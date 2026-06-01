Лионель Месси нима учун 2026-йилги Жаҳон чемпионатида қатнашмоқчи?

·84·Спорт
Лионель Месси нима учун 2026-йилги Жаҳон чемпионатида қатнашмоқчи?

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Лионель Месси ҳали тўлиқ жисмоний ҳолатига қайтмаган бўлса-да, уни 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш таркибига киритди. Бу қарор кутилган эди, чунки Месси Албиселесте сафида чемпионлик унвонини ҳимоя қилишда иштирок этиши деярли аниқ. Ҳозирда Интер Миами сафида чап сон мушакларидаги чарчоқ туфайли бироз муаммоларга дуч келаётган 38 ёшли афсона учун бу одатий ҳолга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кўпчилик футболчилар бу ёшда аллақачон фаолиятини якунлаган бўлишади. Месси эса Қатардаги ғалабадан сўнг футбол оламида барча чўққиларни забт этди ва "тарихдаги энг буюк футболчи" (ГОАТ) мақомини мустаҳкамлаб, барча баҳсларга нуқта қўйди. Шундай экан, унинг олтинчи бор Жаҳон чемпионатида қатнашишидан мақсади нима эканлиги кўпчиликни қизиқтирмоқда.

Аксарият футболчилар ўз фаолиятини қачон якунлашни танлаш имкониятига эга бўлмайдилар — буни ёки мураббий, ёки жароҳатлар ҳал қилади. Месси эса Жаҳон кубогини боши узра баланд кўтарганидан сўнг, энг юқори нуқтада кетиш имкониятига эга эди. Диего Марадона каби ўз халқини ғалаба сари етаклаш унинг болаликдаги орзуси эди ва у бунга Қатар-2022 турнирида эришди.

Ҳозирда Месси ўз мақомидан шунчалик хотиржамки, у майдонда ҳеч нарсани йўқотмаслигини ҳис қилмоқда. Балки, у шунчаки футболдан завқ олишда давом этишни ва Аргентина халқига яна бир бор қувонч улашишни истаётгандир. Унинг 2026-йилги турнирга бориши нафақат рекорд, балки тирик афсонанинг ўйинга бўлган чексиз муҳаббати намунасидир.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболИнтер Миами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди