Алан Шеарер Жуд Беллингемни захирага олишни таклиф қилди
Англия терма жамоаси афсонаси Алан Шеарер 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан кутилмаган баёнот билан чиқди. У Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингемни асосий таркибдан тушириб қолдириш кераклигини таъкидламоқда. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа Хорватияга қарши илк ўйинга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Шеарер ярим ҳимоядаги ўзгаришлар Гарри Кейн ўйинини кучайтириш учун зарур деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шеарернинг фикрича, ҳозирги ҳолатда Астон Вилла аъзоси Морган Рогерц тактик мувозанат жиҳатидан Беллингэмдан кўра фойдалироқ. Бетфаир кампаниясининг очилишида сўзлаган собиқ ҳужумчи: "Жуде мен учун биринчи ўйинда асосий таркибда бошламайди. Ўйлайманки, Тухель Эллиот Андерсон ва Деклан Рисе жуфтлигини таянч зонасига қўйиб, уларнинг олдида Морган Рогерцни ўйнатади. Мен айнан шундай йўл тутган бўлардим", — деди.
Ушбу баҳсли танловнинг асосий сабаби — жамоа сардори Гарри Кейн самарадорлигини оширишдир. Шеарернинг таъкидлашича, Англия ўтган турнирларда ҳужумчидан олдинга ўтиб кетадиган футболчилар етишмагани сабабли қийналган. Унинг фикрича, Рогерц айнан мана шу вазифани бошқа креатив ярим ҳимоячилардан кўра яхшироқ бажара олади.
"Биз ўтган турнирда Кейннинг энг яхши ўйинини кўрмадик. Гаррининг Бавария таркибидаги самарадорлигига эришиш учун унинг ёнида доим олдинга интилувчи футболчилар бўлиши керак. У тўп учун ортга қайтишни яхши кўради, лекин бу вақтда кимдир унинг ўрнини тўлдириши шарт. Агар Англия муваффақиятга эришмоқчи бўлса, Кейндан максимал фойдаланиши лозим", — дея қўшимча қилди Шеарер.
Шунингдек, Шеарер Эллиот Андерсоннинг ўсишини ҳам алоҳида эътироф этди. Нюкасл клубини тарк этганидан сўнг ёш иқтидор эгаси ўз ўйинини янги даражага олиб чиқди ва эндиликда Деклан Рисе билан бирга энг нуфузли мусобақаларда майдонга тушишга тайёр кўринмоқда.
…