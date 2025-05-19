Вальверде: “Реал”дан яна чемпионлик кутинг!
“Реал Мадрид” клуби ва Уругвай терма жамоасининг марказий ярим ҳимоячиси Федерико Вальверде бўлажак Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати арафасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, жамоа ушбу мураккаб ва нуфузли мусобақада фақат ғалабани мақсад қилган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"Бу либос шараф, ғалаба — мажбурият"
“Ҳар гал бу либосни кийганимда юрагимда ғурур ва масъулият туйғуси пайдо бўлади. “Реал Мадрид” шарафини ҳимоя қилиш нафақат футболчи сифатида, балки шахс сифатида ҳам мен учун катта масъулиятдир. Биз, футболчилар, ҳар бир мусобақага фақат бир мақсад — ғалаба учун чиқамиз”, — деди Вальверде.
Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мухлислар томонидан қўйилаётган юқори талаблар жамоани янада руҳлантиради:
“Биз мухлисларимизни яна чемпионлик туйғуси билан қувонтиришни истаймиз. Бу йўлда охирги нафасгача курашамиз”, — дея таъкидлади 26 ёшли ярим ҳимоячи.
КЎЖЧ АҚШда старт олади
Маълумот учун, Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати (FIFA Club World Cup) жорий йилнинг 15 июнь куни АҚШда старт олади ва 13 июль куни финал беллашуви билан якунланади. Унда “Реал Мадрид” сингари жаҳоннинг етакчи клублари иштирок этади ва мусобақа янги форматда, янада кўп жамоалар иштирокида ўтказилади.
Zamin.uz таҳририятидан:
Федерико Вальверде каби меҳнатсевар ва ғалабага чанқоқ футболчилар “Реал Мадрид”нинг жаҳон даражасидаги нуфузини мустаҳкамламоқда. Бўлажак мусобақа нафақат клуб, балки бутун мухлислар учун янги синов ва янги тарих бўлиши мумкин.
"Бу либос шараф, ғалаба — мажбурият"
“Ҳар гал бу либосни кийганимда юрагимда ғурур ва масъулият туйғуси пайдо бўлади. “Реал Мадрид” шарафини ҳимоя қилиш нафақат футболчи сифатида, балки шахс сифатида ҳам мен учун катта масъулиятдир. Биз, футболчилар, ҳар бир мусобақага фақат бир мақсад — ғалаба учун чиқамиз”, — деди Вальверде.
Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва мухлислар томонидан қўйилаётган юқори талаблар жамоани янада руҳлантиради:
“Биз мухлисларимизни яна чемпионлик туйғуси билан қувонтиришни истаймиз. Бу йўлда охирги нафасгача курашамиз”, — дея таъкидлади 26 ёшли ярим ҳимоячи.
КЎЖЧ АҚШда старт олади
Маълумот учун, Клублар ўртасидаги Жаҳон чемпионати (FIFA Club World Cup) жорий йилнинг 15 июнь куни АҚШда старт олади ва 13 июль куни финал беллашуви билан якунланади. Унда “Реал Мадрид” сингари жаҳоннинг етакчи клублари иштирок этади ва мусобақа янги форматда, янада кўп жамоалар иштирокида ўтказилади.
Zamin.uz таҳририятидан:
Федерико Вальверде каби меҳнатсевар ва ғалабага чанқоқ футболчилар “Реал Мадрид”нинг жаҳон даражасидаги нуфузини мустаҳкамламоқда. Бўлажак мусобақа нафақат клуб, балки бутун мухлислар учун янги синов ва янги тарих бўлиши мумкин.
…