Виллиам Салиба Чемпионлар лигаси финалида жароҳат олди
Будапештдаги финал оқшоми Виллиам Салиба учун ҳақиқий даҳшатга айланди. Арсенал ҳимоячиси нафақат Чемпионлар лигаси кубогидан маҳрум бўлди, балки жароҳатини оғирлаштириб олиб, Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш хавфи остида қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба оқшомида Арсенал ва PSJ ўртасидаги баҳс драматик тарзда якунланди. Пускас Арена мезбонлик қилган учрашувнинг 120 дақиқаси 1:1 ҳисобида тугади, пеналтилар сериясида эса Париж клуби ғалаба қозонди. Салиба бутун ўйин давомида майдонда ҳаракат қилди, бироқ у учрашувга кичик жароҳат билан тушгани маълум бўлди.
Фоот Меркато нашри хабарига кўра, 25 ёшли ҳимоячининг жисмоний ҳолати ўйин давомидаги юқори босим туфайли ёмонлашган. Эндиликда унинг Франция терма жамоаси сафида 11-июн куни старт оладиган Жаҳон чемпионатида иштирок этиши сўроқ остида турибди. Бу эса Дидиер Десчампс учун жиддий йўқотиш бўлиши мумкин.
Арсенал лагерида айни дамда тушкун кайфият ҳукмрон. Микел Артета шогирдлари тарихий ғалабага жуда яқин келишган эди, бироқ Габриел томонидан йўл қўйилган хато ва Салибанинг жароҳати барчасини чиппакка чиқарди. Тиббий штаб энди футболчини қисқа муддатда оёққа турғазиш учун ҳаракат қилади.
…