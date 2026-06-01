Францияда нархи энг баландлаган футболчилар рейтинги эълон қилинди...
Франция олий дивизиони — Лига 1 баҳслари қизғин паллада давом этаётган бир вақтда, футбол оламининг нуфузли таҳлилий манбаси ҳисобланган Transfermarkt портали футболчиларнинг янгиланган бозор қийматларини эълон қилди. Ушбу рейтинг натижаларига кўра, Франция чемпионатида трансфер баҳоси энг шиддат билан юқорилаган юлдуз сифатида «ПСЖ» ҳужумкор яримҳимоячиси Хвича Кварацхелия эътироф этилди.
Грузиялик иқтидор эгасининг Париж клубидаги мазмунли ва ёрқин ўйинлари унинг трансфер бозоридаги нахрига сезиларли таъсир кўрсатди — вингернинг баҳоси нақд 50 миллион еврога қимматлашди. Айни дамда Хвичанинг умумий қиймати 140 миллион еврони ташкил этмоқда.
Қувонарлиси, кучли учликни ҳам тўлиқ Париж гранди вакиллари банд этишган. «ПСЖ»нинг иқтидорли яримҳимоячилари Витиня ва Жоау Невешнинг ҳам трансфер баҳоси 30 миллион евродан юқорилаб, Хвича билан бир хил кўрсаткичда энг қимматбаҳо ўйинчилар қаторидан жой олишди.
Қуйида Франция Лига 1 мусобақасида жорий мавсумда нархи энг кўп кўтарилган кучли ўнталик (Топ-10) футболчилар рўйхати билан танишишингиз мумкин:
Олий лиганинг энг қимматлашган 10 юлдузи
1. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — 140 млн евро (+ 50 млн евро)
2. Витиня («ПСЖ») — 140 млн евро (+ 30 млн евро)
3. Жоау Невеш («ПСЖ») — 140 млн евро (+ 30 млн евро)
4. Дезире Дуэ («ПСЖ») — 120 млн евро (+ 30 млн евро)
5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — 80 млн евро (+ 20 млн евро)
6. Эстебан Лепол («Ренн») — 35 млн евро (+ 15 млн евро)
7. Вилям Пачо («ПСЖ») — 80 млн евро (+ 10 млн евро)
8. Фоларин Балогун («Монако») — 40 млн евро (+ 10 млн евро)
9. Мамаду Сангаре («Ланс») — 40 млн евро (+ 10 млн евро)
10. Исмоил Ганиу («Ланс») — 20 млн евро (+ 10 млн евро)
Манба таҳлили: Эътиборли жиҳати шундаки, кучли ўнталикдан жой олган футболчиларнинг нақд 6 нафари пойтахтнинг «ПСЖ» клуби аъзолари ҳисобланади. Бу эса Париж жамоасининг нафақат майдонда, балки трансфер бозорида ҳам Францияда мутлақ доминантлик қилаётганидан далолат беради. Шу билан бирга, «Ланс» ва «Ренн» клубларининг ёш иқтидорлари ҳам ўз нархларини икки баробаргача оширишга муваффақ бўлишган.
…