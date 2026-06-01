Мартинес Роналдуни 2030 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнашини айтди
Футбол оламининг тирик афсонаси, рекордларни янгилашдан чарчамайдиган юлдуз — Криштиану Роналду атрофидаги баҳс-мунозаралар ва ҳаяжонли хабарлар ҳеч қачон тўхтамайди. Португалия миллий терма жамоасининг бош мураббийи Роберто Мартинес яқинда берган интервьюсида миллионлаб мухлисларни ҳайратда қолдирадиган, шу билан бирга руҳлантирадиган баёнот билан чиқди. Тажрибали мутахассис футбол ишқибозларини қизиқтираётган энг асосий савол — Роналдунинг 2030 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятлари ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди.
Бу шунчаки шов-шув эмас, балки инсоний ирода ва спортга бўлган чексиз садоқат намунасидир! Саҳифамиздан узоқлашманг, португалияликлар устозининг машҳур эфирда айтган дил сўзлари, Криштианунинг сўнмас иштиёқи ва ушбу тарихий воқеликнинг рамзий ёш кўрсаткичлари тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
«Бунга ҳеч ким шубҳа қилмаслиги керак!»
Нутқ ва баёнотлари билан доимо диққат марказида бўладиган Роберто Мартинес нуфузли Cadena SER радиоканали эфирида португалиялик ҳужумчининг келажаги борасида жуда қатъий гапирди. Мураббийнинг фикрича, Криштианунинг матонати ва яшил майдондаги кучи унинг ҳали узоқ йиллар юқори даражада тўп суришига замин яратади.
Бош мураббий ўз фикрларини қуйидагича баён этди:
Роберто Мартинеснинг самимий эътирофи: «Криштианунинг 2030 йилги мундиалда қатнашишига ҳеч ким шубҳа кўзи билан қарамаслиги лозим. У бундай улуғвор бахтга ҳар томонлама муносибдир. Биз унинг машғулотлардаги меҳнат қилиш услубини, футболга бўлган профессионал муносабатини барча ёш футболчиларга ибрат ва намуна сифатида кўрсатишни истаймиз, чунки у — тирик ўрнакдир».
Совринлар учун эмас, футбол чанқоғи билан!
Мураббийлар штаби португалиялик тўпурарнинг руҳиятини жуда чуқур таҳлил қилган ҳолда бир тўхтамга келишган. Сардор аллақачон футбол оламида ютиш мумкин бўлган барча чўққиларни забт этиб бўлган, бироқ уни олдинга ундаётган куч умуман бошқа нарса:
Индивидуал мақсадлар эмас: Криштиану Роналду айни пайтда қайсидир шахсий рекорд ёки навбатдаги жамоавий кубок учун майдонга тушаётгани йўқ.
Сўнмас ички очлик: Унинг порлоқ йўлини қўлга киритган улкан ютуқлари эмас, балки юрагидаги доимий футбол чанқоғи ва юксалиш ҳисси белгилаб беради.
Эртанги кунга интилиш: Криштиану бугун қандай совринни қўлга киритмасин, эртаси куни уйғонганида худди ҳеч нарса ютмагандек аввалгидек очлик ва янада мукаммал бўлиш истаги билан машғулотга йўл олади.
Рақамлардаги мўъжиза: 45 ёшли рекордчи?
Албатта, кўпчиликни ушбу воқеликнинг ёш билан боғлиқ томонлари қизиқтириши табиий. Келинг, ушбу афсонавий режанинг математик томонига назар ташлаймиз:
Ҳозирги ҳолати (2026 йил)
ЖЧ-2030 мусобақаси даврида
Кутилаётган тарихий натижа
Айни пайтда португалиялик юлдуз 41 ёшни қарши олган.
Бўлажак Жаҳон чемпионати кунларида у 45 ёшга тўлади.
Агар у майдонга тушса, мундиаллар тарихидаги энг ёши улуғ майдон футболчиси сифатида тарихномаларни бутунлай қайта ёзиши аниқ.
Ҳа, азиз футбол мухлислари, Криштиану Роналду ўз ҳаёти ва фаолияти билан инсон имкониятлари чексиз эканлигини бутун дунёга кўрсатиб келмоқда. Кўрамиз, 45 ёшли афсона 2030 йилги Жаҳон чемпионатида ҳам Португалия терма жамоасини олдинга бошлай олармикин.
Хўш, сизнингча, Роналду ҳақиқатан ҳам 45 ёшида мундиалда тўп сура оладими?
Жаҳон футболи, севимли юлдузлар ҳаёти ва трансфер оламининг энг қайноқ, қувончли хабарларини биз билан кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари!
…