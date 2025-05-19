Шомуродов ва “Рома” — Чемпионлар лигаси учун ҳал қилувчи курашда

·2.6K·Спорт
Шомуродов ва “Рома” — Чемпионлар лигаси учун ҳал қилувчи курашда
Италия А Сериясида мавсумнинг сўнгига яқин тақдири ҳал бўладиган ўйинлар кетма-кетлиги давом этмоқда. Европа Чемпионлар лигасига йўлланма олиш учун даъвогар жамоалардан “Ювентус”, “Рома” ва “Лацио” 37-турда муҳим очколарни қўлга киритишди. Аммо айни шу турдаги энг таъсирли баҳс Римда бўлиб ўтди — Клаудио Раньери бошчилигидаги “Рома” “Милан”ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

Бу ўйин нафақат чемпионат нуқтаи назаридан, балки Раньерининг римликлар бош мураббийи сифатида ўз уйидаги сўнгги учрашуви сифатида ҳам катта аҳамият касб этди.

Элдор Шомуродов — асосий таркибда ва марказда

Ўзбекистон терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов баҳсни асосий таркибда бошлаб, 84 дақиқа давомида майдонда фаол ҳаракат қилди. Унинг курашчанлиги, тинимсиз югуришлари ва рақиб ҳимоясига кўрсатган босими барча томондан алоҳида баҳоланди.

Бир неча италиялик спорт таҳлилчилари Шомуродовнинг ҳаракатларига қуйидагича баҳо беришди:

VOCEGIALLOROSSA.IT: "Тинимсиз, босимли ва жонкуяр ҳаракатлар кўрсатди. Ачинарлиси, тўлиқ гол билан якунлай олмади."

CALCIOMERCATO.COM: "Ўйинни суст бошлади, лекин иккинчи таймда жуда фаол ва таъсирли ҳаракат қилди."

SIAMOLAROMA.IT: "Гол уриш имконияти етишмади, аммо кўп югурди ва мухлислар уни олқишлаб кузатишди."

ROMAFOREVER.IT: "Жамоа манфаати йўлидаги меҳнатини қайд этиш лозим. Якуний зарбада омади келмади."

“Рома” учун ҳал қилувчи палла

Римликлар бу ғалаба орқали жадвалда бешинчи поғонага кўтарилишди ва энди сўнгги турда “Торино”га қарши баҳсда Чемпионлар лигаси учун сўнгги имкониятларини синаб кўришади. Бунинг учун "Рома" сафарда ғалаба қозониши, шу билан бирга "Ювентус"нинг “Венеция” майдонида очко йўқотиши керак бўлади.

Раньери таъсири ва Шомуродовнинг ўсиши

Маълумки, Элдор мавсум бошларида захира футболчиси сифатида кўриларди. Аммо Клаудио Раньери бош мураббий сифатида клубни қабул қилгандан сўнг Шомуродовга ишонч ошиб борди. Айниқса, мавсумнинг ҳал қилувчи палласида у жамоа асосий юрагига айланди.

Унинг фаол ҳаракатлари, тайёргарлик даражаси ва жамоа учун кўрсатаётган садоқати италиялик мутахассисларнинг ҳам эътиборига тушиб, ижобий фикрларга сазовор бўлмоқда.

Zamin.uz таҳририятидан:
Шомуродовнинг юқори савиядаги майдонлардаги ҳаракатлари унинг фақат маҳаллий юлдуз эмас, балки Европа даражасидаги тўлиқ шаклланган ҳужумчига айланаётганидан дарак беради. Энди эса барча диққат “Торино”даги сўнгги турга қаратилади.

Сиз “Рома” ва Шомуродовни Чемпионлар лигасида кўришни истайсизми?
Италия А СериясиЕвропа ЧемпионлариЮвентус РомаРимда БаҳсЭлдор ШомуродовКлаудио РаньериЖамоа МеҳнатиФутбол ҲаракатлариЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...