Лушчан “Бунёдкор” устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?

·1.8K·Спорт
Лушчан “Бунёдкор” устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?
Суперлиганинг 10-туридан ўрин олган “Бунёдкор” – “Навбаҳор” (2:3) беллашувидан сўнг меҳмонлар устози Сергей Лушчан матбуот анжуманида иштирок этиб, жамоаси ҳаракатлари ва ҳакамлик масаласи бўйича фикр билдирди.

“Жуда мароқли баҳс бўлди. Ҳис қилишимча, томошабинларга ҳам ёқди. Футболчилар ўзларига берилган кўрсатмаларни бажаришди ва натижа шунга яраша таблода акс этди. Яна 2-3та вазиятдан фойдаланганимизда, учрашув тақдирини аввалроқ ҳал қилган бўлардик. VAR ҳақида гапирадиган бўлсам, тушунмовчиликлар бор — бир ўйинда бир хил, бошқасида бутунлай бошқача талқин қилинмоқда. Ҳакамлар қўмитаси бу ҳолатни таҳлил қилиши керак деб ўйлайман,” — деди мураббий.

“Тақвим босимига қарамай, натижа бор”

“Сўнгги ҳафтада учта ўйин ўтказдик. Бу жисмоний жиҳатдан осон эмас. Кубокда кам майдонга тушадиганлар ўйнаганди, лекин натижа керак бўлгани учун охирида асосий таркибни майдонга чиқардик. Ҳозир эса бир ҳафталик танаффус бор. “Қўқон-1912”га қарши учрашувгача тикланиб оламиз, деган умиддаман.”

“Бунёдкор” устидан олинган ғалаба — режанинг ифодаси

“Рақиб ҳужумда кучли. Биз бу жамоани яхши таҳлил қилдик. Футболчиларимиз бугун ҳимоя чизиғидаги заиф нуқталардан унумли фойдаландилар. Ўйинда режамиз ишлади — қониқдим.”

“Тейдини кўришмаяпти эмас — ўйин шундай кетди”

“Тейди голли вазиятга чиқмади деб ўйлайман. Бу легионерлар тил билмаслиги билан боғлиқ эмас. Улар машғулотларда ҳаммасини тушуниб ишлаяпти. Бизда ҳужумда тезкор футболчилар бор. Улар орқа чизиққа очилишга ҳаракат қилади. Лекин натижа бўлмаса, бошқа йўл қидиришимизга тўғри келади.”

“Пенальтини ким тепишини ўйинда ўзи ҳал қилади”

“Жиянов, Аҳмедов, Ўринбоевлар машғулотлардан сўнг пенальти уришади. Лекин мен ҳеч кимни мажбурламайман. Ўйин олдидан 3-4 номзодни белгилаймиз. Муваффақият учун ким ўзига ишонса, ўша тепади.”

VAR бўйича сўз: “Ҳозирги қоидалар тушунарсиз”

“Бизга гол уриб юборишган вазиятда Азим Аҳмедовга нисбатан қоида бузилган деб ҳисоблайман. Агар у эпизодда фол бўлган бўлса, гол бекор қилиниши керак эди. Аммо буни ҳакамлар тушунтириши керак. Мен — мураббийман, ҳакам эмас.”

Zamin.uz таҳририятидан: “Навбаҳор” раҳбарияти устоз Лушчанга ишонмоқда ва натижалар шунга яраша ўз ифодасини топаётгани қайд этилмоқда. Жамоанинг ёш таркиби ва фаол тактик қарашлари унинг келажакдаги муваффақиятига пойдевор бўлмоқда.
БунёдкорНавбаҳорСергей ЛушчанФутболчиларVAR ҳақидаЖисмоний жиҳатПениальти уришадиЎйин натижасиРақиб таҳлили
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Мартинес Роналдунинг ўрнини боса оладиган футболчи йўқлигини айтди...Бугун, 13:00Тедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиТедди Шерингем: Майкл Керрик Манчестер Юнайтедда Гвардиола йўлини такрорлайдиБугун, 12:56Льюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиЛьюис очиқ осмон остидаги жанг олдидан қамалганини ҳазил билан эсладиБугун, 12:48Илия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиИлия Топурия Жастин Гэтжини илк дақиқалардаёқ нокаут қилишга ваъда бердиБугун, 12:41Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Алекс Перрейра барча оғир вазндаги жангчиларга мурожаат қилди...Бугун, 12:36Кйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиКйле Валкер нима учун Жуд Беллингем асосий таркибда тушиши кераклигини айтдиБугун, 12:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...