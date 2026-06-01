Бернарду Силва фаолиятини “Барселона”да давом эттиришга рози бўлди
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси очилиши арафасида ҳақиқий бомба хабарлар тарқала бошлади. Англиянинг амалдаги чемпиони “Манчестер Сити” клуби билан амалдаги шартномаси ниҳоясига етаётган португалиялик машҳур ярим ҳимоячи Бернарду Силва фаолиятида кескин бурилиш ясашга қарор қилди. Инсайдерларнинг маълум қилишича, 31 ёшли маҳоратли плеймейкер келаси мавсумдан эътиборан Каталониянинг бош жамоаси — “Барселона” либосини кийишга узил-кесил розилик берган.
Футбол оламидаги энг шов-шувли ўтишлардан бири бўлиши кутилаётган ушбу трансфер тафсилотлари билан қизиқяпсизми? Саҳифамиздан узоқлашманг, португалиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олишни истаган бошқа гранд клублар, Каталония ичидаги сўнгги жараёнлар ва футболчининг якунланаётган мавсумдаги статистикаси билан сизни батафсил таништирамиз!
Келишув тайёр, аммо сўнгги сўз бош мураббийда!
Испаниянинг нуфузли AS нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, мазкур йирик трансфер айни пайтда якунланиш арафасида турибди. Гарчи шартнома ҳали тўлиқ расмийлаштирилмаган ва имзоланмаган бўлса-да, “кўк-анорранглилар” раҳбарияти футболчининг ўзи билан барча шахсий шартларни келишиб олишга муваффақ бўлган.
Жамоа спорт директори Деку ҳамда клуб президенти Жоан Лапорта Бернарду Силвани “Камп Ноу”да кўришни жуда қаттиқ исташмоқда. Бироқ бу ерда битта муҳим омил бор:
Мураббий филтри: Ушбу трансфер тўлиқ амалга ошиши учун “Барселона”нинг янги бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг якуний тасдиғи зарур. Шартнома фақатгина германиялик мутахассиснинг расмий розилиги ва яшил чироқ ёқишидан сўнггина кучга киради.
Рад этилган таклифлар: Бернарду нега айнан “Барса”ни танлади?
Португалиялик юлдузнинг эркин агентга айланаётгани Европанинг кўплаб етакчи жамоаларини оёққа турғазди десак муболаға бўлмайди. Унга жуда молиявий сердаромад ва жозибадор чорловлар келиб тушган эди.
Силва “Барселона” учун қуйидаги давлатлар ва клубларнинг таклифларини рад этди:
Испания ва Португалия: Мадриднинг “Атлетико” ҳамда ўзининг қадрдон клуби “Бенфика”.
Топ-лигалар: Франция ва Италиянинг етакчи жамоалари.
Катта пуллар: Туркия грандлари ҳамда Саудия Арабистонининг миллиардларга бой клублари.
Бироқ футболчи бошқа барча вариантларни четга суриб, айнан каталонияликлар лойиҳасида иштирок этишни афзал кўрди.
Шаҳардаги 9 йиллик фаолият якуни
Шу йилнинг 30 июнь куни Бернарду Силванинг “Манчестер Сити” билан тузган амалдаги меҳнат шартномаси расман ўз ниҳоясига етади. Маълумот ўрнида айтиш жоизки, у 2017 йилдан буён “шаҳарликлар” шарафини муносиб ҳимоя қилиб, Хосеп Гвардиола жамоасининг ажралмас бўлагига айланган эди.
Унинг якунланаётган жорий мавсумдаги кўрсаткичлари қуйидагича бўлди:
Мусобақалардаги иштироки
Гол ва узатмалар
Клубдаги мақоми
Барча турнирларда жами 53 та учрашув
3 та гол ва 5 та голли узатма
Жамоанинг ҳужумларини ташкил қилишда энг асосий ҳаракатлантирувчи куч сифатида майдонда фаол бўлди.
Хўш, сизнингча, Бернарду Силва “Барселона” таркибида ҳам худди “Манчестер Сити”даги каби совринларга бой ва ёрқин ўйинлар кўрсата оладими? Флик бу трансферга розилик берадими?
Европа футболи ва трансфер бозоридаги энг қайноқ, кутилмаган ва ишончли янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…