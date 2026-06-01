Лионель Месси нима учун 2026-йилги Жаҳон чемпионатида қатнашмоқчи?
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Лионель Месси ҳали тўлиқ жисмоний ҳолатига қайтмаган бўлса-да, уни 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш таркибига киритди. Бу қарор кутилган эди, чунки Месси Албиселесте сафида чемпионлик унвонини ҳимоя қилишда иштирок этиши деярли аниқ. Ҳозирда Интер Миами сафида чап сон мушакларидаги чарчоқ туфайли бироз муаммоларга дуч келаётган 38 ёшли афсона учун бу одатий ҳолга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кўпчилик футболчилар бу ёшда аллақачон фаолиятини якунлаган бўлишади. Месси эса Қатардаги ғалабадан сўнг футбол оламида барча чўққиларни забт этди ва "тарихдаги энг буюк футболчи" (ГОАТ) мақомини мустаҳкамлаб, барча баҳсларга нуқта қўйди. Шундай экан, унинг олтинчи бор Жаҳон чемпионатида қатнашишидан мақсади нима эканлиги кўпчиликни қизиқтирмоқда.
Аксарият футболчилар ўз фаолиятини қачон якунлашни танлаш имкониятига эга бўлмайдилар — буни ёки мураббий, ёки жароҳатлар ҳал қилади. Месси эса Жаҳон кубогини боши узра баланд кўтарганидан сўнг, энг юқори нуқтада кетиш имкониятига эга эди. Диего Марадона каби ўз халқини ғалаба сари етаклаш унинг болаликдаги орзуси эди ва у бунга Қатар-2022 турнирида эришди.
Ҳозирда Месси ўз мақомидан шунчалик хотиржамки, у майдонда ҳеч нарсани йўқотмаслигини ҳис қилмоқда. Балки, у шунчаки футболдан завқ олишда давом этишни ва Аргентина халқига яна бир бор қувонч улашишни истаётгандир. Унинг 2026-йилги турнирга бориши нафақат рекорд, балки тирик афсонанинг ўйинга бўлган чексиз муҳаббати намунасидир.
…