани кўрдик — бу супер ғалаба!”

“Бугун классикани кўрдик-а, ростакаси. Супер победа! Непросто так, идеал эмас — суперпобеда! Молодцы, бор бўлларинг! Рахмат ҳаммаларингга!” — деди Ортиқхўжаев руҳланган ҳолда.

Президент футболчиларнинг меҳнати ва майдондаги ҳаракатини юқори баҳолар экан, уларни фахр билан мақтади.

“Бўлди, нимадан қўрқасанлар?! Чемпион бўламиз, Худо хоҳласа!”

Жаҳонгир Ортиқхўжаев чиқиш давомида футболчиларни янада юқори мақсадларга илҳомлантирди:
“Тушунмадим, қандай ўйнадиларинг биринчи таймда, тушунмадим. Бўлар экан-ку, ўйнаса! Чемпион бўламизми?! Кўзларинг етяптими?! Бўлди, нимадан қўрқасанлар! Чемпион бўламиз, Худо хоҳласа!”

У жамоани мағлубиятдан кейин тушкунликка тушмасликка, ғалабаларга ишонишга ва доимо катта мақсадлар сари интилишга чақиради.

“Мен ҳаётимда ҳеч кимни бундай сўкмаганман...”

Ортиқхўжаев ўз сўзларида ўтгандаги танқидларни эслаб, уларни қайтадан такрорлашни хоҳламаслигини таъкидлади:
“Мен ҳаётимда ҳеч кимни бундай сўкмаганман. Биринчи марта бўлдими, охиргиси бўлсин, бўладими, йигитлар?”

Бу сўзлар орқали у жамоа ичида фақат ижобий руҳият ва бирдамликни кўришни хоҳлашини кўрсатди.

“Мухлислар қандай эҳтиром билан кузатди — кўрдингизлар!”

Жамоа ғалабадан сўнг Фарғонадаги мухлислар томонидан бурғули эҳтиром билан кузатиб қўйилгани ҳам клуб раҳбарининг диққат марказида бўлди:
“Бугун энг катта рақибни урдиларинг — ўз майдонида. Мухлисларга ҳам рахмат. Кўрдиларинг-ку, сизларни қандай почёт билан кузатиб қўйишди.”

Сиз нима деб ўйлайсиз — “Пахтакор” жамоасининг бу каби руҳий кўтаринкилиги чемпионликка етадими? Президентнинг сўзлари жамоага мотивация бўладими?
Жамоа РоҳбариФутболчиларЖаҳонгир ОртиқхўжаевҒалаба ТашрифМухлислар ЭҳтиромиИжобий Руҳият
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)