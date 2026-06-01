ЖЧ-2026да дарвозабон жароҳатланганда футболчиларга янги тақиқ қўйилади
Дунё футболи катта ўзгаришлар ва янги тартиб-қоидалар остонасида турибди! Миллионлар ўйини ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида ФИФА ҳакамлик тизимига жиддий ва кутилмаган янгиликларни жорий этмоқда. Ҳакамлик оламининг афсонавий вакили, ҳозирда ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раҳбари сифатида фаолият юритаётган машҳур Перлуижи Коллина бўлажак мундиалда кучга кирадиган янги қоидаларни кенг оммага маълум қилди.
Эндиликда ўйин пайтида вақтни атайлаб пайсалга солиш ёки яширин «тайм-аут»лар уюштиришга бутунлай чек қўйилади! Саҳифамиздан узоқлашманг, футболчиларга қўйиладиган янги чеклов, мураббийлар билан учрашув тақиқи ва VAR тизимининг кенгайтирилган даҳшатли ваколатлари тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Майдондаги «тайм-аут»лар даври тугади!
ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раҳбари Перлуижи Коллинанинг таъкидлашича, янги тартибга кўра, учрашув давомида дарвозабонга тиббий ёрдам кўрсатилаётган сонияларда майдондаги футболчиларнинг захира ўриндиғи томон югуриши ва у ерда мураббийлар билан тактик маслаҳатлашувлар ўтказиши қатъиян ман этилади.
Мазкур чекловнинг асл сабабларини афсонавий ҳакам қуйидагича изоҳлади:
Перлуижи Коллинанинг фикри: «Биз мундиалда иштирок этадиган барча 48 та терма жамоа бош мураббийлари билан махсус семинар ўтказдик ва уларни ҳакамларнинг янги мавсумдаги фаол ҳаракатларидан огоҳлантирдик. Тўғри, посбон жароҳат олиши мумкин, аммо бу қолган ўйинчиларга майдонни тарк этиб, мураббийлар билан ўзига хос режалар тузиш ҳуқуқини бермайди. Майдонда фақат бош ҳакам, шифокор (физиотерапевт) ва дарвозабоннинг ёлғиз қолиб кетиши, қолганларнинг эса четга қараб югуриши — жуда ғалати ҳолат. Бу мутлақо нотўғри ва бунга йўл қўйилмайди».
VAR тизимига янги ва даҳшатли ваколатлар берилди
Бундан ташқари, бўлажак мусобақада видеоассистент ҳакамлар (VAR) тизимининг ҳам ваколатлари сезиларли даражада кенгайтирилади. Эндиликда ушбу тизим нафақат жонли ўйин вазиятидаги, балки тўп ҳали майдонга киритилмасдан олдин содир бўлган яширин қоидабузарликларни ҳам диққат билан кузатиб боради.
Янгиланган VAR тизимининг ишлаш тамойили қуйидаги жадвалда оддий мисол орқали тушунтирилган:
Вазият
Илгари қандай эди?
ЖЧ-2026 дан бошлаб қандай бўлади?
Бурчак тўпи ижро этилишидан олдин жарима майдончасидаги фол (қоидабузарлик)
Ҳакамлар тўп ўйинга киритилмагани сабабли бу вазиятга эътибор бермас ёки инобатга олмас эди.
VAR вазиятга аралашади. Эпизод атрофлича кўриб чиқилиб, фол аниқланса, бурчак тўпи бекор қилиниши ёки вазият бутунлай қайта ўйналиши мумкин.
Ушбу инқилобий ўзгаришлар футбол учрашувларининг янада ҳаққоний, шиддатли ва жозибадор ўтишини таъминлашга хизмат қилади. Бу қоидалар эса, шубҳасиз, мураббийларнинг аввалдан чизиб қўйган айрим «айёрлик» режаларини чиппакка чиқариши тайин.
Хўш, азиз футбол мухлислари, сизнингча, Коллина бошчилигида киритилаётган ушбу янги тартиб-қоидалар футболнинг жозибасини янада оширадими?
Жаҳон футболи, ҳакамлик сирлари ва мундиалнинг энг қайноқ, қувончли янгиликларини биз билан биргаликда кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари!
…