Виллиам Салиба Чемпионлар лигаси финалида жароҳат олди

·56·Спорт
Виллиам Салиба Чемпионлар лигаси финалида жароҳат олди

Будапештдаги финал оқшоми Виллиам Салиба учун ҳақиқий даҳшатга айланди. Арсенал ҳимоячиси нафақат Чемпионлар лигаси кубогидан маҳрум бўлди, балки жароҳатини оғирлаштириб олиб, Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш хавфи остида қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба оқшомида Арсенал ва PSJ ўртасидаги баҳс драматик тарзда якунланди. Пускас Арена мезбонлик қилган учрашувнинг 120 дақиқаси 1:1 ҳисобида тугади, пеналтилар сериясида эса Париж клуби ғалаба қозонди. Салиба бутун ўйин давомида майдонда ҳаракат қилди, бироқ у учрашувга кичик жароҳат билан тушгани маълум бўлди.

Фоот Меркато нашри хабарига кўра, 25 ёшли ҳимоячининг жисмоний ҳолати ўйин давомидаги юқори босим туфайли ёмонлашган. Эндиликда унинг Франция терма жамоаси сафида 11-июн куни старт оладиган Жаҳон чемпионатида иштирок этиши сўроқ остида турибди. Бу эса Дидиер Десчампс учун жиддий йўқотиш бўлиши мумкин.

Арсенал лагерида айни дамда тушкун кайфият ҳукмрон. Микел Артета шогирдлари тарихий ғалабага жуда яқин келишган эди, бироқ Габриел томонидан йўл қўйилган хато ва Салибанинг жароҳати барчасини чиппакка чиқарди. Тиббий штаб энди футболчини қисқа муддатда оёққа турғазиш учун ҳаракат қилади.

АрсеналPSJВиллиам СалибаЧемпионлар ЛигасиЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди