Саудия Арабистони терма жамоасининг ЖЧ-2026 қайдномаси эълон қилинди
Осиё қитъасининг энг кучли ва маҳоратли жамоаларидан бири, яшил майдонларда ўзгача шижоат кўрсата оладиган Саудия Арабистони миллий терма жамоаси барча футбол ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун ўз якуний таркибини расман оммага тақдим этди. Жамоа бош мураббийи бўлажак улуғвор мусобақада мамлакат шарафини ҳимоя қилиш ва юқори натижаларни қайд этиш учун энг сара 26 нафар футболчини таркибга жалб этди.
Сўнгги йилларда ички чемпионатига дунё юлдузларини жалб қилиш орқали тажриба оширган саудиялик футболчилар бу йилги мундиалда ҳам кутилмаган совғалар тақдим этишга шайланмоқда. Саҳифамиздан узоқлашманг, таркибнинг асосий суяги бўлмиш маҳаллий гранд клублар вакиллари, жамоанинг Европа яшил майдонларидаги ягона легионери ва улар жой олган оғир гуруҳ тафсилотларини эътиборингизга ҳавола этамиз!
Риёд ва Жидда грандлари устунлиги ҳамда ягона легионер
Саудия Арабистони миллий терма жамоасининг бу йилги таркибига назар ташласак, қайдноманинг мутлақ катта қисмини мамлакатнинг етакчи клублари — «Ал Ҳилол», «Ан Наср», «Ал Иттиҳод» ва «Ал Аҳли» вакиллари ташкил этганини кўришимиз мумкин. Жамоанинг кўп йиллик етакчиси ва сардори Салем Ад Довсари («Ал Ҳилол») ҳамда португалиялик афсона Криштиану Роналду билан бир клубда тўп сураётган маҳоратли ҳужумчи Абдулла Ал Ҳамдан («Ан Наср») каби юлдузлар жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлишади.
Бундан ташқари, таркибдаги энг эътиборли жиҳатлардан бири — жамоа ҳимоячиси Сауд Абдулҳамиднинг Франциянинг таниқли «Ланс» клуби сафидан қайдномага киритилгани бўлди. Ушбу маҳоратли ҳимоячи Саудия Арабистонининг бу йилги таркибидаги ягона европалик легионер ҳисобланади.
Саудия Арабистони терма жамоаси жой олган оғир квартет: Қуръа натижаларига кўра, Саудия Арабистони терма жамоаси бўлажак Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида анча жиддий ва рақобатбардош жамоалар билан куч синашади. Улар кейинги босқич йўлланмаси учун дунё футболи гранди бўлмиш мағрур Испания, Африканинг шиддатли вакили Кабо-Верде ҳамда Жанубий Американинг матонатли ва икки карра жаҳон чемпиони ҳисобланган Уругвай терма жамоаларига қарши яшил майдонда аёвсиз баҳс олиб боришади.
Саудия Арабистони терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун тўлиқ ва расмий қайдномаси
Мундиалда зафар қучиш ва ўз мухлисларини хушнуд этиш иштиёқида йўлга чиқаётган Саудия Арабистони терма жамоасининг тўлиқ таркиби билан қуйидаги жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Амплуалар
Футболчилар ва улар шарафини ҳимоя қилаётган клублар
Дарвозабонлар
Аҳмед Ал Кассар («Ал Қодисия»), Муҳаммад Ал Овайс («Ал Ҳилол»), Наваф Ал Акиди («Ан Наср»).
Ҳимоячилар
Сауд Абдулҳамид («Ланс»), Абдулла Ал Амри («Ал Иттиҳод»), Жеҳод Такри («Ал Қодисия»), Ҳассан Ал Тамбакти («Ал Ҳилол»), Али Алавжами («Ал Ҳилол»), Ҳассан Кадеш («Ал Иттиҳод»), Мотеб Ал Ҳарби («Ал Ҳилол»), Али Мажраши («Ал Аҳли»), Муҳаммад Абу Ал Шамат («Ал Қодисия»), Наваф Ал Бушал («Ан Наср»).
Яримҳимоячилар
Зиёд Ал Жоҳани («Ал Аҳли»), Носир Ад Довсари («Ал Ҳилол»), Муҳаммад Канно («Ал Ҳилол»), Абдулла Ал Ҳайбари («Ан Наср»), Ала Ал Хожи («Неом»), Мусаб Ал Жуваир («Ал Қодисия»), Салем Ад Довсари («Ал Ҳилол»).
Ҳужумчилар
Фирас Ал Бурайкан («Ал Аҳли»), Абдулла Ал Ҳамдан («Ан Наср»), Солиҳ Аш Шеҳри («Ал Иттиҳод»), Султан Мадаш («Ал Ҳилол»), Айман Яҳё («Ан Наср»), Ҳолид Ал Ғаннам («Ал Иттифоқ»).
Таркибдан кўриниб турибдики, жамоада бир неча йиллардан бери бирга ўйнаб келаётган футболчиларнинг ўзаро тушуниши ва жипслиги юқори даражада. Бу эса уларга кучли рақибларга қарши муносиб қаршилик кўрсатиш имконини беради.
Биз эса ушбу улуғвор футбол байрамида Осиё қитъаси вакилларига ва барча иштирокчиларга чин қалбдан омад тилаймиз. Футбол оламининг энг иссиқ, ҳаяжонли ва ёқимли янгиликларини биз билан биргаликда кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…