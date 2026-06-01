ЖЧ-2026да дарвозабон жароҳатланганда футболчиларга янги тақиқ қўйилади

·103·Спорт
ЖЧ-2026да дарвозабон жароҳатланганда футболчиларга янги тақиқ қўйилади

Дунё футболи катта ўзгаришлар ва янги тартиб-қоидалар остонасида турибди! Миллионлар ўйини ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида ФИФА ҳакамлик тизимига жиддий ва кутилмаган янгиликларни жорий этмоқда. Ҳакамлик оламининг афсонавий вакили, ҳозирда ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раҳбари сифатида фаолият юритаётган машҳур Перлуижи Коллина бўлажак мундиалда кучга кирадиган янги қоидаларни кенг оммага маълум қилди.

Эндиликда ўйин пайтида вақтни атайлаб пайсалга солиш ёки яширин «тайм-аут»лар уюштиришга бутунлай чек қўйилади! Саҳифамиздан узоқлашманг, футболчиларга қўйиладиган янги чеклов, мураббийлар билан учрашув тақиқи ва VAR тизимининг кенгайтирилган даҳшатли ваколатлари тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!

Майдондаги «тайм-аут»лар даври тугади!

ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раҳбари Перлуижи Коллинанинг таъкидлашича, янги тартибга кўра, учрашув давомида дарвозабонга тиббий ёрдам кўрсатилаётган сонияларда майдондаги футболчиларнинг захира ўриндиғи томон югуриши ва у ерда мураббийлар билан тактик маслаҳатлашувлар ўтказиши қатъиян ман этилади.

Мазкур чекловнинг асл сабабларини афсонавий ҳакам қуйидагича изоҳлади:

Перлуижи Коллинанинг фикри: «Биз мундиалда иштирок этадиган барча 48 та терма жамоа бош мураббийлари билан махсус семинар ўтказдик ва уларни ҳакамларнинг янги мавсумдаги фаол ҳаракатларидан огоҳлантирдик. Тўғри, посбон жароҳат олиши мумкин, аммо бу қолган ўйинчиларга майдонни тарк этиб, мураббийлар билан ўзига хос режалар тузиш ҳуқуқини бермайди. Майдонда фақат бош ҳакам, шифокор (физиотерапевт) ва дарвозабоннинг ёлғиз қолиб кетиши, қолганларнинг эса четга қараб югуриши — жуда ғалати ҳолат. Бу мутлақо нотўғри ва бунга йўл қўйилмайди».

VAR тизимига янги ва даҳшатли ваколатлар берилди

Бундан ташқари, бўлажак мусобақада видеоассистент ҳакамлар (VAR) тизимининг ҳам ваколатлари сезиларли даражада кенгайтирилади. Эндиликда ушбу тизим нафақат жонли ўйин вазиятидаги, балки тўп ҳали майдонга киритилмасдан олдин содир бўлган яширин қоидабузарликларни ҳам диққат билан кузатиб боради.

Янгиланган VAR тизимининг ишлаш тамойили қуйидаги жадвалда оддий мисол орқали тушунтирилган:

Вазият

Илгари қандай эди?

ЖЧ-2026 дан бошлаб қандай бўлади?

Бурчак тўпи ижро этилишидан олдин жарима майдончасидаги фол (қоидабузарлик)

Ҳакамлар тўп ўйинга киритилмагани сабабли бу вазиятга эътибор бермас ёки инобатга олмас эди.

VAR вазиятга аралашади. Эпизод атрофлича кўриб чиқилиб, фол аниқланса, бурчак тўпи бекор қилиниши ёки вазият бутунлай қайта ўйналиши мумкин.

Ушбу инқилобий ўзгаришлар футбол учрашувларининг янада ҳаққоний, шиддатли ва жозибадор ўтишини таъминлашга хизмат қилади. Бу қоидалар эса, шубҳасиз, мураббийларнинг аввалдан чизиб қўйган айрим «айёрлик» режаларини чиппакка чиқариши тайин.

Хўш, азиз футбол мухлислари, сизнингча, Коллина бошчилигида киритилаётган ушбу янги тартиб-қоидалар футболнинг жозибасини янада оширадими?

Жаҳон футболи, ҳакамлик сирлари ва мундиалнинг энг қайноқ, қувончли янгиликларини биз билан биргаликда кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди