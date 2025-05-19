Лушчан “Бунёдкор” устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?
Суперлиганинг 10-туридан ўрин олган “Бунёдкор” – “Навбаҳор” (2:3) беллашувидан сўнг меҳмонлар устози Сергей Лушчан матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоаси ҳаракатлари ва ҳакамлик масаласи бўйича фикр билдирди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Жуда мароқли баҳс бўлди. Ҳис қилишимча, томошабинларга ҳам ёқди. Футболчилар ўзларига берилган кўрсатмаларни бажаришди ва натижа шунга яраша таблода акс этди. Яна 2-3та вазиятдан фойдаланганимизда, учрашув тақдирини аввалроқ ҳал қилган бўлардик. VAR ҳақида гапирадиган бўлсам, тушунмовчиликлар бор — бир ўйинда бир хил, бошқасида бутунлай бошқача талқин қилинмоқда. Ҳакамлар қўмитаси бу ҳолатни таҳлил қилиши керак деб ўйлайман,” — деди мураббий.
“Тақвим босимига қарамай, натижа бор”
“Сўнгги ҳафтада учта ўйин ўтказдик. Бу жисмоний жиҳатдан осон эмас. Кубокда кам майдонга тушадиганлар ўйнаганди, лекин натижа керак бўлгани учун охирида асосий таркибни майдонга чиқардик. Ҳозир эса бир ҳафталик танаффус бор. “Қўқон-1912”га қарши учрашувгача тикланиб оламиз, деган умиддаман.”
“Бунёдкор” устидан олинган ғалаба — режанинг ифодаси
“Рақиб ҳужумда кучли. Биз бу жамоани яхши таҳлил қилдик. Футболчиларимиз бугун ҳимоя чизиғидаги заиф нуқталардан унумли фойдаландилар. Ўйинда режамиз ишлади — қониқдим.”
“Тейдини кўришмаяпти эмас — ўйин шундай кетди”
“Тейди голли вазиятга чиқмади деб ўйлайман. Бу легионерлар тил билмаслиги билан боғлиқ эмас. Улар машғулотларда ҳаммасини тушуниб ишлаяпти. Бизда ҳужумда тезкор футболчилар бор. Улар орқа чизиққа очилишга ҳаракат қилади. Лекин натижа бўлмаса, бошқа йўл қидиришимизга тўғри келади.”
“Пенальтини ким тепишини ўйинда ўзи ҳал қилади”
“Жиянов, Аҳмедов, Ўринбоевлар машғулотлардан сўнг пенальти уришади. Лекин мен ҳеч кимни мажбурламайман. Ўйин олдидан 3-4 номзодни белгилаймиз. Муваффақият учун ким ўзига ишонса, ўша тепади.”
VAR бўйича сўз: “Ҳозирги қоидалар тушунарсиз”
“Бизга гол уриб юборишган вазиятда Азим Аҳмедовга нисбатан қоида бузилган деб ҳисоблайман. Агар у эпизодда фол бўлган бўлса, гол бекор қилиниши керак эди. Аммо буни ҳакамлар тушунтириши керак. Мен — мураббийман, ҳакам эмас.”
Zamin.uz таҳририятидан: “Навбаҳор” раҳбарияти устоз Лушчанга ишонмоқда ва натижалар шунга яраша ўз ифодасини топаётгани қайд этилмоқда. Жамоанинг ёш таркиби ва фаол тактик қарашлари унинг келажакдаги муваффақиятига пойдевор бўлмоқда.
“Жуда мароқли баҳс бўлди. Ҳис қилишимча, томошабинларга ҳам ёқди. Футболчилар ўзларига берилган кўрсатмаларни бажаришди ва натижа шунга яраша таблода акс этди. Яна 2-3та вазиятдан фойдаланганимизда, учрашув тақдирини аввалроқ ҳал қилган бўлардик. VAR ҳақида гапирадиган бўлсам, тушунмовчиликлар бор — бир ўйинда бир хил, бошқасида бутунлай бошқача талқин қилинмоқда. Ҳакамлар қўмитаси бу ҳолатни таҳлил қилиши керак деб ўйлайман,” — деди мураббий.
“Тақвим босимига қарамай, натижа бор”
“Сўнгги ҳафтада учта ўйин ўтказдик. Бу жисмоний жиҳатдан осон эмас. Кубокда кам майдонга тушадиганлар ўйнаганди, лекин натижа керак бўлгани учун охирида асосий таркибни майдонга чиқардик. Ҳозир эса бир ҳафталик танаффус бор. “Қўқон-1912”га қарши учрашувгача тикланиб оламиз, деган умиддаман.”
“Бунёдкор” устидан олинган ғалаба — режанинг ифодаси
“Рақиб ҳужумда кучли. Биз бу жамоани яхши таҳлил қилдик. Футболчиларимиз бугун ҳимоя чизиғидаги заиф нуқталардан унумли фойдаландилар. Ўйинда режамиз ишлади — қониқдим.”
“Тейдини кўришмаяпти эмас — ўйин шундай кетди”
“Тейди голли вазиятга чиқмади деб ўйлайман. Бу легионерлар тил билмаслиги билан боғлиқ эмас. Улар машғулотларда ҳаммасини тушуниб ишлаяпти. Бизда ҳужумда тезкор футболчилар бор. Улар орқа чизиққа очилишга ҳаракат қилади. Лекин натижа бўлмаса, бошқа йўл қидиришимизга тўғри келади.”
“Пенальтини ким тепишини ўйинда ўзи ҳал қилади”
“Жиянов, Аҳмедов, Ўринбоевлар машғулотлардан сўнг пенальти уришади. Лекин мен ҳеч кимни мажбурламайман. Ўйин олдидан 3-4 номзодни белгилаймиз. Муваффақият учун ким ўзига ишонса, ўша тепади.”
VAR бўйича сўз: “Ҳозирги қоидалар тушунарсиз”
“Бизга гол уриб юборишган вазиятда Азим Аҳмедовга нисбатан қоида бузилган деб ҳисоблайман. Агар у эпизодда фол бўлган бўлса, гол бекор қилиниши керак эди. Аммо буни ҳакамлар тушунтириши керак. Мен — мураббийман, ҳакам эмас.”
Zamin.uz таҳририятидан: “Навбаҳор” раҳбарияти устоз Лушчанга ишонмоқда ва натижалар шунга яраша ўз ифодасини топаётгани қайд этилмоқда. Жамоанинг ёш таркиби ва фаол тактик қарашлари унинг келажакдаги муваффақиятига пойдевор бўлмоқда.
…