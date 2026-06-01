Францияда нархи энг баландлаган футболчилар рейтинги эълон қилинди...

·87·Спорт
Францияда нархи энг баландлаган футболчилар рейтинги эълон қилинди...

Франция олий дивизиони — Лига 1 баҳслари қизғин паллада давом этаётган бир вақтда, футбол оламининг нуфузли таҳлилий манбаси ҳисобланган Transfermarkt портали футболчиларнинг янгиланган бозор қийматларини эълон қилди. Ушбу рейтинг натижаларига кўра, Франция чемпионатида трансфер баҳоси энг шиддат билан юқорилаган юлдуз сифатида «ПСЖ» ҳужумкор яримҳимоячиси Хвича Кварацхелия эътироф этилди.

Грузиялик иқтидор эгасининг Париж клубидаги мазмунли ва ёрқин ўйинлари унинг трансфер бозоридаги нахрига сезиларли таъсир кўрсатди — вингернинг баҳоси нақд 50 миллион еврога қимматлашди. Айни дамда Хвичанинг умумий қиймати 140 миллион еврони ташкил этмоқда.

Қувонарлиси, кучли учликни ҳам тўлиқ Париж гранди вакиллари банд этишган. «ПСЖ»нинг иқтидорли яримҳимоячилари Витиня ва Жоау Невешнинг ҳам трансфер баҳоси 30 миллион евродан юқорилаб, Хвича билан бир хил кўрсаткичда энг қимматбаҳо ўйинчилар қаторидан жой олишди.

Қуйида Франция Лига 1 мусобақасида жорий мавсумда нархи энг кўп кўтарилган кучли ўнталик (Топ-10) футболчилар рўйхати билан танишишингиз мумкин:

Олий лиганинг энг қимматлашган 10 юлдузи

1. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») — 140 млн евро (+ 50 млн евро)

2. Витиня («ПСЖ») — 140 млн евро (+ 30 млн евро)

3. Жоау Невеш («ПСЖ») — 140 млн евро (+ 30 млн евро)

4. Дезире Дуэ («ПСЖ») — 120 млн евро (+ 30 млн евро)

5. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — 80 млн евро (+ 20 млн евро)

6. Эстебан Лепол («Ренн») — 35 млн евро (+ 15 млн евро)

7. Вилям Пачо («ПСЖ») — 80 млн евро (+ 10 млн евро)

8. Фоларин Балогун («Монако») — 40 млн евро (+ 10 млн евро)

9. Мамаду Сангаре («Ланс») — 40 млн евро (+ 10 млн евро)

10. Исмоил Ганиу («Ланс») — 20 млн евро (+ 10 млн евро)

Манба таҳлили: Эътиборли жиҳати шундаки, кучли ўнталикдан жой олган футболчиларнинг нақд 6 нафари пойтахтнинг «ПСЖ» клуби аъзолари ҳисобланади. Бу эса Париж жамоасининг нафақат майдонда, балки трансфер бозорида ҳам Францияда мутлақ доминантлик қилаётганидан далолат беради. Шу билан бирга, «Ланс» ва «Ренн» клубларининг ёш иқтидорлари ҳам ўз нархларини икки баробаргача оширишга муваффақ бўлишган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди