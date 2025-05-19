Вальверде: “Реал”дан яна чемпионлик кутинг!

·1.6K·Спорт
Вальверде: “Реал”дан яна чемпионлик кутинг!
Реал Мадрид” клуби ва Уругвай терма жамоасининг марказий ярим ҳимоячиси Федерико Вальверде бўлажак Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати арафасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, жамоа ушбу мураккаб ва нуфузли мусобақада фақат ғалабани мақсад қилган.

"Бу либос шараф, ғалаба — мажбурият"

“Ҳар гал бу либосни кийганимда юрагимда ғурур ва масъулият туйғуси пайдо бўлади. “Реал Мадрид” шарафини ҳимоя қилиш нафақат футболчи сифатида, балки шахс сифатида ҳам мен учун катта масъулиятдир. Биз, футболчилар, ҳар бир мусобақага фақат бир мақсад — ғалаба учун чиқамиз”, — деди Вальверде.

Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мухлислар томонидан қўйилаётган юқори талаблар жамоани янада руҳлантиради:

“Биз мухлисларимизни яна чемпионлик туйғуси билан қувонтиришни истаймиз. Бу йўлда охирги нафасгача курашамиз”, — дея таъкидлади 26 ёшли ярим ҳимоячи.

КЎЖЧ АҚШда старт олади

Маълумот учун, Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати (FIFA Club World Cup) жорий йилнинг 15 июнь куни АҚШда старт олади ва 13 июль куни финал беллашуви билан якунланади. Унда “Реал Мадрид” сингари жаҳоннинг етакчи клублари иштирок этади ва мусобақа янги форматда, янада кўп жамоалар иштирокида ўтказилади.

Zamin.uz таҳририятидан:
Федерико Вальверде каби меҳнатсевар ва ғалабага чанқоқ футболчилар “Реал Мадрид”нинг жаҳон даражасидаги нуфузини мустаҳкамламоқда. Бўлажак мусобақа нафақат клуб, балки бутун мухлислар учун янги синов ва янги тарих бўлиши мумкин.
Реал МадридФедерико ВальвердеЖаҳон чемпионатиҒалаба мақсадиМухлислар туйғусиМусобақа форматиКлублар ўртасидаҲимоячи масъулиятиУругвай терма жамоаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...