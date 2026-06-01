Opta суперкомпьютери ЖЧ-2026 бош фаворитлари номини эълон қилди...
Дунё футболи тарихидаги энг улкан ва интиқлик билан кутилаётган воқелик — 2026 йилги Жаҳон чемпионати бошланишига ҳам саноқли кунлар қолди. Бутун сайёра чарм тўп байрами шукуҳи билан нафас олаётган бир вақтда, машҳур Opta таҳлилий марказининг суперкомпьютери терма жамоаларнинг бўлажак мундиалда зафар қучиш имкониятларини математик моделлар асосида ҳисоблаб чиқди. Замонавий технологиялар ва математик таҳлиллар натижаси футбол ишқибозлари ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши тайин!
Хўш, сунъий интеллект ва алгоритмлар қайси жамоани дунё тахтига лойиқ кўрмоқда? Саҳифамиздан узоқлашманг, суперкомпьютер талқинига кўра ЖЧ-2026 олтин медалларига энг асосий даъвогар бўлган топ-10 талик рўйхати ва янги форматдаги тарихий турнир тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Олтин тахт вориси ким: Испания мутлақ пешқадам!
Улкан ҳажмдаги статистик маълумотлар, жамоаларнинг жорий спорт формаси ва таркиб салоҳиятини чуқур таҳлил қилган суперкомпьютернинг хулосасига кўра, жозибадор ўйин услубига эга Испания миллий терма жамоасининг бўлажак турнирда бош совринни қўлга киритиш эҳтимоли энг юқори деб баҳоланди — 16,1%.
Кучли учликдан эса Европанинг яна икки қудратли вакили жой олди. Тўрт йил олдинги финалчи, юлдузли Франция 13 фоизлик имконият билан иккинчи поғонани банд этган бўлса, ҳамиша совринлардан умидвор бўлган сершиддат Англия (11,2%) кучли учликка якун ясаб берди.
Жаҳон чемпионлигига асосий даъвогарларнинг Топ-10 талиги
Дунё тождорлиги учун асосий номзод деб қаралаётган етакчи ўнталик ва уларнинг фоизлардаги имкониятлари қуйидаги махсус жадвалда яққол акс этган:
🏆 Ранкинг ўрни
⚽ Терма жамоа номи
📊 Ғалаба қозониш эҳтимоли
1
Испания
16,1%
2
Франция
13,0%
3
Англия
11,2%
4
Аргентина
10,4%
5
Португалия
7,0%
6
Бразилия
6,6%
7
Германия
5,1%
8
Нидерландия
3,6%
9
Норвегия
3,5%
10
Бельгия
2,4%
Рўйхатдаги кутилмаган совға: Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Лионель Месси бошчилигида тўртинчи ўринда қайд этилган бўлса, таркибида Эрлинг Холанд каби даҳшатли тўпурари бўлган Норвегия терма жамоасининг кучли ўнталикка кириб келгани кўпчилик учун кутилмаган совға бўлди.
Тарихий инқилоб: 48 та жамоа ва янги формат
Бўлажак Жаҳон чемпионати футбол тарихида бутунлай янги саҳифа очади. Мусобақа жорий йилнинг 11 июнидан 19 июлига қадар давом этади. Энг асосий янгилик эса турнир қатнашчилари сони билан боғлиқ:
Иштирокчилар сони: Ер юзининг энг сара 48 та терма жамоаси бош кубок учун кураш олиб боради.
Гуруҳлар тақсимоти: Кенгайтирилган форматга кўра, жамоалар тўрттадан ажратилган ҳолда жами 12 та гуруҳга бўлинади. Бу эса мухлислар учун ўйинлар сони ва ҳаяжонли дақиқалар янада кўп бўлишини англатади.
Шубҳасиз, компьютер алгоритмлари қанчалик аниқ ҳисобламасин, яшил майдондаги ҳақиқий мўъжизаларни инсоний ирода ва футболчиларнинг шижоати белгилаб беради.
Хўш, азиз футбол ишқибозлари, сизнингча Opta суперкомпьютерининг башорати тўғри чиқадими? Бу йил қайси терма жамоа дунё чемпиони бўлади?
Ёзнинг энг қайноқ футбол байрами, Жаҳон чемпионатининг кундалик тафсилотлари ва спорт оламининг энг ёқимли янгиликларини биз билан кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари!
…