Ироқ терма жамоаси жаҳон чемпионати учун якуний таркибини эълон қилди
Футболобруси юқори бўлган навбатдаги жаҳон чемпионати старти яқинлашгани сари иштирокчи мамлакатлар ўзларининг бош жамоалари қайдномасини тақдим этишда давом этмоқда. Бугун Ироқ миллий терма жамоаси мураббийлар штаби ҳам мундиалда юрт шарафини ҳимоя қиладиган футболчиларнинг якуний рўйхатини мухлисларга ошкор қилди.
Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу муҳим рўйхатдан Тошкентнинг «Пахтакор» клуби ҳимоячиси Зайд Таҳсин ҳамда Англиянинг «Лутон» клуби ҳужумчиси Али Ал Ҳамади каби маҳоратли вакиллар жой олган.
Бўлажак мусобақада қатнашадиган Ироқ терма жамоасининг тўлиқ таркиби билан танишинг:
Дарвозабонлар
Ироқлик мухлисларнинг дарвоза чизиғи борасида кўнгли анча хотиржам. Боиси, бу позицияга маҳаллий чемпионатнинг энг ишончли посбонлари жалб этилган:
Фаҳад Толиб («Ат Талаба»)
Аҳмад Басил («Аш Шорта»)
Жалол Ҳасан («Аз Завра»)
Ҳимоячилар
Мудофаа чизиғидан юртимиз мухлисларига яхши таниш бўлган «пахтакорчи» Зайд Таҳсин билан биргаликда, Европа ва Осиё жамоаларида тўп сураётган бир қатор бақувват ҳимоячилар ўрин олган:
Манаф Юнус («Аш Шорта»)
Ҳусайн Али («Погон»)
Зайд Таҳсин («Пахтакор»)
Ребин Сулака («Порт»)
Акам Ҳошим («Аз Завра»)
Мерхас Доски («Виктория»)
Аҳмад Яҳё («Аш Шорта»)
Франс Путрос («Персиб»)
Мустафо Саадун («Аш Шорта»)
Яримҳимоячилар
Терма жамоанинг марказий чизиғи анчагина мазмунли ва Европа "ҳавоси"дан баҳраманд бўлган легионерларга бой. Бу эса жамоанинг ўйин шиддатини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда:
Зайд Исмоил («Ал Талаба»)
Амир Ал Аммари («Краковия»)
Кевин Якоб («Орхус»)
Зидан Иқбол («Утрехт»)
Аймар Шер («Сарпсборг»)
Юсуф Амин («АЕК Ларнака»)
Иброҳим Байиш («Ад Дафра»)
Аҳмад Қосим («Нэшвилл»)
Марко Фаржи («Венеция»)
Али Жассим («Ан Нажма»)
Ҳужумчилар
Вакилларимизнинг ҳужум чизиғи рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий хавф манбаи бўла олади. Боиси, кучли прессинг ва гол сезиш қобилияти юқори бўлган форвардлар мундиалга шай ҳолатда:
Али Ал Ҳамади («Лутон»)
Али Юсуф («Ат Талаба»)
Аймaн Ҳусайн («Ал Карма»)
Моҳанад Али («Дибба»)
Маълумот учун: Ироқ миллий терма жамоаси бўлажак жаҳон биринчилигининг гуруҳ босқичида осон бўлмаган, "ўлим гуруҳи" таърифига мос келувчи квартетдан жой олган. Футболчилар кейинги босқич йўлланмаси учун дунё грандларидан бири Франция, амбицияларга бой Норвегия ҳамда африкалик кучли Сенегал терма жамоаларига қарши жиддий имтиҳон топширишади. Энг аввало, «Пахтакор» вакили Зайд Таҳсин ва бутун Ироқ жамоасига бўлажак мусобақада омад ёр бўлишини тилаймиз!
…