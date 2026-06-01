Бернарду Силва фаолиятини “Барселона”да давом эттиришга рози бўлди

·975·Спорт
Бернарду Силва фаолиятини “Барселона”да давом эттиришга рози бўлди

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси очилиши арафасида ҳақиқий бомба хабарлар тарқала бошлади. Англиянинг амалдаги чемпиони “Манчестер Сити” клуби билан амалдаги шартномаси ниҳоясига етаётган португалиялик машҳур ярим ҳимоячи Бернарду Силва фаолиятида кескин бурилиш ясашга қарор қилди. Инсайдерларнинг маълум қилишича, 31 ёшли маҳоратли плеймейкер келаси мавсумдан эътиборан Каталониянинг бош жамоаси — “Барселона” либосини кийишга узил-кесил розилик берган.

Футбол оламидаги энг шов-шувли ўтишлардан бири бўлиши кутилаётган ушбу трансфер тафсилотлари билан қизиқяпсизми? Саҳифамиздан узоқлашманг, португалиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олишни истаган бошқа гранд клублар, Каталония ичидаги сўнгги жараёнлар ва футболчининг якунланаётган мавсумдаги статистикаси билан сизни батафсил таништирамиз!

Келишув тайёр, аммо сўнгги сўз бош мураббийда!

Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, мазкур йирик трансфер айни пайтда якунланиш арафасида турибди. Гарчи шартнома ҳали тўлиқ расмийлаштирилмаган ва имзоланмаган бўлса-да, “кўк-анорранглилар” раҳбарияти футболчининг ўзи билан барча шахсий шартларни келишиб олишга муваффақ бўлган.

Жамоа спорт директори Деку ҳамда клуб президенти Жоан Лапорта Бернарду Силвани “Камп Ноу”да кўришни жуда қаттиқ исташмоқда. Бироқ бу ерда битта муҳим омил бор:

Мураббий филтри: Ушбу трансфер тўлиқ амалга ошиши учун “Барселона”нинг янги бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг якуний тасдиғи зарур. Шартнома фақатгина германиялик мутахассиснинг расмий розилиги ва яшил чироқ ёқишидан сўнггина кучга киради.

Рад этилган таклифлар: Бернарду нега айнан “Барса”ни танлади?

Португалиялик юлдузнинг эркин агентга айланаётгани Европанинг кўплаб етакчи жамоаларини оёққа турғазди десак муболаға бўлмайди. Унга жуда молиявий сердаромад ва жозибадор чорловлар келиб тушган эди.

Силва “Барселона” учун қуйидаги давлатлар ва клубларнинг таклифларини рад этди:

  • Испания ва Португалия: Мадриднинг “Атлетико” ҳамда ўзининг қадрдон клуби “Бенфика”.

  • Топ-лигалар: Франция ва Италиянинг етакчи жамоалари.

  • Катта пуллар: Туркия грандлари ҳамда Саудия Арабистонининг миллиардларга бой клублари.

Бироқ футболчи бошқа барча вариантларни четга суриб, айнан каталонияликлар лойиҳасида иштирок этишни афзал кўрди.

Шаҳардаги 9 йиллик фаолият якуни

Шу йилнинг 30 июнь куни Бернарду Силванинг “Манчестер Сити” билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси расман ўз ниҳоясига етади. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, у 2017 йилдан буён “шаҳарликлар” шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Хосеп Гвардиола жамоасининг ажралмас бўлагига айланган эди.

Унинг якунланаётган жорий мавсумдаги кўрсаткичлари қуйидагича бўлди:

Мусобақалардаги иштироки

Гол ва узатмалар

Клубдаги мақоми

Барча турнирларда жами 53 та учрашув

3 та гол ва 5 та голли узатма

Жамоанинг ҳужумларини ташкил қилишда энг асосий ҳаракатлантирувчи куч сифатида майдонда фаол бўлди.

Хўш, сизнингча, Бернарду Силва “Барселона” таркибида ҳам худди “Манчестер Сити”даги каби совринларга бой ва ёрқин ўйинлар кўрсата оладими? Флик бу трансферга розилик берадими?

Европа футболи ва трансфер бозоридаги энг қайноқ, кутилмаган ва ишончли янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди