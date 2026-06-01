Енгил атлетикачиларимиз Осиё чемпионатида олтита медални қўлга киритди
Шарқий Осиё бағрида ўзбек спортининг янги ва умидли авлоди ўз маҳоратини намойиш этди! Жорий йилнинг 28–31 май кунлари Ҳонгконг мезбонлик қилган енгил атлетика бўйича U-20 (йигирма ёшгача бўлган спортчилар) ўртасидаги қитъа биринчилиги ўз якунига етди. Осиёнинг энг тезкор, чаққон ва кучли ёш спортчилари жам бўлган ушбу нуфузли мусобақада Ватанимиз шарафини ҳимоя қилган Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари халқаро майдонда муносиб иштирок этиб, юртимизга ёрқин ғалабалар билан қатадиган бўлишди.
Ёш сеҳрли спортчиларимизнинг Ҳонгконг йўлларидаги зафари сизни ҳам ҳаяжонга солдими? Саҳифамиздан узоқлашманг, вакилларимиз томонидан қўлга киритилган медаллар шодаси, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилган қаҳрамонимиз ва мусобақанинг рамзий тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Ҳонгконг сеҳри: Миллий олимпия қўмитасининг расмий хушхабари
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати томонидан тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, мазкур қитъа чемпионатида қатнашган матонатли ва иқтидорли енгил атлетикачиларимиз умумий ҳисобда 1 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медалига сазовор бўлишди. Вакилларимиз турли масофаларга югуриш, тўсиқлардан ўтиш ва улоқтириш секторларида Осиёнинг гранд давлатлари вакиллари билан тенгма-тенг баҳс олиб бориб, ўзларининг нимага қодир эканликларини амалда исботлашди.
Қитъани лол қолдирган қаҳрамонларимиз ва уларнинг зафарлари
Ҳонгконг татами ва йўлакларида юртимиз байроғини баланд кўтарган ёш спортчиларимиз ва уларнинг эришган натижалари билан қуйидаги махсус жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
🏅 Медаль даражаси
🏃♂️ Спортчининг исм-шарифи
🎯 Йўналиш (Спорт тури)
🥇 Олтин медаль
Руслан Садуллаев
Найза улоқтириш (Қитъа чемпиони!)
🥈 Кумуш медаль
Тимур Насимов
5000 метр масофага югуриш
🥉 Бронза медаль
Садафбону Нусратиллоева
5000 метр масофага югуриш
🥉 Бронза медаль
Садафбону Нусратиллоева
3000 метр масофага тўсиқлар оша югуриш
🥉 Бронза медаль
Дилноза Хошимова
3000 метр масофага югуриш
🥉 Бронза медаль
Сарвар Mейлиев
Узунликка сакраш баҳслари
Икки карра қаҳрамонлик: Ушбу чемпионатда терма жамоамиз вакиласи Садафбону Нусратиллоева ўзининг матонатли эканини яққол намойиш этди. У ҳам оддий масофага югуришда, ҳам 3000 метрлик мураккаб тўсиқлар оша югуриш баҳсларида марра чизиғига кучли учликда етиб келиб, делегациямиз ҳисобига бир йўла 2 та бронза медалини қўшиб қўйди!
Ёшлик шижоати ва тинимсиз меҳнат эвазига Осиё чемпионатида юртимиз довруғини достон қилган барча ёш спортчиларимизни, уларнинг заҳматкаш мураббийларини ҳамда бутун ўзбек спорти мухлисларини ушбу муваффақият билан чин қалбдан табриклаймиз! Навбатдаги катта мусобақаларда ҳам вакилларимизга омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаб қоламиз.
Ўзбек спортининг янги марралари, келажаги порлоқ юлдузларимиз муваффақиятлари ва халқаро майдонлардаги энг қайноқ, ёқимли янгиликларни биз билан кузатиб боринг, азиз ўқувчилар!
…