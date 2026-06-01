CBC News телеканали Ўзбекистон термаси ҳақида репортаж тайёрлади (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионати олдидан ўтказаётган тайёргарлиги нафақат юртимиз, балки хорижий оммавий ахборот воситалари эътиборини ҳам торта бошлади. Канададаги CBC News телеканали ўзбекистонлик футболчиларнинг Эдмонтонга етиб келиши ва уларни кутиб олган мухлислар ҳақида махсус репортаж тайёрлади.
Ростини айтганда, бундай манзарани бир неча йил аввал тасаввур қилиш ҳам қийин эди. Қачон ўйлагандик CBC News каби йирик телеканал Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳақида репортаж қилади, дейсиз? Энди эса ўзбек футболи Жаҳон чемпионати остонасида халқаро ахборот майдонида ҳам кўрина бошлади. Бу — шунчаки репортаж эмас, бу ўзбек футболи янги босқичга чиққанининг яна бир белгиси.
Эдмонтон аэропортида Ўзбекистон терма жамоасини илиқ муҳитда кутиб олишди. Видеолавҳада кўринишича, мухлислар миллий байроғимиз, футбол тўплари, ЎФА рамзлари туширилган совғалар ва миллий либослар билан жамоани қарши олган. Айниқса, болаларнинг Ўзбекистон байроғи билан футболчиларни кутиб тургани бу воқеага янада самимийлик бағишлаган.
CBC News репортажида “Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match” деган ёзув акс этди. Бунинг ўзиёқ Канададаги учрашувга қизиқиш борлигини кўрсатади. Терма жамоамизни кутиб олиш жараёнида фақат ўзбекистонликлар эмас, балки қирғиз ва тожикистонлик биродарларимиз ҳам иштирок этгани алоҳида эътиборга лойиқ. Бу манзара Марказий Осиё халқлари спорт орқали ҳам бир-бирига яқин эканини яна бир бор намойиш қилди.
Кадрларда Ўзбекистон байроғи билан бир қаторда Қирғизистон байроғи ҳам кўринади. Миллий либосдаги аёллар, қўлида байроқ тутган болалар, футболчиларни кутиб турган оилалар — буларнинг барчаси оддий спорт учрашувидан кўра каттароқ маънога эга. Бу хориждаги ватандошлар ва қўшни халқ вакиллари учун миллий жамоамизнинг келишини ҳақиқий байрамга айлантирган.
Репортажда Аббосбек Файзуллаев ҳам кўринди. У футболчилар номидан мухлислар эътиборидан мамнун эканини билдиргани аввалроқ маълум қилинганди. Ёш юлдузнинг Эдмонтондаги кутиб олиш маросимида иштирок этиши, ортида Ўзбекистон байроғи ҳилпираб турган ҳолат мухлислар учун жуда таъсирли кадр бўлди.
Ўзбек-Канада ассоциацияси президенти Саша Раимова ҳам CBC News репортажида фикр билдирган. Унинг миллий либосда чиқиш қилиши ва Ўзбекистон терма жамоаси атрофидаги бу муҳитни кенг жамоатчиликка етказиши хориждаги ўзбек диаспораси фаоллигини кўрсатади. Бундай ташаббуслар миллий жамоамизга руҳий куч беради, футболчилар ўзларини узоқ сафарда ҳам ёлғиз эмаслигини ҳис қилади.
Эдмонтондаги “Commonwealth” стадиони ҳам репортажда алоҳида намойиш этилди. Канада байроқлари ҳилпираб турган стадионда Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги синов ўйинини ўтказади. Бу учрашув Фабио Каннаваро шогирдлари учун Жаҳон чемпионати олдидан муҳим тайёргарлик босқичларидан бири ҳисобланади.
Ўзбекистон ва Канада ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Тошкент вақти билан 2 июнь куни тонги соат 06:00 да бошланади. Эрталабки вақтга қарамай, юртимиздаги футбол мухлислари бу баҳсни катта қизиқиш билан кутаётгани аниқ. Чунки бугунги миллий жамоа атрофидаги муҳит аввалгидан бутунлай бошқача: ишонч бор, умид бор, энг муҳими, Жаҳон чемпионатига бориш тарихи бор.
Бу репортаж яна бир муҳим ҳақиқатни кўрсатди. Ўзбекистон футболи энди фақат ички мухлислар мавзуси эмас. Миллий жамоамиз халқаро саҳнага чиқмоқда, хорижий телеканаллар уни ёритмоқда, чет элдаги мухлислар аэропортларда байроқлар билан кутиб олмоқда. Бу — катта футболга хос манзара.
Албатта, майдондаги натижа энг муҳим. Аммо футбол фақат ҳисобдан иборат эмас. У ҳиссиёт, бирлик, миллий ғурур ва миллионлаб инсонларни бирлаштирадиган куч ҳамдир. Эдмонтондаги кутиб олиш маросими айнан шуни исботлади.
Энди барча эътибор Канадага қарши ўйинга қаратилган. Мухлислар Фабио Каннаваро шогирдларидан жасур, тартибли ва ишончли ўйин кутишмоқда. Эдмонтондаги бу илиқ кутиб олиш эса футболчилар учун қўшимча мотивация бўлиши аниқ.
Ўзбекистон терма жамоаси энди катта саҳнага қадам қўймоқда. CBC News репортажи эса бу йўлдаги рамзий воқеалардан бири бўлиб қолади. Чунки бу кадрлар бир нарсани аниқ айтиб турибди: ўзбек футболи энди дунё нигоҳида.
…