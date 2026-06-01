Австралия терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун якуний таркиби маълум бўлди
Европа ва жаҳон яшил майдонларида навбатдаги футбол байрами — 2026 йилги Жаҳон чемпионати шукуҳи тобора кучайиб бормоқда. Мусобақа иштирокчилари бўлажак шиддатли баҳслар учун ўз қуролларини шайлашни бошлаб юборишди. Хусусан, Осиё қитъаси шарафини ҳимоя қилувчи, ўзига хос жанговар услубига эга «кенгурулар» — Австралия миллий терма жамоасининг бош мураббийи Тони Попович ҳам мундиалга йўл оладиган энг сара футболчилардан иборат якуний рўйхатни расман эълон қилди.
Англия, Италия, Голландия ва Америка майдонларида тобланган юлдузлар билан тўлиб-тошган ушбу таркиб бу йил ҳам мухлисларга ҳақиқий шоу тақдим этишга шай! Саҳифамиздан узоқлашманг, Австралия терма жамоасининг тажрибали етакчилари, ёш иқтидорлари ва улар жой олган жуда қизиқарли ва муросасиз гуруҳ тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Тажриба ва ёшлик уйғунлиги: «Кенгурулар»нинг асосий кучи
Бош мураббий Тони Попович ушбу масъулиятли турнир учун таркибни танлашда катта тажриба ва ёшлик шижоатини ўзаро уйғунлаштиришга ҳаракат қилган. Жамоанинг кўп йиллик дарвозабони ва етакчиси Мэтю Райан («Леванте»), ҳимоя чизиғи қўрғони Ҳарри Суттар («Лестер») ҳамда ярим ҳимояда ўзининг ақлли ўйинлари билан ажралиб турадиган Жексон Ирвайн («Санкт-Паули») ва тажрибали Мэтю Лекки («Мелбурн Сити») каби юлдузлар жамоанинг асосий суяги бўлишади.
Шунингдек, Англиянинг «Уотфорд» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Нестори Иранкунда ва Италиянинг «Сассуоло» клуби вакили Кристиан Волпато каби умидли ёшлар ҳам бу йилги мундиалда ўз сўзларини айтишга аҳд қилишган.
Океан ортидаги жиддий синов: Австралия терма жамоаси қуръа натижаларига кўра жуда жозибадор ва курашларга бой бўлган гуруҳдан жой олишди. «Кенгурулар» кейинги босқич йўлланмаси учун мусобақа мезбонларидан бири бўлмиш мағрур АҚШ, Европада ўз мақомига эга шижоатли Туркия ҳамда Жанубий Американинг матонатли ва кутилмаган совғалар тақдим эта оладиган Парагвай миллий терма жамоаларига қарши яшил майдонда аёвсиз кураш олиб боришади.
Австралия терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун тўлиқ ва расмий қайдномаси
Мундиалда зафар қучиш ва ўз мухлисларини хушнуд этиш иштиёқида йўлга чиқаётган Австралия терма жамоасининг тўлиқ таркиби билан қуйидаги махсус жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Амплуалар
Футболчилар ва улар шарафини ҳимоя қилаётган клублар
Дарвозабонлар
Патрик Бич («Мелбурн Сити»), Пол Иззо («Раннерс»), Мэтю Райан («Леванте»).
Ҳимоячилар
Азиз Беҳич («Мелбурн Сити»), Жордан Бос («Фейеноорд»), Кэмерон Бержесс («Суонси»), Алессандро Чиркати («Парма»), Милош Дегенек (АПОЭЛ), Жейсон Жерия («Албирекс Ниигата»), Лукас Ҳеррингтон («Колорадо Рэпидс»), Кай Трюин («Ню-Йорк Сити»), Ҳарри Суттар («Лестер»).
Яримҳимоячилар
Жейкоб Италяно (ГАК), Кэмерон Dевлин («Ҳартс»), Айдин Хрустич («Ҳераклес»), Жексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»), Эйден О’Нил («Ню-Йорк Сити»), Пол Окон-Энгстлер («Сидней»), Кристиан Волпато («Сассуоло»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Мэтю Лекки («Мелбурн Сити»), Авер Мабил («Кастеллон»).
Ҳужумчилар
Нишан Вилупиллай («Мелбурн Виктори»), Муҳаммад Туре («Норвич»), Тете Йенги («Матида Зелвия»).
Таркибдан кўриниб турибдики, Австралия бу йил ҳар қандай рақиб учун жуда ноқулай ва жиддий тўсиқ бўла олади. Жисмоний томонлама бақувват ва тезкор бўлган ушбу жамоа гуруҳда ҳақиқий интригани тақдим этиши шубҳасиз.
Биз эса ушбу улуғвор футбол байрамида Осиё қитъасининг ушбу матонатли вакилларига ҳамда барча иштирокчиларга чин қалбдан омад тилаймиз. Футбол оламининг энг иссиқ, ҳаяжонли ва ёқимли янгиликларини биз билан биргаликда кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари!
…