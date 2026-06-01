CBC News телеканали Ўзбекистон термаси ҳақида репортаж тайёрлади (видео)

·83·Спорт
CBC News телеканали Ўзбекистон термаси ҳақида репортаж тайёрлади (видео)

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионати олдидан ўтказаётган тайёргарлиги нафақат юртимиз, балки хорижий оммавий ахборот воситалари эътиборини ҳам торта бошлади. Канададаги CBC News телеканали ўзбекистонлик футболчиларнинг Эдмонтонга етиб келиши ва уларни кутиб олган мухлислар ҳақида махсус репортаж тайёрлади.

Ростини айтганда, бундай манзарани бир неча йил аввал тасаввур қилиш ҳам қийин эди. Қачон ўйлагандик CBC News каби йирик телеканал Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳақида репортаж қилади, дейсиз? Энди эса ўзбек футболи Жаҳон чемпионати остонасида халқаро ахборот майдонида ҳам кўрина бошлади. Бу — шунчаки репортаж эмас, бу ўзбек футболи янги босқичга чиққанининг яна бир белгиси.

Эдмонтон аэропортида Ўзбекистон терма жамоасини илиқ муҳитда кутиб олишди. Видеолавҳада кўринишича, мухлислар миллий байроғимиз, футбол тўплари, ЎФА рамзлари туширилган совғалар ва миллий либослар билан жамоани қарши олган. Айниқса, болаларнинг Ўзбекистон байроғи билан футболчиларни кутиб тургани бу воқеага янада самимийлик бағишлаган.

CBC News репортажида “Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match” деган ёзув акс этди. Бунинг ўзиёқ Канададаги учрашувга қизиқиш борлигини кўрсатади. Терма жамоамизни кутиб олиш жараёнида фақат ўзбекистонликлар эмас, балки қирғиз ва тожикистонлик биродарларимиз ҳам иштирок этгани алоҳида эътиборга лойиқ. Бу манзара Марказий Осиё халқлари спорт орқали ҳам бир-бирига яқин эканини яна бир бор намойиш қилди.

Кадрларда Ўзбекистон байроғи билан бир қаторда Қирғизистон байроғи ҳам кўринади. Миллий либосдаги аёллар, қўлида байроқ тутган болалар, футболчиларни кутиб турган оилалар — буларнинг барчаси оддий спорт учрашувидан кўра каттароқ маънога эга. Бу хориждаги ватандошлар ва қўшни халқ вакиллари учун миллий жамоамизнинг келишини ҳақиқий байрамга айлантирган.

Репортажда Аббосбек Файзуллаев ҳам кўринди. У футболчилар номидан мухлислар эътиборидан мамнун эканини билдиргани аввалроқ маълум қилинганди. Ёш юлдузнинг Эдмонтондаги кутиб олиш маросимида иштирок этиши, ортида Ўзбекистон байроғи ҳилпираб турган ҳолат мухлислар учун жуда таъсирли кадр бўлди.

Ўзбек-Канада ассоциацияси президенти Саша Раимова ҳам CBC News репортажида фикр билдирган. Унинг миллий либосда чиқиш қилиши ва Ўзбекистон терма жамоаси атрофидаги бу муҳитни кенг жамоатчиликка етказиши хориждаги ўзбек диаспораси фаоллигини кўрсатади. Бундай ташаббуслар миллий жамоамизга руҳий куч беради, футболчилар ўзларини узоқ сафарда ҳам ёлғиз эмаслигини ҳис қилади.

Эдмонтондаги “Commonwealth” стадиони ҳам репортажда алоҳида намойиш этилди. Канада байроқлари ҳилпираб турган стадионда Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги синов ўйинини ўтказади. Бу учрашув Фабио Каннаваро шогирдлари учун Жаҳон чемпионати олдидан муҳим тайёргарлик босқичларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон ва Канада ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Тошкент вақти билан 2 июнь куни тонги соат 06:00 да бошланади. Эрталабки вақтга қарамай, юртимиздаги футбол мухлислари бу баҳсни катта қизиқиш билан кутаётгани аниқ. Чунки бугунги миллий жамоа атрофидаги муҳит аввалгидан бутунлай бошқача: ишонч бор, умид бор, энг муҳими, Жаҳон чемпионатига бориш тарихи бор.

Бу репортаж яна бир муҳим ҳақиқатни кўрсатди. Ўзбекистон футболи энди фақат ички мухлислар мавзуси эмас. Миллий жамоамиз халқаро саҳнага чиқмоқда, хорижий телеканаллар уни ёритмоқда, чет элдаги мухлислар аэропортларда байроқлар билан кутиб олмоқда. Бу — катта футболга хос манзара.

Албатта, майдондаги натижа энг муҳим. Аммо футбол фақат ҳисобдан иборат эмас. У ҳиссиёт, бирлик, миллий ғурур ва миллионлаб инсонларни бирлаштирадиган куч ҳамдир. Эдмонтондаги кутиб олиш маросими айнан шуни исботлади.

Энди барча эътибор Канадага қарши ўйинга қаратилган. Мухлислар Фабио Каннаваро шогирдларидан жасур, тартибли ва ишончли ўйин кутишмоқда. Эдмонтондаги бу илиқ кутиб олиш эса футболчилар учун қўшимча мотивация бўлиши аниқ.

Ўзбекистон терма жамоаси энди катта саҳнага қадам қўймоқда. CBC News репортажи эса бу йўлдаги рамзий воқеалардан бири бўлиб қолади. Чунки бу кадрлар бир нарсани аниқ айтиб турибди: ўзбек футболи энди дунё нигоҳида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48Фабрицио Романо «Реал»нинг янги трансферлари ҳақида инсайд бердиБугун, 06:40Суперкомпютер Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026даги имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди