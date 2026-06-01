Рахмат, кумир! Родрйго Криштиано Роналдо томонидан юборилган совғани қабул қилди

·93·Спорт
Рахмат, кумир! Родрйго Криштиано Роналдо томонидан юборилган совғани қабул қилди

Реал Мадрид ҳужумчиси Родрйго ўзининг узоқ йиллик кумири Криштиано Роналдо томонидан юборилган махсус совғани қабул қилиб олгач, ҳиссиётларини мухлислари билан ўртоқлашди. Бразилиялик футболчи айни дамда тиззасидан олган оғир жароҳати туфайли майдондан ташқарида қолмоқда, бироқ Португалия терма жамоаси афсонаси Бернабеу юлдузини қўллаб-қувватлаш учун вақт топди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Родрйго ҳеч қачон Криштиано Роналдо бўлган ҳурматини яширмаган, кўпинча голларини унинг машҳур "Сиу" услубида нишонлайди ва Ал-Насср сардорини футболдаги асосий илҳом манбаи деб билади. Тикланиш жараёнининг қийин палласида 23 ёшли футболчи ўзи учун барча даврларнинг энг буюк ўйинчиси деб ҳисоблайдиган инсоннинг бу самимий ҳаракатидан таъсирланди.

Бразилиялик ҳужумчи ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида бевосита Роналдо томонидан юборилган ва имзоланган Ал-Насср формасини намойиш этди. Португалиялик афсона матога: "Родрйгога, қучоқлаб қоламан", дея шахсий тилакларини ёзиб қолдирган. Кутилмаган совғадан боши кўкка етган Родрйго постга: "Рахмат, кумир! Криштиано", дея изоҳ қолдирди.

Ушбу қўллаб-қувватлаш Родрйго фаолиятидаги энг оғир даврда юз берди. Март ойи бошида "қаймоқранглилар" ҳужумчиси Ла Лига доирасидаги Хетафега қарши ўйинда ўнг оёғининг олдинги хочсимон боғламлари ва ташқи менискини йиртиб олгани ҳақида хабар топган эди. Ушбу жароҳат 10 ойдан 12 ойгача тикланиш вақтини талаб этади, бу эса унинг мавсумини муддатидан олдин якунлади.

Клубдаги ўйинлардан ташқари, бу жароҳат Бразилия терма жамоасининг режаларига ҳам катта зарба бўлди. Родрйго расман Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлди, бу эса "Селесао"ни Шимолий Америкадаги турнирда энг креатив ўйинчиларидан бирисиз қолдиради. Роналдо эса узоқ вақт майдондан ташқарида қоладиган футболчининг руҳиятини кўтаришни мақсад қилган.

Криштиано Роналдо Реал Мадрид билан хайрлашиб, Ювентус сафига ўтганидан сўнг, Родрйго Испанияга кўчиб ўтган эди. Бразилиялик иқтидор Мадридга келганида Роналдо аллақачон жамоани тарк этганди. Бу Родрйго учун футболдаги энг катта армон бўлиб қолмоқда: "Мен Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашни хоҳлардим, лекин бу амалга ошмади. У менинг намуна оладиган инсоним", дейди футболчи.

Реал МадридКриштиано РоналдоРодрйгоАл-НассрЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди