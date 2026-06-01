Алан Шеарер Жуд Беллингемни захирага олишни таклиф қилди

·55·Спорт
Алан Шеарер Жуд Беллингемни захирага олишни таклиф қилди

Англия терма жамоаси афсонаси Алан Шеарер 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан кутилмаган баёнот билан чиқди. У Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингемни асосий таркибдан тушириб қолдириш кераклигини таъкидламоқда. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа Хорватияга қарши илк ўйинга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, Шеарер ярим ҳимоядаги ўзгаришлар Гарри Кейн ўйинини кучайтириш учун зарур деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шеарернинг фикрича, ҳозирги ҳолатда Астон Вилла аъзоси Морган Рогерц тактик мувозанат жиҳатидан Беллингэмдан кўра фойдалироқ. Бетфаир кампаниясининг очилишида сўзлаган собиқ ҳужумчи: "Жуде мен учун биринчи ўйинда асосий таркибда бошламайди. Ўйлайманки, Тухель Эллиот Андерсон ва Деклан Рисе жуфтлигини таянч зонасига қўйиб, уларнинг олдида Морган Рогерцни ўйнатади. Мен айнан шундай йўл тутган бўлардим", — деди.

Ушбу баҳсли танловнинг асосий сабаби — жамоа сардори Гарри Кейн самарадорлигини оширишдир. Шеарернинг таъкидлашича, Англия ўтган турнирларда ҳужумчидан олдинга ўтиб кетадиган футболчилар етишмагани сабабли қийналган. Унинг фикрича, Рогерц айнан мана шу вазифани бошқа креатив ярим ҳимоячилардан кўра яхшироқ бажара олади.

"Биз ўтган турнирда Кейннинг энг яхши ўйинини кўрмадик. Гаррининг Бавария таркибидаги самарадорлигига эришиш учун унинг ёнида доим олдинга интилувчи футболчилар бўлиши керак. У тўп учун ортга қайтишни яхши кўради, лекин бу вақтда кимдир унинг ўрнини тўлдириши шарт. Агар Англия муваффақиятга эришмоқчи бўлса, Кейндан максимал фойдаланиши лозим", — дея қўшимча қилди Шеарер.

Шунингдек, Шеарер Эллиот Андерсоннинг ўсишини ҳам алоҳида эътироф этди. Нюкасл клубини тарк этганидан сўнг ёш иқтидор эгаси ўз ўйинини янги даражага олиб чиқди ва эндиликда Деклан Рисе билан бирга энг нуфузли мусобақаларда майдонга тушишга тайёр кўринмоқда.

АнглияЖуд БеллингемГарри КейнРеал МадридЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди