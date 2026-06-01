Жозе Моуринью "Реал"га қайтса Эдер Милитао сотилиши мумкин
Мадриднинг “Реал” клуби атрофида яна катта ўзгаришлар ҳақида гап-сўзлар кучаймоқда. Таниқли португалиялик мутахассис Жозе Моуринью тез орада “Қироллик клуби” бош мураббийи лавозимига қайтиши мумкинлиги айтилмоқда. Агар бу сценарий амалга ошса, Мадридда навбатдаги катта қайта қуриш жараёни бошланиши эҳтимолдан холи эмас.
Хабарларга кўра, Моуринью аллақачон келаси мавсум учун таркибни режалаштиришга киришган. Португалиялик мураббий ҳар доим ўз талаблари, қаттиқ характери ва таркибни ўз қарашларига мос шакллантириши билан танилган. Шу боис унинг “Реал”га эҳтимолий қайтиши бир қатор футболчиларнинг келажагига бевосита таъсир қилиши мумкин.
Трансфер Невс Ливе ва Эл Насионал каби манбалар маълумотига кўра, Моуринью “Реал Мадрид” раҳбариятидан марказий ҳимоячи Эдер Милитаони сотишни талаб қилмоқда. Бу қарорнинг асосий сабаби сифатида бразилиялик футболчининг доимий жароҳат муаммолари кўрсатилмоқда.
Милитао сўнгги йилларда “Реал” ҳимоя чизиғида муҳим ўйинчилардан бири бўлиб келди. У тезлиги, жисмоний кучи ва яккама-якка курашлардаги қатъияти билан ажралиб туради. Аммо тез-тез учрайдиган жароҳатлар унинг барқарор ўйин кўрсатишига тўсқинлик қилиб келмоқда. Катта мақсадлар учун курашадиган клубда эса ҳар бир асосий футболчининг доимий тайёр ҳолатда бўлиши жуда муҳим.
Моуринью айнан шу жиҳатга жиддий эътибор қаратаётгани айтилмоқда. Португалиялик мутахассис ўз жамоаларида ишончли, жисмонан тайёр ва узоқ мавсум давомида барқарор ҳаракат қила оладиган ҳимоячиларга таянишни яхши кўради. Агар футболчи тез-тез сафдан чиқса, бу мураббий режаларига жиддий таъсир қилиши мумкин.
Шу боис Милитаонинг келажаги савол остида қолмоқда. Манбаларга кўра, 28 ёшли бразилиялик футболчига PSJ қизиқиш билдирмоқда. Париж клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш имкониятларини ўрганаётгани ва Милитао номини вариантлардан бири сифатида кўраётгани айтилмоқда.
Бироқ трансфер осон кечмаслиги мумкин. Чунки “Реал” футболчини арзон нархга қўйиб юбормоқчи эмас. Мадридликлар Милитао учун катта сумма талаб қилаётгани, PSJ эса ҳозирча бу маблағни тўлашга тайёр эмаслиги таъкидланмоқда. Демак, қизиқиш бор, аммо келишувга эришиш учун томонлар молиявий масалада жиддий музокара олиб боришига тўғри келади.
Милитао учун бу вазият фаолиятидаги муҳим бурилиш нуқтасига айланиши мумкин. Бир томонда у “Реал”дек дунё футболидаги энг катта клублардан бирида ўйнамоқда. Иккинчи томонда эса янги мураббийнинг режаларига кирмаслик хавфи бор. Бундай ҳолатда футболчи учун янги жамоага ўтиш ҳам мантиқий вариантга айланиши мумкин.
PSJ эса бундай ҳимоячига қизиқиши билан ўз мақсадларини яна бир бор кўрсатмоқда. Парижликлар ҳар мавсум Европада юқори натижа учун курашади ва таркибда катта тажрибага эга футболчилар бўлишини истайди. Милитао соғлом ҳолатда ўз даражасини кўрсата олса, ҳар қандай топ-клуб ҳимоясини кучайтириши мумкин.
Шу билан бирга, Жозе Моуриньюнинг “Реал”га қайтиши ҳам ҳали тўлиқ расмийлашмаган. Хабарларга кўра, 7 июн куни бўлиб ўтадиган президентлик сайловида Флорентино Перес ғалаба қозонса, португалиялик мутахассиснинг Мадрид клуби бош мураббийига айланиш эҳтимоли жуда юқори бўлади.
Бу сценарий “Реал” мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотиши аниқ. Моуринью аввал ҳам “Қироллик клуби”ни бошқарган ва Мадриддаги даври турли ҳиссиётлар, катта ғалабалар ва кескин вазиятлар билан эсда қолган. Унинг қайтиши клубга янада қаттиқ интизом, кучли рақобат ва ўзига хос характер олиб келиши мумкин.
Аммо Моуринью қаерга борса, у ерда ўз талаблари билан келади. У таркибда ўз ғоясига мос футболчиларни кўришни хоҳлайди. Шу сабабли Милитао билан боғлиқ хабарлар португалиялик мураббийнинг эҳтимолий режалари қандай бўлиши мумкинлигини кўрсатувчи биринчи сигналлардан бири сифатида қабул қилинмоқда.
“Реал” учун эса бу қарор жуда нозик. Милитао ўзининг энг яхши ҳолатида дунёнинг кучли марказий ҳимоячиларидан бири бўла олади. Аммо жароҳатлар хавфи ва барқарорлик масаласи клубни жиддий ўйлантириши табиий. Катта мавсумда ҳар бир позицияда ишончлилик керак, айниқса ҳимоя марказида.
Энди вазият қандай ривожланиши Переснинг сайловдаги натижаси, Моуринью билан боғлиқ якуний қарор ва PSJнинг молиявий таклифига боғлиқ бўлади. Бир нарса аниқ: агар Моуринью ҳақиқатан ҳам “Реал”га қайтса, Мадридда тинч ёз бўлмайди. Таркибда жиддий ўзгаришлар бошланиши мумкин.
…